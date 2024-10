Les frappes israéliennes menacent Baalbek, bastion du Hezbollah, et ses ruines romaines vieilles de 3 000 ans

Israël a intensifié ses bombardements dans la ville historique libanaise de Baalbek, célèbre pour ses temples romains, à la suite d’un avertissement d’évacuation de 400 000 personnes dans la ville et les régions voisines.

Les forces israéliennes et le groupe armé libanais Hezbollah échangent des tirs depuis plus d’un an parallèlement à la guerre à Gaza, dans l’escalade la plus meurtrière depuis la guerre majeure qu’ils ont menée en 2006.

Mercredi, Israël a lancé de lourdes frappes aériennes sur Baalbek et les villages environnants dans la région orientale de la Bekaa, suite à un avertissement d’évacuation de la ville et de sa périphérie.

Des dizaines de milliers de Libanais musulmans chiites, pour la plupart chiites, dont beaucoup avaient cherché refuge dans la ville depuis d’autres régions, ont fui après l’émission de l’avertissement.

La ville abrite d’anciennes ruines romaines et constitue également un important centre agricole et de transport pour le Liban, l’ONU ayant exhorté mercredi à mettre fin à la destruction d’un patrimoine culturel qui ne pourra jamais être remplacé.

Pourquoi Baalbek est une cible

La région de Baalbek est connue pour être un bastion politique du Hezbollah, le groupe musulman chiite soutenu par l’Iran.

Suite à l’ordre d’évacuation, Bilal Raad, chef régional de la défense civile libanaise, a déclaré à Reuters que les forces, majoritairement bénévoles, avaient appelé les habitants à partir via des mégaphones après avoir reçu des appels téléphoniques d’une personne s’identifiant comme appartenant à l’armée israélienne.

« Les gens sont partout, toute la ville est en panique et ne sait pas où aller, il y a un énorme embouteillage », a-t-il déclaré avant le bombardement.

Certaines des zones vers lesquelles ils fuient sont déjà remplies de personnes déplacées auparavant par le conflit Hezbollah-Israël.

Antoine Habchi, député représentant Deir al-Ahmar, une ville à majorité chrétienne au nord-ouest de Baalbek, a déclaré à Reuters que plus de 10 000 personnes se réfugiaient déjà dans des maisons, des écoles et des églises.

Le ministère libanais de la Santé a déclaré que les frappes israéliennes avaient tué mercredi 19 personnes, dont huit femmes, dans deux villes de la région de Baalbek.

La région de Baalbek, dans la vallée de la Bekaa au Liban, est connue pour être un bastion politique du Hezbollah, le groupe musulman chiite soutenu par l’Iran. (Maher Abou/Reuters)

Importance historique de Baalbek

Au fil des siècles, le Liban a vu l’essor et la chute d’empires, des Perses aux Ottomans et Byzantins.

La ville, qui a été une attraction touristique animée grâce à son importance historique, a été un centre commercial vital, reliant l’Est et l’Ouest.

Initialement colonie phénicienne dédiée au culte de la divinité Baal, Baalbek était connue sous le nom d’Héliopolis. Puis, avec l’arrivée d’Alexandre le Grand et la domination hellénistique qui a suivi, la ville a connu une fusion d’éléments architecturaux grecs.

Le nom « Baalbek » est dérivé de « Baal », qui signifie divinité, et de « Bek/Bekaa », qui fait référence à la vallée de la Bekaa, reflétant à la fois une signification religieuse et géographique.

La ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1984, abrite certains des temples romains les mieux conservés.

La ville phénicienne, vieille de 11 000 ans, est devenue l’un des sanctuaires les plus célèbres du monde antique avec des pèlerins affluant vers la ville pour adorer dans les temples de Jupiter, Bacchus et Vénus, connus sous le nom de Triade romanisée d’Héliopolis.

La ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1984, abrite certains des temples romains les mieux conservés. (Anwar Amro/AFP via Getty Images)

Risque pour les sites historiques du Liban

Depuis le début de l’offensive, les inquiétudes concernant les sites historiques du Liban se sont accrues.

L’ONU a appelé mercredi à la protection des sites du patrimoine culturel.

Dans une publication sur la plateforme de médias sociaux X présentant le Temple de Jupiter à Baalbek, l’UNESCO « rappelle à toutes les parties leur obligation de respecter et de protéger l’intégrité de ces sites. Ils sont le #patrimoine de toute l’humanité et ne devraient jamais être pris pour cible ».

Le ministre libanais de la Culture, Mohammad Mortada, a également écrit à l’UNESCO pour demander que des mesures internationales urgentes soient prises pour protéger les sites culturels libanais.

La Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé appelle à la protection des biens culturels tels que les sites archéologiques et les monuments architecturaux en temps de paix ainsi que pendant un conflit armé.

Les engagements pris par les 82 États parties à la convention incluent « le marquage de certains bâtiments et monuments importants avec un emblème distinctif de la convention ». L’emblème de la convention est un célèbre bouclier bleu, connu internationalement sous le nom de Bouclier Bleu, comme spécifié dans le Deuxième Protocole de 1999 à la Convention de La Haye de 1954, que le Parlement libanais a ratifié en 2019.