Les frappes antichar du Hamas montrent la profondeur de l’arsenal « puissant » auquel est confronté Israël

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

JERUSALEM — Au début de l’invasion de Gaza par Israël, un missile antichar tiré par des militants palestiniens a frappé un véhicule blindé de transport de troupes, tuant – par incinération, commotion cérébrale ou éclats d’obus – au moins neuf soldats israéliens. Cette attaque du 31 octobre, sur la périphérie nord sablonneuse de Gaza, a représenté le plus grand groupe de victimes israéliennes dans la guerre terrestre. Cela a également montré l’évolution et l’expansion de la puissance de feu du Hamas.

Là où autrefois les forces israéliennes faisaient face à des pierres et des cocktails Molotov lancés par les Palestiniens, elles font désormais face à des armes telles que des missiles à guidage laser et des munitions antichar. Le Hamas s’est « armé jusqu’aux dents », a déclaré un analyste militaire.

Les Forces de défense israéliennes, ou FDI, se trouvent désormais à l’intérieur de la ville de Gaza, combattant le Hamas en surface et en sous-sol – parmi les civils, autour des hôpitaux, des écoles et des mosquées – dans des zones que Tsahal dit être criblées de tunnels.

À l’intérieur du réseau de tunnels de Gaza : des endroits où le Hamas peut attaquer, s’échapper et se regrouper

Dans des conditions aussi rapprochées, les combattants du Hamas ont déployé une partie de leur arsenal amélioré : un nombre impressionnant de lance-grenades propulsés par des fusées et de missiles antichar, selon des experts militaires. De nombreuses armes ont été introduites clandestinement dans la bande de Gaza via des tunnels, des passages terrestres et par la mer au cours de la dernière décennie, suite aux retombées des guerres en Irak, en Libye, en Syrie et au Soudan, et également fabriquées par l’Iran et même la Corée du Nord.

Des variantes de ces armes ont également été assemblées avec une sophistication croissante à Gaza dans des usines souterraines.

Les analystes affirment qu’Israël surveille de près les types d’armes détenues par le Hamas : fusils de précision modernes, parapentes, RPG, « bombes magnétiques », drones d’attaque suicide, mini-sous-marins, mines terrestres, missiles antichar et roquettes à longue portée, qui peut désormais frapper aussi loin au nord qu’Haïfa, près de la frontière libanaise, et aussi loin au sud qu’Eilat sur la mer Rouge, mais toujours sans grande précision.

Un mois après le début de l’invasion de Gaza, la fin du jeu pour Israël reste un mystère

Le Hamas et ses combattants – une force estimée à 30 000 hommes ou plus – sont si bien armés et si bien entraînés que ses brigades, désignées comme organisations terroristes par les États-Unis, ressemblent à des « armées d’État », a déclaré Michael Milshtein, ancien chef du mouvement palestinien. Département de Tsahal et analyste principal au Centre Dayan de l’Université de Tel Aviv.

En observant le déroulement des deux premières semaines de l’invasion terrestre, Milshtein a déclaré : « Il n’y a en fait rien de nouveau ou de surprenant dans les armes elles-mêmes. La principale surprise, c’est la quantité.

Milshtein a déclaré qu’Israël était confronté à « un Hamas beaucoup plus puissant ».

Même si les États-Unis ont appelé à davantage de « pauses humanitaires » – et ont exigé un cessez-le-feu total de la part des puissances régionales – Israël ne montre aucun signe d’arrêt de son offensive, alors que ses chars ont encerclé plusieurs hôpitaux dans le nord de Gaza. Vendredi, les installations médicales abritant des personnes déplacées ont été la cible de tirs.

La radio militaire israélienne a déclaré que des chars avaient encerclé plusieurs hôpitaux et exigé qu’ils soient évacués, ce qui, selon les médecins, serait impossible à faire en toute sécurité.

Avi Melamed, ancien responsable des renseignements israéliens et fondateur de l’Inside the Middle East Institute, a déclaré qu’Israël serait confronté à des conditions « très difficiles ». “C’est un ennemi massivement armé”, a-t-il déclaré, “pas une bande de petits enfants qui se promènent avec des pistolets”.

Le déploiement d’un grand nombre d’unités antichar par le Hamas est particulièrement inquiétant pour les forces israéliennes – à tel point que Tsahal semble concentrer ses renseignements sur la recherche de cibles que les forces aériennes et terrestres pourront éliminer.

Tous les quelques jours, le bureau des médias de Tsahal publie des informations sur ses troupes ciblant et tuant des commandants antichar du Hamas. Le Hamas ne confirme pas la mort de ses membres, ce qui rend les affirmations israéliennes souvent impossibles à vérifier de manière indépendante.

Pourtant, il est déjà clair que cette guerre à Gaza – comparée aux combats de 2009, 2012, 2014 et 2021 – est la plus meurtrière.

Les bombardements et les attaques terrestres israéliennes ont tué plus de 11 000 personnes, dont beaucoup de femmes et d’enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza. Le 7 octobre, lors de l’attaque du Hamas contre des communautés agricoles, des bases militaires et un concert rave le long de la frontière de Gaza, au moins 1 200 Israéliens ont été tués et 240 autres pris en otages.

Jusqu’à présent, lors de l’invasion terrestre, 41 soldats de Tsahal ont été tués à Gaza, a indiqué l’armée israélienne.

Lors d’une guerre de mai 2021, principalement entre le Hamas et Israël, les équipes de missiles antichar du Hamas ont pu lancer des frappes qui ont tué des militaires et des civils – s’avérant plus efficaces que les attaques de drones, a déclaré Behnam Ben TalebluSenior Fellow à la Fondation pour la Défense des Démocraties, un groupe de réflexion à Washington.

« Des drones et des roquettes du Hamas ont été interceptés », a-t-il déclaré. « Leurs sous-marins nains sans pilote ont été arrêtés. Des opérateurs de tunnels transfrontaliers ont été détectés. Mais « leurs forces antichar ont percé et porté des coups », a-t-il déclaré.

Les systèmes antichar déployés par le Hamas comprennent le Bulsae-2, une copie nord-coréenne du Fagot de l’ère soviétique ; le RPG-7, également d’origine russe ; ainsi qu’une version nord-coréenne appelée F-7, ont indiqué des analystes militaires.

D’autres systèmes vus dans des vidéos du Hamas dans le passé incluent le Kornet et le Konkurs de style russe, ainsi que le Raad iranien, qui est une version du Malyutka soviétique.

« Ensemble, ce cocktail d’armes étrangères peut compliquer même les armées les plus high-tech dans un scénario de combat urbain », a déclaré Taleblu.

Il a ajouté : « Attendez-vous à ce que le Hamas mette davantage l’accent, et non pas moins, sur les armes antichar et la guerre antichar à mesure que Tsahal avance à l’intérieur de Gaza. »

Au cours de la dernière décennie, de nombreuses armes antichar ont été introduites clandestinement à Gaza, via les tunnels reliant le désert égyptien du Sinaï à la bande de Gaza et via des camions traversant le poste frontière de Rafah avec l’Égypte, ont indiqué les analystes.

Yehoshoua Kaliskyexpert en armes et chercheur principal à l’Institut d’études sur la sécurité nationale de Tel Aviv, a déclaré que les armes peuvent être démontées et que les pièces individuelles peuvent être cachées dans les expéditions de nourriture et d’aide.

Parmi les armes antichar possédées par le Hamas, certaines sont produites à l’intérieur de la bande de Gaza, comme l’ogive Tandem 85, a déclaré Amael Kotlarski, analyste principal et expert en armes à la société de renseignement de défense Janes. Ces types de projectiles utilisent deux charges pour percer les véhicules blindés modernes. Ce sont les armes emblématiques de l’Iran fournies aux militants alliés, tels que le Hamas, et ont été utilisées avec un effet dévastateur contre les troupes américaines en Irak.

La branche propagande du Hamas a publié de nombreuses images éditées de militants tirant des roquettes et des missiles sur des véhicules israéliens. Même si les vidéos peuvent montrer des explosions enflammées, il est parfois difficile de savoir si les tirs ont détruit ou endommagé des véhicules.

Israël a développé un système de défense contre ces armes appelé système de protection active Trophy, a déclaré Ryan Brobst de la Fondation pour la Défense des Démocraties. Il utilise un radar pour suivre les munitions entrantes, puis les intercepte avec ses propres projectiles de défense. Cela a été largement réussi. Mais – comme pour les barrages de missiles contre la défense aérienne israélienne Iron Dome – le système Trophy peut être vaincu en le submergeant avec un grand nombre de projectiles ou de projectiles tirés à courte portée, a déclaré Brobst.

Notamment, a déclaré Brobst, l’armée américaine a reçu des systèmes Trophy pour ses chars Abrams en 2019 et les a déployés en Europe.

Kalisky, l’analyste israélien, a déclaré que lors de la guerre israélo-arabe de 1967, Israël dans le Sinaï avait besoin de trois divisions pour vaincre l’armée égyptienne en six jours. Aujourd’hui, Tsahal utilise la même force depuis près d’un mois, avec des résultats très différents à Gaza.

« C’est une guerre différente. C’est une guerre très difficile », a-t-il déclaré. «Ils sont équipés.»

Sudilovsky a rapporté de Jérusalem, Nakashima et Horton de Washington. Hazem Balousha au Caire a contribué à ce rapport.