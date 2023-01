Les frappes aériennes russes frappent les civils ukrainiens

A l’est, dans la région du Donbass, la Russie poursuit sa seule offensive restante.

La force russe est en partie composée d’unités rassemblées par une société privée de sous-traitance militaire et comprend des condamnés à qui on a promis la grâce en échange de combats pour Moscou en Ukraine. La guerre des tranchées a oscillé dans les deux sens sur les quartiers périphériques de la ville de Bakhmut et les villages voisins pendant des mois, avec des avancées et des reculs des deux côtés souvent mesurés en quelques centaines de mètres.

L’Institute for the Study of War, un groupe de recherche basé à Washington, a déclaré ce week-end que les attaques russes avaient ralenti faute de munitions d’artillerie. Les mouvements ont également été ralentis des deux côtés par des conditions hivernales humides qui peuvent confiner les chars et autres véhicules blindés lourds sur les routes, de peur qu’ils ne s’enlisent dans la boue.