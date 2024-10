Les frappes israéliennes sur Gaza font 22 morts, selon des responsables palestiniens

Les frappes israéliennes sur le nord de Gaza ont tué au moins 22 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont annoncé dimanche des responsables palestiniens, Israël affirmant qu’il ciblait des militants.

L’offensive israélienne dans le nord durement touché et isolé en est à sa troisième semaine, et les groupes humanitaires la qualifient de catastrophe humanitaire.

Dans un autre développement, un camion a percuté un arrêt de bus près de la ville israélienne de Tel Aviv, blessant 35 personnes, selon le service de secours israélien Magen David Adom. La police israélienne a décrit cela comme une attaque et a déclaré que l’agresseur était un citoyen arabe d’Israël. L’attaque s’est produite près du siège de l’agence d’espionnage israélienne Mossad.

Le guide suprême iranien a, quant à lui, déclaré que les frappes israéliennes sur le pays ce week-end « ne devraient pas être exagérées ni minimisées », tout en n’appelant pas à des représailles, suggérant que l’Iran évalue soigneusement sa réponse à l’attaque.

Samedi, des avions militaires israéliens ont attaqué des cibles militaires en Iran en réponse à une attaque de missile balistique iranien au début du mois.

L’Ayatollah Ali Khamenei, le dirigeant iranien âgé de 85 ans, qui prendra la décision finale quant à toute réponse, a déclaré que « c’est aux autorités de déterminer comment transmettre le pouvoir et la volonté du peuple iranien au régime israélien et de prendre des mesures ». qui servent les intérêts de cette nation et de ce pays. »

Les échanges de tirs ont fait craindre une guerre régionale totale opposant Israël et les États-Unis à l’Iran et à ses militants mandataires, parmi lesquels le Hamas et le groupe militant Hezbollah au Liban, où Israël a lancé une invasion terrestre au début du mois après près d’un an. année de conflit de niveau inférieur.

Attaque contre des personnes à un arrêt de bus

MDA a publié des images d’un gros camion avec un lit presque vide qui semblait avoir percuté un bus. En plus d’être proche du siège du Mossad, l’arrêt de bus est également proche d’un carrefour central d’autoroute, et l’incident s’est produit alors que les Israéliens retournaient au travail après une semaine de vacances.

Asi Aharoni, porte-parole de la police israélienne, a déclaré à la chaîne publique israélienne Kan que « l’attaquant avait été neutralisé », indiquant que la police traitait l’incident comme une attaque. Il n’était pas clair si le suspect avait été arrêté ou tué.

Aharoni a déclaré qu’un camion avait percuté un bus et des individus qui attendaient à l’arrêt, et qu’il y avait des blessés coincés sous le véhicule. Le directeur du MDA, Eli Bin, a déclaré que six des blessés étaient dans un état grave.

Les Palestiniens ont commis de très nombreux attentats au couteau, par balle et à la voiture bélier au fil des années. Les tensions sont montées en flèche depuis le déclenchement de la guerre à Gaza, alors qu’Israël mène régulièrement des raids militaires en Cisjordanie occupée qui ont fait des centaines de morts. La plupart semblent avoir été des militants tués lors de fusillades avec les forces israéliennes, mais des Palestiniens participant à de violentes manifestations et des passants civils ont également été tués.

Des « circonstances horribles » dans le nord de Gaza

Les services d’urgence du ministère de la Santé de Gaza ont déclaré que 11 femmes et deux enfants figuraient parmi les 22 tués lors des frappes samedi soir contre plusieurs maisons et bâtiments de la ville de Beit Lahiya, au nord de Gaza. Il a indiqué que 15 autres personnes avaient été blessées et que le bilan des morts pourrait s’alourdir. Il énumérait les noms des personnes tuées, qui provenaient pour la plupart de trois familles.

L’armée israélienne a déclaré avoir mené une frappe précise contre des militants dans une structure à Beit Lahiya et avoir pris des mesures pour éviter de blesser des civils. Il a contesté ce qu’il a qualifié de « chiffres publiés par les médias », sans donner de détails ni fournir de preuves pour son propre compte.

Des Palestiniens passent samedi devant des bâtiments endommagés et détruits à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza. (AFP/Getty Images)

Israël mène depuis le 6 octobre une offensive aérienne et terrestre massive dans le nord de Gaza, affirmant que les militants du Hamas s’y sont regroupés. Des centaines de personnes ont été tuées et des dizaines de milliers de Palestiniens ont fui vers la ville de Gaza lors de la dernière vague de déplacements de cette guerre qui dure depuis un an.

Israël affirme que ses frappes sur Gaza ciblent uniquement les militants et accuse le Hamas d’être responsable des pertes civiles car les militants combattent dans des zones densément peuplées. L’armée commente rarement les frappes individuelles, qui tuent souvent des femmes et des enfants.

Les groupes humanitaires ont mis en garde contre une situation catastrophique dans le nord de Gaza, qui a été la première cible de l’offensive terrestre israélienne et qui a déjà subi les plus lourdes destructions de la guerre. Israël est accusé d’avoir sévèrement limité l’entrée de l’aide humanitaire de base ces dernières semaines, et les trois hôpitaux restants dans le nord – dont l’un a été perquisitionné ce week-end – disent avoir été submergés par des vagues de blessés.

Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré samedi que les ordres d’évacuation israéliens et les restrictions sur l’entrée de fournitures essentielles vers le nord avaient laissé la population civile dans des « circonstances horribles ».

« De nombreux civils sont actuellement incapables de se déplacer, coincés par les combats, la destruction ou les contraintes physiques et n’ont désormais pas accès aux soins médicaux de base », a-t-il ajouté.

Un Palestinien prend le thé avec ses enfants sur les décombres d’un bâtiment du camp de réfugiés palestiniens de Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, samedi. (Eyad Baba/AFP/Getty Images)

La guerre a commencé lorsque des militants dirigés par le Hamas ont fait des trous dans le mur frontalier israélien et ont fait irruption dans le sud d’Israël lors d’une attaque surprise le 7 octobre 2023. Ils ont tué environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en ont enlevé environ 250, selon les responsables israéliens. Une centaine d’otages se trouvent toujours à Gaza, dont environ un tiers seraient morts.

L’offensive de représailles d’Israël a tué plus de 42 000 Palestiniens, selon le ministère local de la Santé. Le ministère ne fait pas de distinction entre civils et combattants dans son décompte, mais affirme que plus de la moitié des personnes tuées étaient des femmes et des enfants. Israël affirme avoir tué plus de 17 000 militants, sans fournir de preuves.

L’offensive a dévasté une grande partie du territoire côtier appauvri et déplacé environ 90 pour cent de sa population de 2,3 millions d’habitants, souvent à plusieurs reprises. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans des camps de tentes sordides le long de la côte, et les groupes humanitaires affirment que la faim est endémique.