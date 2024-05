Les frappes combinées de drones et de missiles ukrainiens brûlent davantage de cibles russes

Une frappe ukrainienne combinée avec des drones kamikaze à longue portée et des missiles antinavires modifiés a frappé une installation de stockage de pétrole et de carburant dans la ville portuaire russe de Kavkaz tôt vendredi 31 mai, incendiant au moins trois réservoirs de carburant.

Des sources officielles russes et ukrainiennes ont confirmé le lieu de l’attaque ainsi que l’utilisation de missiles et de drones.

L’état-major ukrainien s’est attribué le mérite de cette frappe dans un communiqué matinal, affirmant que des missiles Neptune tirés par un « groupe de frappe » avaient touché le terminal pétrolier de la région russe de Krasnodar Krai. L’agence de presse ukrainienne UNIAN, entre autres, a rapporté qu’une « attaque massive de drones » avait accompagné les missiles.

Les missiles utilisés sont une version modifiée localement du missile antinavire R-360 Neptune, dont deux ont été crédités du naufrage du navire russe. Flotte de la mer Noire le croiseur phare Moskva, le 14 avril 2022. L’Ukraine a utilisé pour la première fois le missile reconfiguré pour frapper des cibles au sol en août 2023.

L’agence de presse indépendante russe Astra et le correspondant militaire ukrainien Andriy Tsaplienko, entre autres, ont publié des images d’un incendie à quai dont les flammes s’élevaient au-dessus des réservoirs de carburant qui brûlaient violemment. Selon des informations non confirmées diffusées sur les réseaux sociaux, certains drones ukrainiens auraient également touché les systèmes de défense aérienne russes à proximité. Tsaplienko a rapporté que tous les missiles Neptune avaient atteint leurs cibles et explosé.



Dans un communiqué, Veniamin Kontradtev, gouverneur de la région russe de Krasnodar, a déclaré que les pompiers avaient classé l’incendie comme « la catégorie la plus dangereuse » et que des personnes avaient été blessées lors de l’attaque.

Un communiqué matinal du ministère russe de la Défense a indiqué que 5 missiles Neptune et 29 drones ukrainiens avaient été abattus et que les dégâts étaient minimes. Toutes les autres sources ont largement rapporté que les armes ukrainiennes avaient effectivement atteint leurs cibles.

Durant la nuit, des drones ukrainiens ont ciblé d’autres sites proches de la ville de Novorossisk, a déclaré Kontratev, mais a de nouveau affirmé que les défenses aériennes russes les avaient empêchés de causer des dégâts ou de faire des victimes. Certains sites de médias sociaux ont indiqué qu’une raffinerie de carburant proche de la ville avait été prise pour cible.

En janvier, Kiev a lancé une campagne visant à saper les revenus du Kremlin à l’étranger, à interrompre l’approvisionnement de son armée et à faire grimper les prix à la consommation en Russie au moyen d’attaques régulières contre les raffineries de carburant et les sites de stockage. Les frappes ont touché profondément la Russie et, selon les agences de presse économiques internationales, ont réduit la production russe de carburant raffiné de 12 à 14 pour cent.

La dernière fois que des planificateurs ukrainiens ont frappé une installation de traitement de pétrole le long du littoral sud-ouest de la Russie sur la mer Noire, c’était le 17 juillet, lorsque des drones ont attaqué une raffinerie dans la ville de Touapsé.

La nuit a également été marquée par des frappes ukrainiennes de drones à longue portée contre une raffinerie de pétrole à Kazan, à quelque 1 200 kilomètres de l’Ukraine. Les autorités russes locales ont affirmé que l’attaque n’avait causé aucun dégât. Des vidéos et des audios publiés sur les réseaux sociaux, prétendument enregistrés lors de l’attaque, ont documenté le bourdonnement caractéristique des hélices des drones et des explosions. Quelques images montré un drone à double flèche volant à basse vitesse au-dessus d’un village boisé. Aucune activité de défense aérienne russe n’a été observable et une voix off a indiqué qu’il s’agissait d’un drone ukrainien.

En silhouette, l’avion ressemblait beaucoup au drone à longue portée Lyutyy produit par le conglomérat d’armement ukrainien Ukroboronprom. Le drone de frappe kamikaze a été introduit en février 2022. Selon le constructeur, il transporte une ogive de 75 kilos vers une cible distante de « plus de 1 000 kilomètres ».

La frappe qui a frappé l’installation de Port Kavkaz a eu lieu moins de 24 heures après que les forces ukrainiennes ont utilisé une combinaison de drones kamikaze embarqués, de missiles ATACMS de fabrication américaine et de drones aériens pour frapper les installations portuaires militaires russes dans la ville balnéaire de Chornomorsk dans la nuit du 29. 30 mai, à moins de dix kilomètres à l’ouest du port de Kavkaz

Selon la plupart des rapports, cette attaque a détruit au moins deux patrouilleurs navals armés et un ferry civil. Cinq autres navires, dont des cotres, des remorqueurs et un deuxième ferry, ont été endommagés. À la suite de la frappe, les responsables russes ont affirmé que les armes ukrainiennes avaient causé des dégâts minimes aux embarcations civiles et aucun aux navires militaires russes. Vendredi, le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, a réitéré ce discours et affirmé que tous les ATACMS avaient été abattus.

Les images au sol et les photographies satellite ultérieures, publiées avant la déclaration de Belousov, semblaient confirmer que les dégâts étaient en fait graves et que plusieurs navires avaient été détruits par les tirs des missiles ATACMS.

Tsaplienko, citant un officier supérieur ukrainien anonyme, a déclaré qu’à la suite de ces frappes, le Kremlin ne pouvait plus transporter de lourdes fournitures militaires de la Russie continentale vers la péninsule de Crimée occupée, car tous les ferries reliant les deux rives du détroit de Kertch étaient désormais coulés ou ayant besoin de mois de réparations.

Vendredi, un communiqué du SBU a revendiqué la responsabilité de la destruction d’un radar clé de défense aérienne russe Nebo-SVU basé en Crimée. Il a indiqué que des agents du SBU ont utilisé des drones pour démolir le système de 100 millions de dollars conçu pour détecter les avions et les missiles balistiques à longue portée, dans le cadre de l’opération contre les navires dans le port de Tchernomorsk.

Il n’y a pas eu de confirmation directe de cette affirmation du SBU, cependant, des images satellite rendues publiques après les frappes ont confirmé que les missiles ATACMS, selon les responsables de Crimée, avaient été abattus et avaient en fait détruit les installations situées à côté du quai.

L’agence nationale de renseignement ukrainienne a déclaré que ces attaques faisaient toutes partie d’une stratégie visant à isoler les forces russes dans la péninsule de Crimée. Cela a commencé le 10 octobre 2022, lorsqu’un camion à 18 roues chargé d’explosifs a explosé alors qu’il traversait le pont de Kertch, coupant la travée de la route et endommageant gravement un pont ferroviaire adjacent. Bien que la Russie ait réparé la route un an plus tard, les deux liaisons sont désormais trop faibles pour supporter de lourdes charges, ont déclaré des responsables du SBU.