Les frappes aériennes russes font 2 morts et 3 blessés dans le sud de l’Ukraine alors que la guerre entre dans son 20e mois

KIEV, Ukraine — Les frappes aériennes russes dimanche ont tué deux personnes et blessé trois autres dans la province de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, a rapporté dimanche le gouverneur de la région, alors que la guerre en Ukraine entre dans son 20e mois.

Selon le gouverneur Alexandre Prokoudine, les forces russes ont frappé la ville de Beryslav, détruisant un nombre indéterminé de maisons privées. Une femme a été tuée et trois personnes ont été blessées, dont un policier, a-t-il précisé.

Une autre frappe aérienne a également tué un homme de 67 ans dans le village de Lvove, a indiqué Prokoudine sans préciser le type d’armes utilisées dans l’attaque.

Les communautés touchées sont situées dans la partie de la région de Kherson sous contrôle ukrainien, où le fleuve Dniepr qui traverse la province a marqué une ligne de bataille depuis le retrait des troupes russes de l’autre côté en novembre 2022, une retraite qui a remonté le moral du pays envahi.

Les Russes se sont regroupés sur la rive est du fleuve et bombardent régulièrement les villes et villages situés de l’autre côté du fleuve, notamment la ville de Kherson, la capitale régionale occupée au début de la guerre mais reprise par les forces ukrainiennes il y a plus de dix mois.

En Russie, un drone ukrainien a frappé un bâtiment administratif de la ville de Koursk et a « légèrement endommagé » le toit, a rapporté le gouverneur régional Roman Starovoit. Il n’a fait état d’aucune victime ni de ce qu’abritait le bâtiment.

Selon des informations non confirmées par les médias russes et ukrainiens, il s’agirait des bureaux de la branche de Koursk de la principale agence de sécurité russe, le Service fédéral de sécurité, également connu sous le nom de FSB.

La région russe de Koursk, frontalière avec l’Ukraine, est également une cible fréquente d’attaques. La frappe de drone de dimanche a eu lieu alors que les habitants commémoraient l’anniversaire de la fondation de la capitale régionale.

Il n’y a eu aucun commentaire dans l’immédiat de la part des autorités ukrainiennes, qui habituellement ne reconnaissent pas leur responsabilité dans les attaques sur le territoire russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy revenait d’Amérique du Nord, où il s’est adressé à l’Assemblée générale des Nations Unies et a effectué sa première visite de guerre au Canada. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux samedi, Zelenskyy a déclaré qu’il s’était arrêté en Pologne alors qu’il rentrait en Ukraine pour remettre des récompenses d’État à deux volontaires polonais.

Zelensky n’a apparemment rencontré aucun responsable polonais, mais dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, il a remercié la Pologne pour « son soutien et sa solidarité inestimables qui aident à défendre la liberté de toute notre Europe ».

La Pologne a accueilli un grand nombre de réfugiés ukrainiens et est un fervent partisan de l’Ukraine voisine depuis que le président russe Vladimir Poutine a envoyé des troupes dans le pays le 24 février 2022. Cependant, un différend commercial a récemment mis à l’épreuve les relations entre Kiev et Varsovie.

Le gouvernement ukrainien a déposé ce mois-ci une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce contre la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie pour avoir interdit les importations de produits agricoles ukrainiens, qui sont importants pour l’économie meurtrie de ce pays fatigué par la guerre.

Les trois pays membres de l’Union européenne se sont hérissés de cette décision. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a répondu en affirmant que son pays « ne transférait plus d’armes vers l’Ukraine parce que nous nous armons désormais des armes les plus modernes ».

Ses remarques ont amené beaucoup à se demander si la détermination occidentale à soutenir l’Ukraine dans la guerre contre la Russie est en train de faiblir.