Les frappes israéliennes à Gaza tuent 3 hauts responsables du Jihad islamique, au moins 10 civils

Les Forces de défense israéliennes ont lancé mardi matin deux frappes aériennes dans la bande de Gaza, qui, selon elles, ont abouti à l’assassinat réussi de trois hauts responsables de l’organisation terroriste Jihad islamique.

Mardi matin, Tsahal a annoncé que l’opération Bouclier et Flèche avait entraîné la mort d’un commandant du Jihad islamique, d’un secrétaire du conseil militaire et d’un agent supérieur et coordinateur des attaques terroristes à Gaza et en Israël. Un bureau de santé local a déclaré qu’au moins 10 civils, dont les épouses et les enfants des responsables, avaient également été tués.

Le lieutenant-colonel Richard Hecht, le porte-parole international de Tsahal, a déclaré lors d’un point de presse que les deux attaques « ponctuelles » distinctes ont eu lieu dans la ville de Gaza et à Rafah, et comprenaient 40 avions.

Hecht a déclaré que les cibles constituaient une menace immédiate pour les citoyens israéliens et étaient toutes impliquées dans les récentes attaques contre Israël.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré de hauts responsables la semaine dernière et a planifié les attaques, attendant le « bon moment », a déclaré Hecht.

Lors d’une attaque, des avions de chasse de Tsahal ont visé et tué Khalil Bahitini, 44 ans, qui était l’officier opérationnel le plus haut gradé du Jihad islamique et le commandant de la division nord de Gaza, ont indiqué les forces israéliennes.

Selon Tsahal, Bahitini était membre du conseil militaire de l’organisation terroriste. Il a également maintenu des contacts actifs avec le bureau politique du Jihad islamique.

« Bahitini a été chargé d’approuver et de mener toutes les activités terroristes depuis le nord de Gaza ainsi que de planifier et de diriger des attaques terroristes contre des civils israéliens et de tirer sur Israël dans un avenir immédiat », a déclaré Tsahal dans un communiqué annonçant sa mort.

La déclaration ajoute : « Il a commencé son activité dans le Jihad islamique à la fin des années 90 et au fil des années, il a été impliqué dans de nombreux actes terroristes contre Israël, notamment des attentats-suicides, des attentats à l’explosif, des tirs de roquettes et la direction d’activités terroristes en Judée-Samarie ».

Les avions de Tsahal ont également pris pour cible et tué Jahed Ahnam, 62 ans, qui était secrétaire du conseil militaire de l’organisation terroriste du Jihad islamique. Il était l’un des membres les plus importants du réseau terroriste et était auparavant commandant de la Brigade du sud de Gaza du Jihad islamique et secrétaire du Conseil militaire, a indiqué l’agence.

« Dans son dernier poste, il était chargé de coordonner les transferts d’armes et d’argent entre l’organisation terroriste Hamas et le Jihad islamique », ont indiqué les forces israéliennes dans un communiqué mardi.

Il a également promu l’idéologie destructrice du Hamas dans le monde entier, selon Tsahal.

Lors d’une troisième attaque, les forces israéliennes ont tué Tarek Az Aldin, 49 ans, un agent supérieur qui supervisait les communications et coordonnait les attaques terroristes dans les territoires israéliens.

« Ces dernières années, Az Aldin a été promu dans la chaîne de commandement de l’organisation. Il a été chargé de la coordination entre le Jihad islamique en Judée et Samarie ainsi que du transfert de fonds pour le terrorisme de Gaza vers la Judée et la Samarie », a annoncé Tsahal.

Selon le communiqué, Az Aldin était également responsable d’avoir incité à des activités terroristes en Israël qui étaient « destinées à promouvoir et à encourager des attaques terroristes contre des civils israéliens ».

Tsahal a déclaré qu’Az Aldin avait déjà été incarcéré pour son implication dans des attaques à l’EEI et un attentat suicide au début des années 2000.

Joe Truzman, analyste de recherche au Long War Journal de la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré à Fox News Digital que les attaques réussies montrent la menace continue à laquelle Israël est confronté de la part du Jihad islamique – et le succès continu d’Israël dans la lutte contre ces menaces.

« Israël fait face à des menaces tangibles de la part d’organisations terroristes soutenues par l’Iran sur plusieurs fronts », a déclaré Truzman dans un communiqué. « Les frappes aériennes de Tsahal ciblant des membres importants du Jihad islamique à Gaza sont destinées à restaurer la dissuasion qui s’est érodée depuis la dernière opération importante à Gaza. »

Il a ajouté : « Les frappes envoient également un message au réseau iranien de groupes armés dans la région qu’Israël répondra fermement aux actes de terrorisme contre ses citoyens.

Les attaques entraîneront probablement des frappes de représailles de la part des forces du Jihad islamique, y compris potentiellement des tirs de roquettes ou des attaques de mortier continus, a prédit Truzman.

« Le meurtre de trois hauts responsables forcera probablement le Jihad islamique à répondre par des tirs de roquettes et d’autres moyens si l’occasion se présente. centre d’Israël », a-t-il dit.

Le Hamas, le groupe terroriste qui gouverne la bande de Gaza, pourrait également être impliqué, a théorisé Truzman.

Il a déclaré: « Le Hamas pourrait se joindre si un conflit éclate contre Israël afin de montrer son unité avec le Jihad islamique ou il pourrait suivre une direction similaire prise lors du conflit d’août 2022 lorsqu’il s’est abstenu de tirer des roquettes sur Israël. »

Lors des attaques de mardi matin, Israël a pris pour cible six complexes militaires, des installations de production d’armes et une usine, a indiqué Tsahal.

Yonat Friling de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.