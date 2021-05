Les frappes israéliennes à Gaza pourraient provoquer une vague de Covid, prévient l’ONU

Il a dit que les Gazaouis non vaccinés se pressaient dans les écoles gérées par son agence, connue sous le nom d’Office de secours et de travaux des Nations Unies, parce que les Israéliens ne ciblaient pas intentionnellement ces bâtiments – en faisant en fait des abris anti-bombes. Maintenant, a déclaré M. Schmale, ces écoles «pourraient se transformer en diffuseurs de masse».

Dans une interview accordée à Zoom vendredi alors que le bruit des explosions israéliennes secouait leur siège, les dirigeants des opérations de l’agence de secours palestinienne des Nations Unies à Gaza et le chef du sous-bureau de l’Organisation mondiale de la santé à Gaza ont déclaré qu’ils craignaient qu’une grave aggravation de Covid- 19 infections seraient un effet secondaire de la mort et de la destruction de la dernière vague d’hostilités.

Les frappes aériennes et les bombardements israéliens de Gaza ont mis fin à toutes les vaccinations et tests Covid-19 dans l’enclave palestinienne et augmentent le risque de super-propagation alors que les civils s’entassent dans des abris pour des raisons de sécurité, ont déclaré des responsables des Nations Unies.

Le mois dernier, des cas graves et critiques de Covid ont atteint des niveaux records à Gaza, ce que les experts de la santé ont attribué à la prolifération de la variante hautement transmissible du coronavirus identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne. Début mai, Médecins sans frontières a signalé que les infections du territoire étaient dépasser 1000 par jour.

Sacha Bootsma, le responsable de l’OMS, a déclaré qu’avant l’arrêt des vaccinations, 38 000 personnes à Gaza avaient reçu au moins une dose de vaccin. C’est moins de 2 pour cent de la population de deux millions d’habitants. Le vaccin russe Spoutnik et le vaccin Pfizer-BioNTech ont été administrés dans trois hôpitaux de Gaza, et le vaccin d’AstraZeneca a été administré dans des centres de santé plus petits.

Mais maintenant, Mme Bootsma a déclaré: «Les gens n’osent pas visiter les établissements de santé. Nous craignons que cela ait un impact négatif majeur. »

En revanche, plus de 60% de la population israélienne a reçu au moins une dose des vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna, et plus de 55% sont entièrement vaccinés, selon le projet Our World in Data à l’Université d’Oxford. Cependant, le rythme des vaccinations a considérablement ralenti ces derniers mois.

Dans le cadre de Covax, la collaboration internationale pour fournir des vaccins aux régions pauvres du monde, Gaza est censée recevoir suffisamment de vaccins pour protéger 20% de sa population, ont déclaré les responsables.