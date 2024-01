Les frappes iraniennes au Moyen-Orient envoient un message, selon les analystes

“Bien que l’incitation contre Israël ne soit pas nouvelle, le récent lancement contre l’EI en Syrie d’un missile balistique à moyenne portée à propergol solide capable de frapper Israël depuis le territoire iranien était une première historique et un message à l’État juif”, a déclaré Behnam Ben Taleblu, chercheur principal au groupe de réflexion Foundation for Defence of Democracies à Washington DC

Les récentes frappes de missiles et de drones de l’Iran sur des cibles dans trois pays – la Syrie, l’Irak et le Pakistan – n’ont peut-être pas de lien direct avec la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza, mais elles ont néanmoins révélé une intention d’envoyer un message clair, ont déclaré des analystes à CNBC.

“La mise en avant de la puissance militaire dans l’espoir de dissuader les adversaires a pris de l’importance pour le régime à mesure que les guerres s’étendent dans la région.” Dans les 24 heures qui ont suivi le 15 janvier, les forces militaires iraniennes ont frappé ce qu’elles prétendaient être un « centre d’espionnage » israélien dans la région du Kurdistan irakien, des cibles de l’État islamique en Syrie et des militants au Pakistan qui, selon elles, avaient mené des attaques contre l’Iran. Les ministres irakiens et pakistanais ont vivement critiqué les attaques, les qualifiant de « violation » et promettant des conséquences.

Le Pakistan a répondu un jour plus tard, frappant des cibles en Iran qui, selon les autorités iraniennes, ont tué plusieurs personnes. Alors que les actions de l’Iran au Pakistan et en Syrie répondaient à des préoccupations de sécurité intérieure, ces événements ont accru l’intensité et le risque d’une escalade plus large dans une région déjà embourbée dans la guerre depuis qu’Israël a commencé son offensive contre Gaza en représailles à une attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. , 2023. C’était également la première fois que l’Iran déployait directement son armée depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. “Il ne fait aucun doute que c’est une poudrière. Le Moyen-Orient est très sec et nous avons beaucoup d’étincelles”, a déclaré Ian Bremmer, PDG du cabinet de conseil en risques politiques Eurasia Group, lors d’un entretien au Forum économique mondial de Davos. “Et je m’attends à ce que ce conflit ne fasse que s’intensifier.” L’Iran finance et fournit dans la région des forces opposées à Israël, comme le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, les milices chiites en Irak et les Houthis au Yémen – qui font tous partie de son réseau régional de mandataires et de sa stratégie de dissuasion sous le nom de « l’Axe ». de la Résistance.” Ces forces s’engagent plus directement avec Israël et même avec les États-Unis ; Les milices irakiennes soutenues par l’Iran tirent des roquettes sur des bases militaires américaines en Irak et les Houthis du Yémen affirment être en « confrontation directe » avec les États-Unis alors qu’ils ciblent les navires dans la mer Rouge pour soutenir Gaza.

Les dirigeants iraniens ont déclaré qu’ils ne voulaient pas d’une guerre plus large, mais les frappes de la semaine dernière ont servi à la fois à contrer les menaces à la sécurité intérieure et à démontrer de quoi l’Iran est capable s’il est provoqué, a déclaré Ryan Bohl, analyste principal du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord au Réseau RANE. “Il y a un élément de signal adressé aux États-Unis et à Israël en menant ces frappes, car elles démontrent les capacités continues de l’Iran en matière de missiles balistiques”, a déclaré Bohl à CNBC. “Je ne pense pas que l’Iran ait délibérément frappé le Pakistan pour signaler ces capacités aux Etats-Unis et à Israël, car ils ont également mené des frappes contre la Syrie et l’Irak, mais cela faisait néanmoins partie d’un schéma plus large.”

Une équipe de défense civile mène des opérations de recherche et de sauvetage dans un bâtiment endommagé à la suite d’une frappe de missile lancée par le Corps des Gardiens de la révolution iraniens (CGRI) sur la capitale de la région du Kurdistan, Arbil, le 17 janvier 2024. Safin Hamid | AFP | Getty Images