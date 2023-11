Les frappes israéliennes sur Gaza s’intensifient et la pression monte suite aux pertes civiles

Nouvelles



Un soldat israélien tient une arme à feu lors d’une action militaire dans un lieu indiqué comme étant Gaza, au milieu du conflit entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas, le 6 novembre 2023.

via REUTERS

Les avions de combat israéliens ont frappé 450 cibles du Hamas à Gaza et les troupes ont pris le contrôle d’un complexe militant au cours des dernières 24 heures, a annoncé lundi l’armée israélienne, tandis que le ministère de la Santé de l’enclave palestinienne a déclaré que les frappes aériennes avaient tué des dizaines de personnes.

Un journaliste de Reuters dans la bande de Gaza a décrit les bombardements aériens, terrestres et maritimes nocturnes comme l’un des plus intenses depuis qu’Israël a lancé son offensive en réponse à une attaque surprise du Hamas sur le sud d’Israël il y a un mois.

Les responsables de la santé à Gaza, contrôlée par le Hamas, ont déclaré que plus de 9 770 Palestiniens avaient été tués dans la guerre, qui a débuté lorsque le Hamas a tué 1 400 personnes et pris plus de 240 otages le 7 octobre.

Refusant d’accepter un cessez-le-feu jusqu’à ce que les otages soient libérés, Israël a dû faire face à des pressions soutenues pour éviter des pertes civiles lors de son attaque sur Gaza, tandis qu’une campagne diplomatique américaine dans la région cherche à réduire les risques d’escalade du conflit.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken devait rencontrer le ministre turc des Affaires étrangères à Ankara, quelques heures après que des centaines de personnes participant à une manifestation pro-palestinienne ont tenté de prendre d’assaut une base aérienne abritant les troupes américaines dans le sud de la Turquie.

Des soldats israéliens participent à une action militaire dans un lieu appelé Gaza, au milieu du conflit entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas, le 6 novembre 2023. via REUTERS

Blinken a effectué dimanche une visite inopinée en Cisjordanie pour rencontrer le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui s’est joint aux appels internationaux en faveur d’un cessez-le-feu immédiat.

Blinken a réitéré les inquiétudes américaines selon lesquelles un cessez-le-feu pourrait aider le Hamas, mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exclu pour l’instant un tel cessez-le-feu. « Il n’y aura pas de cessez-le-feu sans le retour des otages », a déclaré Netanyahu.

L’agence de presse palestinienne WAFA a fait état de « bombardements sans précédent » en provenance d’Israël, tandis que le fournisseur de télécommunications Paltel a fait état d’une nouvelle coupure des communications et des services Internet.

Une vue de l’action militaire à un endroit donné comme Gaza est montrée dans cette capture d’écran le 6 novembre 2023. via REUTERS

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que des dizaines de personnes avaient été tuées par les frappes aériennes israéliennes dans la ville de Gaza et plus au sud dans les quartiers de Gaza comme Zawaida et Deir Al-Balah.

L’armée israélienne a déclaré que ses frappes avaient touché « des tunnels, des terroristes, des complexes militaires, des postes d’observation et des postes de lancement de missiles antichar ». Les troupes terrestres ont tué plusieurs combattants du Hamas en prenant un complexe militant comprenant des postes d’observation, des zones d’entraînement pour les membres du Hamas et des tunnels terroristes souterrains, a-t-il ajouté.

VISITE DU CHEF DE LA CIA RAPPORTÉE

Un haut commandant du Hamas, Jamal Mussa, qui dirigeait les opérations spéciales de sécurité du groupe, figurait parmi les personnes tuées, a indiqué l’armée israélienne.

Israël a déclaré que 31 soldats ont été tués depuis le début de ses opérations terrestres élargies à Gaza le 27 octobre, combattant des milliers de combattants du Hamas qui croient pouvoir freiner l’avancée d’Israël dans un dédale de tunnels sous l’enclave.

Un homme marche entre les corps enveloppés dans des linceuls des personnes tuées lors des bombardements israéliens à Deir Balah, dans le centre de la bande de Gaza, à l’hôpital Shuhada Al-Aqsa, dans la même ville, le 6 novembre 2023. AFP via Getty Images

Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré dimanche soir à CNN que les bombardements dans le nord de Gaza avaient été interrompus pendant plusieurs heures pendant deux jours consécutifs afin de permettre aux civils de passer en toute sécurité vers le sud de l’étroite bande côtière.

Le lieutenant-colonel Jonathan Conricus a ajouté qu’il y avait un accès à l’eau et aux biens humanitaires dans le sud de Gaza, mais que le Hamas gênait les convois en tirant sur eux. Reuters n’a pas pu vérifier son récit dans l’immédiat.

Le directeur de la CIA américaine, William Burns, devait également se rendre en Israël lundi pour discuter de la guerre et des renseignements avec de hauts responsables, a rapporté le New York Times.

Burns fera également escale dans d’autres pays du Moyen-Orient pour discuter de la situation à Gaza, a déclaré le Times citant un responsable américain anonyme.

La CIA n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

La vice-présidente américaine Kamala Harris appellera les dirigeants étrangers plus tard lundi pour discuter du conflit et faire avancer les efforts de l’administration visant à accroître le flux d’aide humanitaire aux civils à Gaza, a indiqué son bureau.

Un Palestinien transporte le corps d’un enfant tué dans les bombardements israéliens alors qu’il quitte l’hôpital Shuhada Al-Aqsa, dans le centre de la bande de Gaza, le 6 novembre 2023. AFP via Getty Images

L’armée de l’air jordanienne a largué tôt lundi une aide médicale d’urgence à l’hôpital de campagne jordanien à Gaza, selon un message publié sur X par le roi de Jordanie et des informations parues dans les médias officiels.

Le commandement central américain, qui couvre le Moyen-Orient, a déclaré sur X qu’un sous-marin nucléaire lance-missiles de la classe Ohio était arrivé dans la région – une annonce inhabituelle de la position d’un sous-marin nucléaire qui a été considérée par certains analystes comme un message adressé à l’Iran.

« CHAIR DÉCHIRÉE »

Des personnes recherchaient des victimes ou des survivants dans le camp de réfugiés de Maghazi à Gaza, où le ministère de la Santé a déclaré que les forces israéliennes avaient tué au moins 47 personnes lors de frappes dimanche matin.

« Toute la nuit, moi et les autres hommes avons essayé de dégager les morts des décombres. Nous avons des enfants, à la chair démembrée et déchirée », a déclaré Saeed al-Nejma, 53 ans.

Interrogée pour commentaires, l’armée israélienne a déclaré qu’elle recueillait des détails.

Lors d’une autre attaque, 21 Palestiniens d’une même famille ont été tués lors de frappes, a indiqué le ministère de la Santé. L’armée israélienne a refusé de commenter.

Reuters n’a pas pu vérifier ces comptes de manière indépendante.

« Nous exigeons que vous les arrêtiez immédiatement de commettre ces crimes », a déclaré Abbas à Blinken, appelant à un « cessez-le-feu immédiat » de la part d’Israël.

Les Palestiniens étaient confrontés à une guerre de « génocide et de destruction », a déclaré Abbas selon l’agence de presse WAFA.

La guerre a attisé la violence israélo-palestinienne ailleurs.

À Jérusalem-Est, la police israélienne a déclaré qu’un Palestinien de 16 ans avait poignardé et blessé deux policiers avant d’être abattu.

En Cisjordanie occupée, autre territoire où les Palestiniens cherchent à créer un État, les médecins ont déclaré qu’un Palestinien avait été tué et trois autres blessés par des tirs de l’armée israélienne. Un porte-parole militaire n’a pas de commentaire immédiat sur cet incident.

Les tensions se sont accrues avec le Liban après qu’une frappe israélienne contre une voiture dans le sud du pays a tué trois enfants et leur grand-mère, ont indiqué les autorités libanaises.

Un enfant palestinien est assis à côté des corps enveloppés des personnes tuées lors des bombardements israéliens, le 6 novembre 2023. AFP via Getty Images

L’armée israélienne a déclaré avoir attaqué « des cibles terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban » en réponse à une attaque de missile contre des chars qui a tué un citoyen israélien.

Le Hezbollah a déclaré avoir répondu en tirant des roquettes sur la ville de Kiryat Shmona, dans le nord d’Israël.

Le groupe a déclaré qu’il ne tolérerait jamais d’attaques contre des civils et que sa réponse serait « ferme et forte ».

Reportage de Nidal al-Mughrabi à Gaza, Ali Sawafta et Simon Lewis à Ramallah, Dan Williams à Jérusalem et Costas Pitas à Los Angeles ; Écrit par David Lawder à Washington ; Montage par Lincoln Feast et Simon Cameron-Moore, William Maclean











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo