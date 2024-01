Les frappes de missiles iraniens au Pakistan montrent la tension alimentée par la guerre entre Israël et le Hamas

Tel Aviv — Tension alimentée par la Guerre Israël-Hamas La situation s’est élargie mercredi à l’ensemble du Moyen-Orient et au-delà, alors que l’allié des États-Unis, le Pakistan, a condamné son voisin l’Iran pour avoir lancé ce que les responsables pakistanais ont qualifié d’attaque non provoquée sur leur territoire. L’Iran a déclaré que ses Gardiens de la révolution avaient frappé des bases du groupe militant musulman sunnite Jaish al-Adl au Pakistan, mais Islamabad a condamné avec colère l’attaque comme une “violation flagrante” de son espace aérien et a déclaré que deux enfants avaient été tués dans les frappes.

Un officier de police local a déclaré à Sami Yousafzai de CBS News que deux femmes blessées lors des frappes avaient été transportées dans un hôpital régional, avec les corps des deux enfants tués, tandis que les sauveteurs fouillaient les débris à la recherche d’autres victimes.

Frappes de missiles iraniens au Pakistan

Le résident Abdul Baluch a déclaré à CBS News que les frappes avaient touché un village appelé Sabz Koh, près de la frontière iranienne.

“Nous avons entendu des explosions et des bruits de missiles”, a-t-il déclaré, ajoutant que les maisons ciblées se trouvaient à proximité de chez lui et qu’il n’avait jamais “vu d’activistes militaires d’aucune sorte” dans la région au cours des cinq dernières années.

Un porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré mardi dans un communiqué qu’il était « encore plus préoccupant que cet acte illégal ait eu lieu malgré l’existence de plusieurs canaux de communication entre le Pakistan et l’Iran », ajoutant que « la forte protestation du Pakistan a déjà été déposé auprès du haut responsable concerné du ministère iranien des Affaires étrangères à Téhéran.

Le Pakistan a ensuite rappelé son ambassadeur de Téhéran et expulsé l’ambassadeur iranien à Islamabad.

Les frappes iraniennes ont eu lieu juste un jour après que les Gardiens de la révolution iraniens ont tiré des missiles sur des cibles en Irak et en Syrie, Téhéran affirmant qu’ils visaient également des « groupes anti-iraniens » opérant dans la région.

Les Houthis continuent d’attaquer les navires en mer Rouge

L’action militaire directe de l’Iran contre ses ennemis régionaux intervient après des semaines d’attaques menées par son pays. groupe mandataire au Yémen, les rebelles chiites Houthis, sur la navigation commerciale internationale. Une vidéo a été diffusée montrant des militants Houthis faisant la fête – voire dansant – à bord de cargos qu’ils ont saisis au large des côtes du Yémen, dans la mer Rouge.

Les attaques contre des navires commerciaux se sont poursuivies, perturbant le commerce mondial et la stabilité régionale, malgré les frappes lancées vendredi par les militaires américains et britanniques, avec d’autres alliés, ciblant les sites de missiles Houthis au Yémen.

Pendant des mois, le Les Houthis ont attaqué les routes maritimes vitales de la mer Rougeaffirmant que les frappes et les saisies de drones et de missiles soutiennent les autres alliés de l’Iran, le groupe militant palestinien Hamas, qui fait actuellement face à toute la puissance de l’armée israélienne dans la bande de Gaza.



Les États-Unis poursuivent leurs frappes contre les Houthis au Yémen

Les États-Unis ont été un fervent partisan de l’offensive israélienne contre le Hamas, lancée en réponse à l’attaque terroriste sans précédent du groupe du 7 octobre. Le Hamas est depuis longtemps désigné comme organisation terroriste par Israël, les États-Unis et l’Union européenne.

La semaine dernière, des Navy SEAL ont attaqué un petit navire qui se dirigeait prétendument vers les Houthis au Yémen. Le commandement central américain a déclaré que des armes avancées provenant d’Iran avaient été découvertes sur le bateau. Deux Navy SEAL sont tombés par-dessus bord lors de l’opération du 11 janvier et sont toujours portés disparus mercredi.

La tension entre le Hamas et Israël s’étend à l’Irak et à la Syrie

Outre le Pakistan et la mer Rouge, les hostilités font rage dans le grand Moyen-Orient, avec l’Iran lancer des attaques cette semaine en Irak et en Syrie – notamment une frappe de missile qui a tué quatre personnes dans la ville d’Erbil, au nord de l’Irak, tout près d’un consulat américain encore en construction. Les États-Unis ont condamné la frappe iranienne comme étant « imprudente ».

Tous les points chauds montrent le risque que la guerre entre Israël et les alliés du Hamas de l’Iran devienne encore plus incontrôlable. Toutes les tensions ont été déclenchées par le massacre du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre, qui, selon les responsables israéliens, a fait quelque 1 200 morts et a vu les militants palestiniens en kidnapper environ 240 autres.

La guerre à Gaza déclenchée par cette attaque a tué plus de 24 000 personnes dans ce petit territoire palestinien densément peuplé, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.



La Maison Blanche appelle Israël à réduire son offensive, 100 jours après le début de la guerre avec le Hamas

“Ma maison a été bombardée et j’ai fui ici sans rien emporter avec moi, pas même de l’argent”, a déclaré Youssef Abu Ishaq, un habitant de Gaza, alors qu’il arrivait dans l’un des rares hôpitaux fonctionnels de l’enclave. « Nous avons besoin de nourriture, de pain et de couvertures. »

Davantage d’aide humanitaire de ce type est en route grâce à un accord négocié mardi entre Israël et le Hamas. L’accord prévoit la fourniture d’une aide supplémentaire aux Palestiniens en échange de l’autorisation de médicaments d’atteindre les quelque 130 otages israéliens qui seraient restés en captivité à Gaza.

Cet accord a été négocié par le Qatar, qui était à l’origine d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre qui a vu la libération d’environ la moitié des otages israéliens en échange de la libération de dizaines de prisonniers palestiniens par Israël. Mercredi, l’espoir était que le nouvel accord puisse conduire à un nouvel arrêt des combats et à la libération d’autres otages.

