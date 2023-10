Les frappes israéliennes rasent des bâtiments et des mosquées à Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Au moins 313 Palestiniens ont été tués alors qu’Israël a frappé 426 cibles à Gaza, a déclaré son armée, détruisant des bâtiments résidentiels dans des explosions géantes.

Parmi les personnes tuées à Gaza se trouvaient 20 enfants. Environ 2 000 autres personnes sont blessées, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a déclaré que plus de 20 000 Palestiniens ont quitté la région frontalière de Gaza pour se diriger plus loin à l’intérieur du territoire et se réfugier dans les écoles de l’ONU.

Nebal Farsakh, porte-parole de l’ONG Société du Croissant-Rouge palestinien (RPC), a déclaré à Al Jazeera que leurs équipes médicales étaient confrontées à de « grands défis » à Gaza, ajoutant qu’ils avaient appelé la communauté humanitaire internationale à ouvrir des couloirs humanitaires afin que les ONG comme ils pourraient mener à bien leur travail d’aide à la population de la bande de Gaza en toute sécurité.

Samedi soir, le ministre de l’Energie Israel Katz a déclaré qu’Israël cesserait l’approvisionnement en électricité du territoire assiégé. L’enclave palestinienne – qui abrite quelque deux millions d’habitants – est soumise à un blocus aérien, terrestre et maritime israélien.

Youmna ElSayed d’Al Jazeera a déclaré que les conditions humanitaires dans la bande de Gaza étaient en « constante détérioration ».

Ce qui représentait autrefois 120 mégawatts d’électricité est désormais tombé à seulement 20 MW, fournis par des centrales électriques financées par l’Autorité palestinienne, a déclaré ElSayed.

Pendant ce temps, les établissements de santé ont dû compter sur des générateurs de rechange pour continuer à fonctionner toute la nuit en raison de la décision d’Israël de couper l’approvisionnement en électricité tandis que les résidents devaient endurer l’obscurité avec en toile de fond inquiétante des explosions non loin de là.