Les frappes israéliennes font 37 morts et détruisent des bâtiments dans la ville de Gaza

GAZA CITY, Bande de Gaza (AP) – Les frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza ont rasé trois bâtiments et tué au moins 42 personnes dimanche, ont déclaré des médecins palestiniens, lors de l’attaque la plus meurtrière de la dernière série de violences. Malgré le bilan et les efforts internationaux pour négocier un cessez-le-feu, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a signalé que la quatrième guerre avec les dirigeants du Hamas de Gaza ferait rage.

Dans un discours télévisé, Netanyahu a déclaré que les attaques se poursuivaient à «plein régime» et «prendraient du temps». «Israël« veut faire payer un lourd tribut »au groupe militant du Hamas, a-t-il dit, flanqué de son ministre de la Défense et rival politique , Benny Gantz, dans une démonstration d’unité.

Le Hamas a également insisté, lançant des roquettes depuis des zones civiles de Gaza vers des zones civiles en Israël. L’un d’eux s’est écrasé dans une synagogue dans la ville méridionale d’Ashkelon quelques heures avant les offices du soir pour la fête juive de Chavouot, ont indiqué les services d’urgence israéliens. Aucun blessé n’a été signalé.

Lors de l’attaque aérienne israélienne tôt dimanche, des familles ont été enterrées sous des tas de gravats de ciment et d’armatures tordues. Un canari jaune était écrasé sur le sol. Des éclats de verre et de débris ont couvert des rues à quelques pâtés de maisons de l’artère principale du centre-ville où les trois bâtiments ont été touchés au cours de cinq minutes vers 1 h du matin.

Les hostilités se sont intensifiées à plusieurs reprises au cours de la semaine dernière, marquant les pires combats dans le territoire qui abrite 2 millions de Palestiniens depuis la guerre dévastatrice d’Israël et du Hamas en 2014.

«Je n’ai pas vu ce niveau de destruction au cours de mes 14 années de travail», a déclaré Samir al-Khatib, un responsable des secours d’urgence à Gaza. «Pas même pendant la guerre de 2014.»

Les sauveteurs ont fouillé les décombres à l’aide de pelles hydrauliques et de bulldozers au milieu de nuages ​​de poussière épaisse. L’un a crié: «Pouvez-vous m’entendre?» dans un trou. « Ça va? » Il a demandé. Quelques minutes plus tard, les premiers intervenants ont sorti un survivant. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 16 femmes et 10 enfants figuraient parmi les personnes tuées, avec plus de 50 blessés.

Haya Abdelal, 21 ans, vit dans un bâtiment à côté de celui qui a été détruit et a déclaré qu’elle dormait lorsque les frappes aériennes l’ont envoyée fuir dans la rue. Elle a accusé Israël de ne pas donner son avertissement habituel aux résidents de fuir avant de lancer une telle attaque.

«Nous sommes fatigués», a-t-elle dit, «Nous avons besoin d’une trêve. Nous ne pouvons plus le supporter.

Le bureau du porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que l’attaque visait «l’infrastructure militaire souterraine» du Hamas. À la suite de la grève, «l’installation souterraine s’est effondrée, provoquant également l’effondrement des fondations des maisons civiles au-dessus d’elles, entraînant des pertes involontaires».

Parmi les personnes qui auraient été tuées, il y avait le Dr Ayman Abu Al-Ouf, chef du service de médecine interne de l’hôpital de Shifa et membre senior du comité de gestion des coronavirus de l’hôpital. Deux des enfants adolescents d’Abu Al-Ouf et deux autres membres de la famille ont également été enterrés sous les décombres de leur maison.

La mort du médecin de 51 ans «a été une perte énorme à un moment très sensible», a déclaré Mohammed Abu Selmia, le directeur de Shifa.

Le système de santé de Gaza, déjà ravagé par un blocus israélien et égyptien imposé après la prise du pouvoir par le Hamas des forces palestiniennes rivales en 2007, avait été aux prises avec une flambée des infections à coronavirus avant même le dernier conflit.

Les frappes aériennes israéliennes ont rasé un certain nombre des plus hauts bureaux et immeubles résidentiels de la ville de Gaza, alléguant qu’ils contiennent des infrastructures militaires du Hamas. Parmi eux figurait le bâtiment abritant le bureau de l’Associated Press et ceux d’autres médias.

Sally Buzbee, rédactrice en chef de l’AP, a appelé dimanche à une enquête indépendante sur la frappe aérienne qui a détruit le bureau de l’AP la veille.

Netanyahu a allégué que les renseignements militaires du Hamas opéraient à l’intérieur du bâtiment.

«C’est une cible parfaitement légitime», a-t-il déclaré dimanche à Face the Nation de CBS.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait fourni des preuves de la présence du Hamas dans le bâtiment lors d’un appel samedi avec le président américain Joe Biden, Netanyahu a déclaré: «Nous la transmettons à nos services de renseignement.

Buzbee a demandé que de telles preuves soient présentées.

«Nous sommes dans une situation de conflit», a déclaré Buzbee. «Nous ne prenons pas parti dans ce conflit. Nous avons entendu des Israéliens dire qu’ils ont des preuves; nous ne savons pas quelles sont ces preuves.

L’AP a opéré depuis le bâtiment pendant 15 ans, y compris au cours de trois guerres précédentes entre Israël et le Hamas. Les caméras de l’agence de presse, opérant depuis son bureau au dernier étage et son toit-terrasse, ont offert des prises de vue en direct 24 heures sur 24 alors que les roquettes des militants se cambraient vers Israël et que les frappes aériennes israéliennes martelaient la ville et ses environs.

« Nous pensons qu’il est approprié à ce stade qu’il y ait un regard indépendant sur ce qui s’est passé hier – une enquête indépendante », a déclaré Buzbee.

La dernière flambée de violence a commencé à Jérusalem-Est le mois dernier, lorsque les Palestiniens se sont affrontés avec la police en réponse aux tactiques de la police israélienne pendant le Ramadan et à la menace d’expulsion de dizaines de familles palestiniennes par des colons juifs. L’un des points forts des affrontements était la mosquée Al-Aqsa, un point d’éclair fréquent situé sur une colline au sommet d’une colline vénérée par les musulmans et les juifs.

Le Hamas a commencé à tirer des roquettes vers Jérusalem lundi, déclenchant l’assaut israélien sur Gaza.

Au moins 188 Palestiniens ont été tués dans les centaines de frappes aériennes à Gaza, dont 55 enfants et 33 femmes, et 1 230 personnes ont été blessées. Huit personnes en Israël ont été tuées dans certaines des 3 100 attaques à la roquette lancées depuis Gaza, dont un garçon de 5 ans et un soldat.

Le Hamas et le groupe militant du Jihad islamique ont reconnu 20 combattants tués dans les combats. Israël affirme que le nombre réel est bien plus élevé et a publié les noms et les photos de deux douzaines d’agents présumés qui, selon lui, ont été «éliminés».

L’assaut a déplacé quelque 34 000 Palestiniens de leurs foyers, a déclaré dimanche l’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient, Tor Wennesland, au Conseil de sécurité.

Les troubles ont également débordé ailleurs, alimentant les manifestations en Cisjordanie occupée et attisant la violence en Israël entre ses citoyens juifs et arabes, avec des affrontements et des attaques de justiciers contre des personnes et des biens.

Dimanche, un chauffeur a percuté un poste de contrôle israélien dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est – où les familles palestiniennes avaient été menacées d’expulsion – blessant six policiers avant que la police ne tire et tue l’attaquant, a indiqué la police israélienne.

La violence a également déclenché des manifestations pro-palestiniennes dans des villes d’Europe et des États-Unis.

Israël semble avoir intensifié ses frappes ces derniers jours pour infliger autant de dégâts que possible au Hamas alors que les médiateurs internationaux travaillent pour mettre fin aux combats et éviter une invasion terrestre israélienne à Gaza.

L’armée israélienne a déclaré avoir détruit dimanche la maison du chef du Hamas à Gaza, Yahiyeh Sinwar, dans la ville méridionale de Khan Younis. Il s’agit de la troisième attaque de ce type au cours des deux derniers jours contre les maisons de hauts dirigeants du Hamas, qui sont entrés dans la clandestinité.

L’Égypte et les États-Unis étaient impliqués dans les efforts de cessez-le-feu, mais il n’était pas clair s’ils progressaient, à la lumière de la déclaration de Netanyahu selon laquelle la campagne se poursuit. Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est également réuni dimanche et le secrétaire général Antonio Guterres a appelé à la fin du «cycle insensé d’effusion de sang, de terreur et de destruction».