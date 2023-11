Les frappes israéliennes frappent la ville de Gaza alors que les forces terrestres combattent le Hamas près d’un grand hôpital

KHAN YOUNIS, bande de Gaza (AP) — Frappes israéliennes a pilonné la ville de Gaza Dans la nuit de jeudi, les forces terrestres combattaient les militants du Hamas dans des quartiers urbains denses, près d’un hôpital où se réfugient des dizaines de milliers de Palestiniens.

La plus grande ville de Gaza est au centre de la campagne israélienne visant à écraser Hamas suite à son incursion meurtrière du 7 octobre – et l’armée israélienne affirme que le principal centre de commandement du Hamas est situé dans et sous le complexe de l’hôpital Shifa. Le groupe militant et le personnel hospitalier nient cette affirmation. Les troupes se trouvaient à environ 3 kilomètres de l’hôpital, selon son directeur.

Au milieu de l’inquiétude internationale suscitée par les conditions désastreuses à l’intérieur de Gaza, les médiateurs se rapprochaient d’un éventuel accord pour un cessez-le-feu de trois jours en échange de la libération d’une douzaine d’otages détenus par le Hamas, selon deux responsables égyptiens, l’ONU. Fonctionnaire des Nations Unies et diplomate occidental.

L’accord permettrait également à une petite quantité de carburant d’entrer dans le territoire, qui dépend actuellement de générateurs d’électricité, pour la première fois depuis le début de la guerre.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que tout cessez-le-feu temporaire devrait être accompagné de la libération des otages. Israël a déclaré qu’environ 240 personnes sont retenus captifset leur sort a le soutien israélien galvanisé pour la guerre malgré les inquiétudes internationales croissantes.

Responsables occidentaux et arabes réunis jeudi à Paris pour discuter des moyens de fournir davantage d’aide aux civils à Gaza, un jour après le Groupe des Sept démocraties riches, qui comprend des alliés proches d’Israël, appeler pour la livraison « sans entrave » de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant, ainsi que des « pauses humanitaires » dans les combats.

L’éventuel accord de cessez-le-feu est négocié par les États-Unis, l’Égypte et le Qatar, un pays du golfe Persique qui sert de médiateur avec le Hamas.

Un haut responsable américain a déclaré que l’administration Biden avait suggéré à Israël de lier la durée d’une pause à la libération d’un certain nombre d’otages, selon une formule qui pourrait être utilisée pour des pauses supplémentaires. Tous les responsables se sont exprimés sous couvert d’anonymat, de peur d’avoir un impact sur les négociations délicates et en cours.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a refusé de donner plus de détails sur tout accord émergent dans une interview à la radio militaire, déclarant : « Je recommanderais de ne pas parler de ce sur quoi nous avons convenu – cela nuit aux négociations. »

BATAILLES PRÈS DE L’HÔPITAL DE SHIFA

Pendant ce temps, les forces terrestres israéliennes combattaient près de la frontière de Gaza. le plus grand hôpital, Shifaoù les personnes fuyant les combats s’abritent aux côtés des patients, selon le directeur général de l’hôpital, Mohammed Abu Selmia.

L’armée israélienne dit le complexe est un centre de commandement du Hamas et de hauts dirigeants militants s’y cachent, utilisant l’installation comme bouclier. Le Hamas et le personnel hospitalier affirment que l’armée crée un prétexte pour le frapper.

Des dizaines de blessés ont été transportés à Shifa dans la nuit, a déclaré Abou Selmia à l’Associated Press jeudi. “A l’aube, un obus est tombé tout près de l’hôpital, mais Dieu merci, seules quelques personnes ont été légèrement blessées”, a-t-il déclaré.

« Les conditions ici sont désastreuses dans tous les sens du terme », a-t-il déclaré. « Nous manquons de médicaments et de matériel, et les médecins et infirmières sont épuisés. … Nous ne pouvons pas faire grand-chose pour les patients.

Journalistes internationaux entrés en tournée dans le nord dirigé par l’armée israélienne Mercredi, des bâtiments gravement endommagés, des champs de décombres et des arbres renversés ont été constatés le long du littoral méditerranéen.

DÉTÉRIORATION DES CONDITIONS À GAZA

Le filet d’aide Les personnes entrant à Gaza par le sud sont en grande partie interdites de se rendre au nord, qui est privé d’eau courante depuis des semaines. Le bureau d’aide de l’ONU a déclaré que toutes les boulangeries avaient fermé leurs portes depuis manque de carburant, d’eau et de farine. Les hôpitaux, à court de fournitures, pratiquent des opérations chirurgicales sans anesthésie.

Plus des deux tiers des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont fui leurs foyers depuis le début de la guerre, nombre d’entre eux obéissant aux ordres israéliens de fuir vers la partie sud de l’enclave assiégée.

Mais les conditions y sont également désastreuses. Israël a continué de frapper ce qu’il considère comme des cibles militantes sur tout le territoire. Les nouveaux arrivants du nord se faufilent dans des maisons avec leur famille élargie ou dans des écoles des Nations Unies transformées en refuges.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le manque d’eau potable et d’installations sanitaires dans les abris de Gaza a alimenté la propagation de maladies infectieuses, notamment la gale, les poux, la varicelle, les éruptions cutanées et les maladies respiratoires. Le pays a enregistré plus de 33 000 cas de diarrhée depuis la mi-octobre, dont plus de la moitié chez les enfants de moins de 5 ans.

UN EXODE ACCÉLÉRÉ

Pourtant, l’exode de la ville de Gaza et des zones environnantes au nord s’est accéléré ces derniers jours. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré que 50 000 personnes ont fui mercredi vers le sud sur la principale autoroute de Gaza, au cours d’une fenêtre quotidienne de plusieurs heures annoncée par l’armée israélienne.

Il y a des affrontements et des bombardements près de la route, et les évacués ont rapporté avoir vu des cadavres le long de la route, a indiqué le bureau de l’ONU. La plupart voyagent à pied avec seulement ce qu’ils peuvent transporter, beaucoup tenant des enfants ou poussant des parents plus âgés dans des charrettes.

Le ministère de l’Intérieur dirigé par le Hamas, qui a exhorté les Palestiniens à rester chez eux, a demandé aux médias de ne pas diffuser d’images de personnes en fuite.

Un mois de bombardements incessants à Gaza depuis l’attaque du Hamas a tué plus de 10 500 Palestiniens, dont deux tiers de femmes et de mineurs, selon le ministère de la Santé dans le territoire contrôlé par le Hamas. Plus de 2 300 autres personnes auraient été enterrées par des frappes qui, dans certains cas, ont détruit des pâtés de maisons entiers.

Les responsables israéliens affirment que des milliers de militants palestiniens ont été tués et imputent la mort de civils au Hamas, l’accusant d’opérer dans des zones résidentielles et d’utiliser des civils palestiniens comme boucliers humains. Le ministère de la Santé de Gaza ne fait pas de distinction entre civils et combattants dans ses rapports sur les victimes.

La Cisjordanie occupée a également connu une recrudescence de la violence, Israël procédant à de fréquents raids d’arrestation qui déclenchent souvent des fusillades. Au moins sept Palestiniens ont été tués jeudi lors d’un raid d’une heure à Jénine, selon le ministère palestinien de la Santé. L’armée affirme avoir intensifié ses opérations pour prévenir les attaques.

Plus de 1 400 personnes sont mortes en Israël depuis le début de la guerre, pour la plupart des civils tués par les militants du Hamas lors de leur incursion initiale. Israël affirme que 32 de ses soldats ont été tués à Gaza depuis le début de l’offensive terrestre.

Les militants palestiniens ont continué de tirer des roquettes sur Israël et quelque 250 000 Israéliens ont été contraints d’évacuer des communautés proches de Gaza et le long de la frontière nord avec le Liban, où les forces israéliennes et les militants du Hezbollah ont échangé des tirs à plusieurs reprises.

Magdy a rapporté du Caire et Chehayeb de Beyrouth. Les rédacteurs d’Associated Press Amy Teibel et Isabel DeBre à Jérusalem et Matthew Lee à Washington ont contribué à ce rapport.

