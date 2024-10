Les frappes israéliennes modifient l’équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient, avec le soutien des États-Unis

WASHINGTON– Les frappes militaires israéliennes sont visant les alliés armés de l’Iran sur une étendue de près de 2 000 milles au Moyen-Orient et menaçant l’Iran lui-même. Ces efforts soulèvent la possibilité de mettre fin à deux décennies d’ascendant iranien dans la région, auquel l’invasion américaine de l’Irak en 2003 a donné naissance par inadvertance.

À Washington, à Tel-Aviv, à Jérusalem et dans les capitales arabes, les opposants et les partisans de l’offensive israélienne proposent des idées divergentes sur ce que les États-Unis devraient faire ensuite, alors que leur allié multiplie les tactiques. succès contre le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen et fait pression sur ses Campagne d’un an pour écraser le Hamas à Gaza.

Israël devrait obtenir tout le soutien dont il a besoin de la part des États-Unis jusqu’à ce que le gouvernement iranien « suive les autres dictatures du passé dans les poubelles de l’histoire », a déclaré Richard Goldberg, conseiller principal à la Fondation de tendance conservatrice de Washington pour la défense des démocraties. par certaines personnalités politiques israéliennes.

Pour aller plus loin, Yoel Guzansky, ancien haut fonctionnaire du Conseil de sécurité nationale israélien, a appelé l’administration Biden à se joindre à Israël dans des attaques directes en Iran. Cela enverrait « le bon message aux Iraniens : « Ne plaisantez pas avec nous » », a déclaré Guzansky.

Les critiques soulignent cependant les leçons de la campagne militaire américaine en Irak et renversement de Saddam Husseinlorsque le président George W. Bush a ignoré les avertissements arabes selon lesquels le dictateur irakien était le contrepoids indispensable de la région à l’influence iranienne. Ils mettent en garde contre l’accumulation de victoires militaires sans prendre suffisamment en compte les risques, les objectifs finaux ou les plans d’action. ce qui vient ensuiteet avertir des conséquences imprévues.

En fin de compte, Israël « se retrouvera dans une situation où il ne pourra se protéger que par une guerre perpétuelle », a déclaré Vali Nasr, qui était conseiller de l’administration Obama. Aujourd’hui professeur à la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, ou SAIS, il est l’un des principaux documentateurs de la montée de l’influence régionale iranienne depuis l’invasion américaine de l’Irak.

Avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu donnant poids limité aux appels de l’administration Biden Pour faire preuve de retenue, les États-Unis et leurs partenaires au Moyen-Orient sont « à la merci de la mesure dans laquelle Bibi Netanyahu les poussera », a déclaré Nasr, faisant référence au dirigeant israélien par son surnom.

« C’est comme si nous n’avions pas tiré les leçons, ou la folie, de cette expérience (…) en Irak en 2003 visant à remodeler l’ordre du Moyen-Orient », a déclaré Randa Slim, chercheuse au SAIS et chercheuse à l’Institut du Moyen-Orient basé à Washington. Institut de l’Est.

Les partisans de la campagne israélienne espèrent que affaiblissement de l’Iran et de ses mandataires armés qui attaquent les États-Unis, Israël et leurs partenaires, oppriment la société civile et sont de plus en plus nombreux. faire équipe avec la Russie et d’autres adversaires occidentaux.

Les opposants avertissent qu’une action militaire sans résoudre les griefs des Palestiniens et d’autres personnes risque d’être sans fin et déstabilisatrice. cycles de guerrel’insurrection et la violence extrémiste, et les gouvernements du Moyen-Orient deviennent de plus en plus répressifs pour tenter de contrôler la situation.

Et il y a le menace que l’Iran développe des armes nucléaires pour tenter d’assurer sa survie. Avant les frappes israéliennes contre le Hezbollah, les dirigeants iraniens préoccupés par les offensives israéliennes avaient clairement fait savoir qu’ils souhaitaient reprendre les négociations avec les États-Unis sur leur programme nucléaire et affirmaient être intéressés par une amélioration globale des relations.

En quelques semaines seulement, les frappes aériennes et les opérations de renseignement israéliennes ont dévasté la directionles rangs et les arsenaux du Hezbollah basé au Liban – qui était l’une des forces combattantes les plus puissantes du Moyen-Orient et le rempart de l’Iran contre les attaques sur le territoire iranien – et ont frappé des infrastructures pétrolières de Les Houthis alliés de l’Iran au Yémen.

Un an de frappes aériennes israéliennes à Gaza semble avoir réduit la direction du Hamas, allié à l’Iran, à quelques survivants cachés dans des tunnels souterrains. Cependant, les forces israéliennes se sont à nouveau engagées dans de violents combats là-bas cette semaine, et le Hamas a pu tirer des roquettes sur Tel Aviv dans une surprenante démonstration de force durable le 7 octobre, anniversaire de l’attaque du groupe militant contre Israël, qui a déclenché la guerre.

Les contre-attaques israéliennes anticipées contre l’Iran pourraient accélérer les changements de pouvoir dans la région. La réponse suivrait L’Iran lance des missiles balistiques sur Israël la semaine dernière en représailles aux meurtres de dirigeants du Hezbollah et du Hamas.

Cela pourrait également aggraver le risque d’une guerre régionale totale que le président américain Joe Biden – et des décennies d’administrations précédentes – se sont efforcés d’éviter.

L’expansion des attaques israéliennes depuis la fin du mois dernier a mis de côté la médiation des États-Unis, de l’Égypte et du Qatar. un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza. Les dirigeants américains affirment qu’Israël ne les a pas prévenus avant de frapper les dirigeants du Hezbollah au Liban, mais qu’ils l’ont fait. a défendu la recrudescence des attaques, tout en continuant à faire pression pour la paix.

La vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate à la présidentielle, a déclaré dans une interview à l’émission « 60 Minutes » de CBS diffusée lundi que les États-Unis étaient déterminés à fournir à Israël l’aide militaire nécessaire pour se protéger, mais qu’ils continueraient à faire pression pour mettre fin au conflit.

« Nous n’allons pas cesser d’exercer cette pression sur Israël et sur la région, y compris sur les dirigeants arabes », a-t-elle déclaré.

Les frappes élargies d’Israël soulèvent pour beaucoup la perspective tentante d’un affaiblissement de l’alliance anti-occidentale et anti-israélienne de l’Iran avec des groupes armés partageant les mêmes idées au Liban, en Irak, en Syrie et au Yémen. Corée du Nord.

Appelées « l’Axe de la Résistance », les alliances militaires iraniennes se sont développées – au niveau régional, puis mondial – après que l’invasion américaine de l’Irak a renversé Saddam, qui avait mené une guerre de huit ans contre l’ambitieux régime des mollahs iraniens.

Les partisans de l’invasion américaine de l’Irak et du renversement de Saddam ont dit à juste titre qu’une démocratie irakienne s’installerait.

Mais les effets involontaires de l’intervention américaine ont été encore plus importants, avec notamment la montée de l’Axe de la Résistance iranienne et de nouveaux groupes extrémistes, notamment l’État islamique.

« Un Iran enhardi et expansionniste semble être le seul vainqueur » de la guerre en Irak de 2003, note une revue des leçons apprises par l’armée américaine.

« Il y a vingt ans, qui aurait pu voir un jour où l’Iran soutiendrait la Russie par les armes ? La raison en est son influence accrue » après le renversement de Saddam par les États-Unis, a déclaré Ihsan Alshimary, professeur de sciences politiques à l’Université de Bagdad.

Plus encore qu’en 2003, les dirigeants mondiaux n’offrent que peu d’idées claires sur la fin des changements de pouvoir que l’armée israélienne met en place – pour l’Iran, Israël, le Moyen-Orient dans son ensemble et les États-Unis.

L’Iran et ses alliés sont affaiblis, a déclaré Goldberg, de la Fondation pour la défense des démocraties. Il en va de même pour l’influence américaine, qui semble être entraînée par Israël, a déclaré Nasr.

Le conflit pourrait finir par nuire à Israël s’il s’enlisait dans une guerre terrestre au Liban, par exemple, a déclaré Mehran Kamrava, professeur et expert du Moyen-Orient à l’Université de Georgetown au Qatar.

Après quatre décennies de profonde animosité entre les dirigeants israéliens et iraniens, « la guerre froide entre eux s’est transformée en guerre chaude. Et cela change considérablement – ​​et cela va forcément changer – le paysage stratégique au Moyen-Orient », a-t-il déclaré.

« Nous sommes certainement au bord du changement », a déclaré Kamrava. Mais « la direction et la nature de ce changement sont très difficiles à prédire à ce stade ».

Les journalistes de l’AP Julia Frankel à Jérusalem et Qassim Abdul-Zahra à Bagdad y ont contribué.