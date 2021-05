Les frappes israéliennes font 37 morts et détruisent des bâtiments dans la ville de Gaza

Une version précédente de cette histoire était inédite en raison d’un problème technique, puis republiée dans son intégralité, sans modifications.

GAZA CITY, Bande de Gaza (AP) – Les frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza ont rasé trois bâtiments et tué au moins 37 personnes dimanche, ont déclaré des médecins, ce qui en fait l’attaque la plus meurtrière depuis que de violents combats ont éclaté entre Israël et les dirigeants militants du territoire du Hamas près d’une semaine depuis.

La violence, qui est survenue alors que les médiateurs internationaux travaillaient à négocier un cessez-le-feu et à conjurer une invasion terrestre israélienne du territoire, a marqué les pires combats ici depuis la guerre dévastatrice de 2014 à Gaza.

Les frappes aériennes de dimanche ont frappé une rue animée du centre-ville de bâtiments résidentiels et de devantures de magasins au cours de cinq minutes juste après minuit, détruisant deux bâtiments adjacents et un à environ 50 mètres (50 mètres) sur la route.

À un moment donné, un sauveteur a crié: «Pouvez-vous m’entendre?» dans un trou dans les décombres. « Ça va? » Quelques minutes plus tard, les premiers intervenants ont sorti un survivant et l’ont emmené sur une civière orange. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 13 femmes et huit enfants figuraient parmi les personnes tuées, avec plus de 50 blessés, et que les efforts de sauvetage sont toujours en cours.

Auparavant, l’armée israélienne avait déclaré avoir détruit la maison du principal dirigeant du Hamas à Gaza, Yahiyeh Sinwar, lors d’une frappe distincte dans la ville méridionale de Khan Younis. Il s’agit de la troisième attaque de ce type au cours des deux derniers jours contre les maisons de hauts dirigeants du Hamas, qui sont entrés dans la clandestinité.

Israël semble avoir intensifié les frappes ces derniers jours pour infliger autant de dégâts que possible au Hamas alors que les médiateurs internationaux travaillent pour mettre fin aux combats. Mais cibler les dirigeants du groupe pourrait entraver ces efforts. Un diplomate américain est dans la région pour tenter de désamorcer les tensions, et le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir dimanche.

Lors de ses frappes aériennes, Israël a rasé un certain nombre des plus hauts bureaux et immeubles résidentiels de la ville de Gaza, alléguant qu’ils contiennent l’infrastructure militaire du Hamas. Parmi eux figurait le bâtiment abritant le bureau de l’Associated Press et ceux d’autres médias.

La dernière flambée de violence a commencé à Jérusalem-Est le mois dernier, lorsque des manifestations palestiniennes et des affrontements avec la police ont éclaté en réponse aux tactiques de la police israélienne pendant le Ramadan et à la menace d’expulsion de dizaines de familles palestiniennes par des colons juifs. Un point focal des affrontements était la mosquée Al-Aqsa, un point d’éclair fréquent qui est situé sur une colline qui est vénérée par les musulmans et les juifs.

Le Hamas a tiré des roquettes sur Jérusalem lundi soir, déclenchant l’assaut israélien sur Gaza, qui abrite plus de 2 millions de Palestiniens et est sous blocus israélien et égyptien depuis que le Hamas a pris le pouvoir des forces palestiniennes rivales en 2007.

Les troubles ont également débordé ailleurs, alimentant les manifestations en Cisjordanie occupée et attisant la violence en Israël entre ses citoyens juifs et arabes, avec des affrontements et des attaques de justiciers contre des personnes et des biens. La violence a également déclenché des manifestations pro-palestiniennes dans des villes d’Europe et des États-Unis, la police française tirant des gaz lacrymogènes et des canons à eau sur des manifestants à Paris.

Au moins 188 Palestiniens ont été tués à Gaza, dont 55 enfants et 33 femmes, et 1 230 personnes ont été blessées. Huit personnes en Israël ont été tuées, dont un garçon de 5 ans et un soldat.

L’armée a déclaré dimanche qu’elle avait frappé la maison de Sinwar et celle de son frère Muhammad, un autre membre haut placé du Hamas. Samedi, il a détruit la maison de Khalil al-Hayeh, un haut responsable de la branche politique du Hamas.

L’échelon supérieur du Hamas est entré dans la clandestinité à Gaza, et il est peu probable qu’il y en ait eu chez eux au moment des frappes. Le principal dirigeant du Hamas, Ismail Haniyeh, partage son temps entre la Turquie et le Qatar, qui fournissent tous deux un soutien politique au groupe.

Le Hamas et le groupe militant du Jihad islamique ont reconnu que 20 combattants avaient été tués depuis que les combats ont éclaté lundi. Israël affirme que le nombre réel est bien plus élevé et a publié les noms et les photos de deux douzaines d’agents présumés qui, selon lui, ont été «éliminés».

Un diplomate égyptien a déclaré que le ciblage par Israël des dirigeants politiques du Hamas compliquerait les efforts de cessez-le-feu. Le diplomate, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des négociations à huis clos, a déclaré que le Caire s’efforçait de négocier la fin des combats, tout comme d’autres acteurs internationaux.

Le diplomate égyptien a déclaré que la destruction des capacités de roquettes du Hamas nécessiterait une invasion terrestre qui «enflammerait toute la région». L’Égypte, qui a fait la paix avec Israël il y a des décennies, a menacé de «suspendre» la coopération dans divers domaines, a déclaré le responsable, sans donner plus de détails.

Pendant ce temps, l’administration Biden a affirmé son soutien à Israël tout en s’efforçant de désamorcer la crise. Le diplomate américain Hady Amr a rencontré le ministre israélien de la Défense Benny Gantz, qui a remercié les États-Unis pour leur soutien. Gantz a déclaré qu’Israël «prend toutes les précautions nécessaires pour ne frapper que des cibles militaires et éviter de blesser des civils, alors que ses civils sont la cible d’attaques aveugles».

Le Hamas et d’autres groupes militants ont tiré quelque 2 900 roquettes sur Israël. L’armée a déclaré que 450 des roquettes avaient échoué ou avaient raté, tandis que les défenses aériennes israéliennes en ont intercepté 1 150.

Le taux d’interception semble avoir considérablement baissé depuis le début du conflit, quand Israël a déclaré que 90% avaient été interceptés. L’armée n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Israël a entre-temps mené des centaines de frappes aériennes à travers Gaza.

Samedi, Israël a bombardé le bâtiment de 12 étages al-Jalaa, où se trouvait le bureau de l’Associated Press. Le bâtiment abritait également la chaîne de télévision Al-Jazeera et d’autres médias, ainsi que plusieurs étages d’appartements.

«La campagne se poursuivra aussi longtemps que nécessaire», a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il a allégué que le renseignement militaire du Hamas opérait à l’intérieur du bâtiment.

Israël cite régulièrement la présence du Hamas comme raison de cibler certains endroits lors de frappes aériennes, y compris des bâtiments résidentiels. L’armée a également accusé le groupe militant d’utiliser des journalistes comme boucliers humains, mais n’a fourni aucune preuve pour étayer ses affirmations.

L’AP a opéré depuis le bâtiment pendant 15 ans, y compris au cours de trois guerres précédentes entre Israël et le Hamas. Pendant ces conflits ainsi que le conflit actuel, les caméras de l’agence de presse, opérant depuis son bureau au dernier étage et sa terrasse sur le toit, ont offert des tirs en direct 24 heures sur 24 alors que les roquettes de militants se sont arquées vers Israël et que les frappes aériennes israéliennes ont martelé la ville et ses environs.

« Nous n’avons eu aucune indication que le Hamas était dans le bâtiment ou actif dans le bâtiment », a déclaré le président et PDG de l’AP, Gary Pruitt, dans un communiqué. «C’est quelque chose que nous vérifions activement au mieux de nos capacités. Nous ne mettrions jamais sciemment nos journalistes en danger.

Dans l’après-midi, l’armée a appelé le propriétaire du bâtiment et a averti qu’une grève aurait lieu dans l’heure. Les membres du personnel de l’AP et les autres occupants ont été évacués en toute sécurité. Peu de temps après, trois missiles ont frappé le bâtiment et l’ont détruit, le faisant s’écraser dans un nuage de poussière géant.

«Le monde en saura moins sur ce qui se passe à Gaza à cause de ce qui s’est passé aujourd’hui», a déclaré Pruitt. «Nous sommes choqués et horrifiés.»