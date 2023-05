Les frappes israéliennes à Gaza tuent 3 militants de haut rang, 10 autres

GAZA CITY, Bande de Gaza (AP) – Israël a tué trois hauts commandants du groupe militant du Jihad islamique lors de frappes aériennes ciblées tôt mardi, a annoncé l’armée. Les responsables palestiniens de la santé ont déclaré que 13 personnes avaient été tuées en tout, dont les commandants, leurs épouses, plusieurs de leurs enfants et d’autres à proximité.

Les attaques dans les zones résidentielles densément peuplées ont ouvert la voie à une nouvelle série de violents combats. Ils ont touché le dernier étage d’un immeuble d’appartements dans la ville de Gaza et une maison dans la ville méridionale de Rafah. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que 20 personnes avaient été blessées et que les ambulances continuaient d’évacuer les personnes des zones ciblées.

Les frappes aériennes se sont poursuivies au petit matin, ciblant les sites d’entraînement des militants, a déclaré Israël.

Dans le passé, des groupes militants palestiniens à Gaza ont exercé des représailles pour de tels assassinats ciblés. En prévision des tirs de roquettes palestiniens en réponse aux frappes aériennes, l’armée israélienne a conseillé aux habitants des communautés situées à moins de 40 kilomètres de Gaza de rester à proximité des abris anti-bombes désignés.

Le commandement du Front intérieur israélien a ordonné la fermeture des écoles, des plages et des autoroutes dans les villes et villages du sud d’Israël, et limité les rassemblements publics.

L’armée a déclaré que les trois hommes ciblés étaient responsables des récents tirs de roquettes vers Israël.

Il les a identifiés comme étant Khalil Bahtini, le commandant du Jihad islamique pour le nord de la bande de Gaza ; Tareq Izzeldeen, l’intermédiaire du groupe entre ses membres de Gaza et de Cisjordanie ; et Jehad Ghanam, le secrétaire du conseil militaire du Jihad islamique. Leurs funérailles étaient prévues plus tard dans la journée.

Le Jihad islamique soutenu par l’Iran, qui est plus petit que le groupe dirigeant du Hamas à Gaza, a confirmé que les trois étaient parmi les morts. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu’en plus des trois commandants, leurs femmes, plusieurs de leurs enfants et d’autres personnes à proximité avaient également été tués – 13 en tout.

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a averti qu’Israël « payera le prix » des meurtres. « Assassiner les dirigeants avec une opération perfide n’apportera pas la sécurité à l’occupant, mais plutôt plus de résistance », a déclaré Haniyeh dans un communiqué.

Les frappes aériennes sont intervenues à un moment de tensions bouillonnantes entre Israël et les militants de la bande de Gaza. Elle est liée, en partie, à l’augmentation de la violence en Cisjordanie occupée, où Israël mène des raids quasi quotidiens depuis des mois pour détenir des Palestiniens soupçonnés d’avoir planifié ou perpétré des attaques contre des Israéliens.

La semaine dernière, des militants de Gaza ont tiré plusieurs salves de roquettes vers le sud d’Israël, et l’armée israélienne a répondu par des frappes aériennes après la mort d’un haut responsable du Jihad islamique en grève de la faim détenu par Israël. L’échange de tirs s’est terminé par un cessez-le-feu fragile négocié par l’Égypte, les Nations Unies et le Qatar.

Les frappes aériennes sont similaires à celles de 2022 au cours desquelles Israël a bombardé des lieux abritant des commandants du groupe du Jihad islamique, déclenchant un blitz de trois jours qui a vu le groupe perdre ses deux principaux commandants et des dizaines d’autres militants.

Israël affirme que les raids en Cisjordanie sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques. Les Palestiniens considèrent les attaques comme un renforcement supplémentaire de l’occupation israélienne de 56 ans et sans fin des terres qu’ils recherchent pour un futur État indépendant.

Jusqu’à présent, 105 Palestiniens, dont environ la moitié sont des militants ou des assaillants présumés, ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est depuis le début de 2023, selon un décompte de l’Associated Press. Au moins 20 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes en Israël au cours de la même période.

Fares Akram, Associated Press