Les frappes israéliennes détruisent des quartiers entiers de Gaza alors que le territoire bouclé est confronté à une panne d’électricité imminente

JERUSALEM (AP) — Les Palestiniens de la bande de Gaza bouclée se sont précipités pour trouver la sécurité mercredi, alors que les frappes israéliennes ont démoli des quartiers entiers, que les hôpitaux ont manqué de fournitures et qu’une panne d’électricité était attendue dans quelques heures, aggravant encore la misère d’une guerre déclenchée par un incursion massive et meurtrière de militants du Hamas.

Les frappes aériennes ont réduit en ruines des pâtés de maisons entiers dans la petite enclave côtière et laissé un nombre indéterminé de corps sous des monticules de débris. Les bombardements ont fait rage même si les militants détiennent environ 150 personnes – soldats, hommes, femmes, enfants et personnes âgées – qui ont été entraînées à Gaza lors de l’attaque du week-end.

Israël a promis des représailles sans précédent contre le groupe militant du Hamas qui dirige le territoire palestinien après que ses combattants ont franchi la barrière frontalière samedi et abattu des centaines d’Israéliens chez eux, dans les rues et lors d’un festival de musique en plein air.

La guerre, qui a déjà fait au moins 2 100 morts des deux côtés, devrait s’intensifier et aggraver la misère des habitants de Gaza, où les produits de première nécessité et l’électricité sont déjà rares.

Israël a bloqué l’entrée de nourriture, d’eau, de carburant et de médicaments sur le territoire – une bande de terre de 40 kilomètres de long coincée entre Israël, l’Égypte et la mer Méditerranée et qui abrite 2,3 millions de Palestiniens. Le seul accès restant depuis l’Égypte a été fermé mardi après des frappes aériennes près du poste frontière.

Alors que les Palestiniens se pressaient dans les écoles de l’ONU et dans un nombre de plus en plus restreint de quartiers sûrs, les groupes humanitaires ont plaidé pour la création de couloirs pour acheminer l’aide, avertissant que les hôpitaux submergés de blessés manquaient de fournitures.

« Il n’y a aucun endroit sûr à Gaza à l’heure actuelle », a déclaré le journaliste Hasan Jabar après que trois journalistes palestiniens ont été tués dans le bombardement d’un quartier du centre-ville abritant des ministères gouvernementaux, des bureaux de presse et des hôtels. « J’ai vraiment peur pour ma vie. »

Les autorités électriques de Gaza affirment que leur seule centrale électrique sera à court de carburant dans quelques heures, laissant le territoire sans électricité après qu’Israël ait coupé l’approvisionnement. Les Palestiniens dépendent depuis longtemps de générateurs pour alimenter leurs maisons, bureaux et hôpitaux, mais n’ont aucun moyen non plus d’importer du carburant pour ces derniers.

L’Organisation mondiale de la santé de l’ONU a déclaré que les fournitures qu’elle avait prépositionnées pour sept hôpitaux étaient déjà épuisées en raison du flot de blessés. Le chef du groupe d’aide médicale Médecins sans frontières a déclaré que le matériel chirurgical, les antibiotiques, le carburant et d’autres fournitures étaient épuisés dans deux hôpitaux qu’il gère à Gaza.

Dans l’un d’entre eux, « nous avons consommé l’équivalent de trois semaines de stock d’urgence en trois jours, en partie à cause de l’arrivée simultanée de 50 patients », a déclaré mercredi Matthias Kannes, chef de mission du groupe humanitaire à Gaza. Il a expliqué que le plus grand hôpital du territoire, Al-Shifa, ne dispose que de suffisamment de carburant pour trois jours.

Israël a mobilisé 360 000 réservistes et semble de plus en plus susceptible de lancer une offensive terrestre sur Gaza, son gouvernement étant soumis à d’intenses pressions de la part de l’opinion publique pour renverser le Hamas, qui dirige le territoire depuis 2007. Cet objectif était considéré comme irréalisable dans le passé car il nécessitait une réoccupation de la bande de Gaza, au moins temporairement.

« Nous ne permettrons pas que des enfants israéliens soient assassinés », a déclaré mardi le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant lors d’une réunion avec des soldats près de la frontière sud. « J’ai supprimé toutes les restrictions : nous éliminerons tous ceux qui nous combattent et utiliserons toutes les mesures à notre disposition. »

Entre-temps, des échanges de tirs au-dessus des frontières nord d’Israël avec des militants au Liban et en Syrie ont mis en évidence le risque d’un conflit régional étendu.

Le président américain Joe Biden a mis en garde mardi les autres pays et groupes armés contre toute entrée dans le conflit. Les États-Unis envoient déjà des munitions et du matériel militaire en Israël et ont déployé un groupe aéronaval en Méditerranée orientale à des fins de dissuasion.

Des frappes aériennes israéliennes ont frappé mardi soir la maison familiale de Mohammed Deif, le chef obscur de la branche militaire du Hamas, tuant son père, son frère et au moins deux autres proches dans la ville méridionale de Khan Younis, a déclaré à l’Associated Press un haut responsable du Hamas, Bassem Naim.

Deif n’a jamais été vu en public et on ignore où il se trouve.

Dans une nouvelle tactique, Israël avertit les civils d’évacuer quartier après quartier, puis inflige des dégâts, ce qui pourrait être le prélude à une offensive terrestre.

Le ministère de l’Intérieur dirigé par le Hamas a déclaré que les frappes aériennes israéliennes avaient détruit tout le quartier d’al-Karama dans la ville de Gaza, faisant un « grand nombre » de personnes tuées ou blessées. Il a indiqué que les équipes médicales n’ont pas pu atteindre la zone car toutes les routes y menant ont été détruites. Les responsables des secours affirment qu’ils ont également eu du mal à pénétrer dans d’autres zones.

Dans un autre quartier, les forces de la défense civile palestinienne ont sorti Abdullah Musleh de son sous-sol avec 30 autres personnes après que leur immeuble ait été rasé.

« Je vends des jouets, pas des missiles », dit en pleurant l’homme de 46 ans. « Je veux quitter Gaza. Pourquoi dois-je rester ici ? J’ai perdu ma maison et mon travail.

Mardi après-midi, le Hamas a tiré des barrages de roquettes sur la ville d’Ashkelon, dans le sud d’Israël, et sur Tel Aviv. Aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat. Mardi soir, un groupe de militants est entré dans une zone industrielle à Ashkelon, déclenchant une fusillade avec les troupes israéliennes, a indiqué l’armée. Trois militants ont été tués et les troupes fouillaient la zone pour en rechercher d’autres.

Les quatre précédentes séries de combats entre Israël et le Hamas entre 2008 et 2021 se sont toutes soldées par des résultats peu concluants, le Hamas étant battu mais toujours aux commandes.

« L’objectif est que cette guerre se termine de manière très différente de toutes les précédentes. Il doit y avoir une victoire claire », a déclaré Chuck Freilich, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale en Israël. « Tout ce qui doit être fait pour changer fondamentalement la situation devra être fait », a-t-il déclaré.

Les responsables du Hamas ont déclaré qu’ils prévoyaient toutes les possibilités, y compris une escalade punitive israélienne. Le désespoir s’est accru parmi les Palestiniens, dont beaucoup ne voient rien à perdre face à l’occupation militaire israélienne incessante et à l’augmentation des colonies en Cisjordanie, au blocus de Gaza qui dure depuis 16 ans et à ce qu’ils considèrent comme l’apathie du monde.

Des jours d’affrontements entre Palestiniens lanceurs de pierres et forces israéliennes en Cisjordanie ont fait 15 morts palestiniens, mais Israël a sévèrement réprimé le territoire, empêchant la circulation entre les communautés. Les violences se sont également étendues à Jérusalem-Est, où la police israélienne a déclaré avoir tué deux Palestiniens qui avaient lancé des pierres sur la police mardi soir.

L’armée israélienne a déclaré que plus de 1.200 personnes, dont 155 soldats, avaient été tuées en Israël, un bilan stupéfiant sans précédent depuis la guerre de 1973 avec l’Egypte et la Syrie qui a duré des semaines. À Gaza, 950 personnes ont été tuées, dont 260 enfants et 230 femmes, selon les autorités locales ; Israël affirme que des centaines de combattants du Hamas en font partie. Des milliers de personnes ont été blessées des deux côtés.

Les corps d’environ 1 500 militants du Hamas ont été retrouvés sur le territoire israélien, a indiqué l’armée. Il n’était pas clair si ces chiffres coïncidaient avec les décès signalés par les autorités palestiniennes.

À Gaza, plus de 250 000 personnes ont fui leurs foyers, selon l’ONU, un chiffre record depuis l’offensive aérienne et terrestre d’Israël en 2014 qui en a déraciné environ 400 000. La grande majorité d’entre eux trouvent refuge dans des écoles gérées par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Les dégâts causés à trois sites d’approvisionnement en eau et d’assainissement ont coupé les services à 400 000 personnes, a indiqué l’ONU.

Des dizaines de milliers de personnes dans le sud d’Israël ont été évacuées depuis dimanche.

Shurafa a rapporté de la ville de Gaza, bande de Gaza. Les rédactrices d’Associated Press Amy Teibel et Isabel DeBre à Jérusalem ont contribué à ce rapport.

Joseph Krauss et Wafaa Shurafa, Associated Press