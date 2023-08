Les frappes de missiles russes sur Kherson et à Kryvyi Rih tuent au moins neuf personnes

KYIV, Ukraine – Des missiles russes ont percuté lundi la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih, et la ville méridionale de Kherson, tuant au moins 10 personnes et en blessant près de 100 – un barrage survenu un jour après que trois drones ont frappé Moscou dans le dernier attentat contre la capitale russe.

Les responsables ukrainiens n’ont pas revendiqué la responsabilité. Cependant, dans une allocution vidéo plus tard dimanche, Zelensky a déclaré : « Progressivement, la guerre revient sur le territoire de la Russie – dans ses centres symboliques et ses bases militaires ».

« C’est un processus inévitable, naturel et absolument juste », a déclaré Zelensky. Depuis novembre, Kiev et d’autres villes ukrainiennes ont été soumises à des frappes aériennes russes incessantes destinées à détruire les infrastructures civiles et les défenses aériennes fournies par l’Occident.

Tôt lundi matin, quelques heures après le discours de Zelensky, les forces russes ont lancé deux missiles sur Kryvyi Rih, une ville industrielle à environ 275 miles au sud-est de Kiev, tuant six personnes et en blessant 75, ont indiqué des responsables.

« Cela prouve encore et encore que pour la sécurité de nos villes, pour la protection de la vie normale des Ukrainiens et de nos enfants, nos militaires doivent avoir suffisamment d’armes à longue portée, suffisamment de moyens pour vaincre les terroristes », a déclaré Zelensky.

« Nous allons maintenant travailler à établir les routes les plus efficaces vers ces ports et à tirer le meilleur parti de cette opportunité », a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Il n’a cependant pas fourni plus de détails ni de calendrier, et il n’était pas clair comment un tel arrangement fonctionnerait.