Les frappes aériennes russes, destinées à montrer la force, révèlent une autre faiblesse

Lundi, la Russie a tiré 84 missiles, dont beaucoup sur des cibles d’infrastructures civiles ukrainiennes, provoquant des pannes de courant dans de nombreuses villes. Mardi, la Russie a lancé 28 autres missiles de croisière. Et jeudi, l’état-major des forces armées ukrainiennes a déclaré que la Russie avait frappé plus de 40 colonies depuis la veille. Au total, plus de trois douzaines de personnes ont été tuées.

Mais peu importe combien de fois la Russie tire sur l’Ukraine, les nationalistes russes pro-guerre en veulent plus, même si cibler des infrastructures civiles est potentiellement un crime de guerre.

“Il faut le faire constamment, pas une seule fois mais pendant deux à cinq semaines pour désactiver totalement toutes leurs infrastructures, toutes les centrales thermiques, toutes les centrales de chauffage et d’électricité, toutes les centrales électriques, toutes les sous-stations de traction, toutes les lignes électriques, tous les hubs ferroviaires », a déclaré Bogdan Bezpalko, membre du Conseil du Kremlin sur les relations interethniques.

“Ensuite, l’Ukraine sombrera dans le froid et l’obscurité”, a déclaré Bezpalko à la télévision d’Etat. “Ils ne pourront pas apporter de munitions et de carburant, puis l’armée ukrainienne se transformera en une foule d’hommes armés [men] avec des morceaux de fer.

Mais les faucons, qui exigent publiquement sur les émissions de télévision et sur Telegram de savoir pourquoi la Russie n’atteint pas plus de cibles de grande valeur, n’aimeront pas la réponse : l’armée russe semble manquer de missiles suffisamment précis pour soutenir les frappes aériennes au rythme de lundi, selon aux analystes militaires occidentaux.

“Ils manquent de missiles guidés de précision”, a déclaré Konrad Muzyka, fondateur de Gdansk, basé en Pologne, Rochan Consulting, offrant son évaluation des attaques aériennes sporadiques de la Russie. “C’est essentiellement la seule explication que j’ai.”

Même si les alliés de l’OTAN ont déclaré jeudi qu’ils précipiteraient des défenses aériennes supplémentaires vers l’Ukraine, les experts ont déclaré que la raison pour laquelle la Russie n’avait pas encore coupé les services d’électricité et d’eau dans tout le pays était simple : ce n’est pas possible.

Depuis mai, l’utilisation par la Russie de missiles à guidage de précision (PGM) a fortement diminué, les analystes suggérant alors que les stocks russes de ces missiles pourraient être faibles.

Les attaques de mardi ont principalement utilisé des missiles de croisière à lancement aérien, qui sont plus lents que les missiles guidés Iskander et plus faciles à abattre pour l’Ukraine, selon Muzyka. En mars, le Pentagone a rapporté que les missiles de croisière à lancement aérien de la Russie avaient un taux d’échec de 20 à 60 %.

“Si la Russie disposait d’un approvisionnement illimité en PGM, je pense qu’elles frapperaient toujours des cibles civiles, car c’est ainsi que se déroule la guerre russe”, a déclaré Muzyka. Il a déclaré que les analystes ne disposaient pas d’informations confirmées sur les stocks ou les niveaux de production de missiles russes, et que les jugements étaient basés sur la baisse de l’utilisation des PGM et la plus grande dépendance de Moscou à des missiles moins précis.

Poutine fait face aux limites de sa puissance militaire alors que l’Ukraine reprend des terres

Mais un indice réside dans l’incapacité de la Russie à détruire les types de cibles que l’Ukraine est capable de frapper à l’aide de l’artillerie HIMARS fournie par les États-Unis.

“Si nous examinons ce que HIMARS a fait aux routes d’approvisionnement russes, et essentiellement leur capacité à soutenir la guerre, ils ont causé des dommages considérables à … la position de la Russie dans cette guerre”, a déclaré Muzyka. “Donc, techniquement, vous savez, si les Russes avaient accès à un stock important de PGMS, ils pourraient probablement infliger des dommages similaires aux forces armées ukrainiennes, mais ils ne l’ont pas fait.”

“Ils ont en fait échoué”, a-t-il poursuivi. « Ils n’ont même pas réussi à interdire les principales routes d’approvisionnement ukrainiennes. Ils n’ont pas réussi à détruire les ponts, les voies ferrées, les intersections ferroviaires, etc.

Le président russe Vladimir Poutine jongle avec tant de problèmes militaires que certains analystes occidentaux prédisent déjà que la guerre russe échouera. D’autres disent qu’il est encore trop tôt pour radier la Russie, en particulier avec des centaines de milliers de renforts conscrits qui pourraient se diriger vers le champ de bataille dans les semaines à venir.

Depuis le premier jour, la Russie a subi des niveaux choquants de pertes sur le champ de bataille, sapant le moral des militaires. Il a subi des défaites répétées, notamment l’échec de la prise de Kyiv, une retraite de Snake Island, la déroute à Kharkiv et la perte de Lyman, un centre de transit stratégique.

Les forces ukrainiennes continuent également de récupérer lentement du territoire dans la région de Kherson, dans le cadre de leur offensive en cours vers le sud.

La mobilisation militaire de la Russie reste également en ruine, des recrues en colère postant des vidéos en ligne presque quotidiennement, se plaignant d’une formation insuffisante et d’un équipement médiocre. La police de Moscou a effectué mardi des descentes dans des auberges et des cafés pour attraper des hommes et les livrer aux points de mobilisation, et le recrutement militaire se poursuit dans les prisons russes, selon le site de média russe indépendant SOTA.

Poutine confronté à un initié sur la guerre en Ukraine, selon les services de renseignement américains

Lawrence Freedman, professeur d’études sur la guerre au King’s College de Londres, a écrit dans un bulletin d’information que l’escalade des attaques de missiles russes contre des cibles civiles lundi n’avait apporté aucun gain militaire clair.

“La Russie manque souvent de missiles pour lancer des attaques de ce type, car elle est à court de stocks et les Ukrainiens revendiquent un taux de réussite élevé pour intercepter bon nombre de ceux déjà utilisés”, a écrit Freedman. “Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle stratégie victorieuse mais d’une colère de sociopathe.”

Le « besoin de Poutine de calmer ses détracteurs explique également pourquoi il s’en est pris aux villes ukrainiennes », a écrit Freedman. « Les partisans de la ligne dure exigent depuis un certain temps des attaques contre les infrastructures ukrainiennes et ils ont maintenant obtenu ce qu’ils voulaient. Mais ils seront inévitablement déçus des résultats.

“Ces attaques pourraient bien être répétées, car cela fait partie de l’état d’esprit de Poutine et de ses généraux que les ennemis peuvent être forcés de capituler par de tels moyens”, a-t-il ajouté. “Mais les stocks de missiles Kalibr et Iskander s’épuisent.”

Alors que les missiles frappent l’Ukraine, Israël ne vendra pas sa défense aérienne tant vantée

Au milieu des revers militaires de la Russie, la frappe sur le réseau électrique ukrainien ces derniers jours a été conçue pour choquer et terrifier les civils, les priver d’énergie en hiver et briser leur volonté de résister, selon Maria Shagina, analyste à l’Institut international d’études stratégiques, un groupe de réflexion basé à Londres.

L’un des objectifs apparents des frappes russes contre six sous-stations électriques à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, était d’empêcher l’Ukraine d’exporter de l’électricité vers l’Europe, a déclaré Shagina. Les grèves ont également paralysé l’alimentation électrique de la ville.

“Maintenant, nous assistons à l’escalade et à la militarisation de l’infrastructure critique”, a-t-elle déclaré, ajoutant que ce n’était pas un hasard si la Russie avait détruit la capacité de l’Ukraine à exporter de l’électricité vers l’Europe alors que Moscou a militarisé le gaz naturel, coupant l’approvisionnement à la pression. Pays de l’Union européenne.

“Il y a une certaine intensification de la guerre, en ce sens que la Russie ne cache même pas le fait qu’elle a attaqué des infrastructures civiles, des infrastructures critiques”, a ajouté Shagina. “Ils essaient d’intensifier la guerre autant qu’ils le peuvent.”

Le nouveau commandant russe en Ukraine a été décoré après la brutalité en Syrie

Muzyka a déclaré que la Russie, ignorant les conventions internationales, a constamment pris pour cible des immeubles d’habitation et des infrastructures civiles dans deux guerres tchétchènes, en Syrie et en Ukraine.

“Certainement, ils se concentrent sur le réseau électrique comme moyen de rendre la vie des civils misérable”, a-t-il déclaré. “Pour les Russes, frapper des zones civiles, des zones résidentielles et tout ce qui peut potentiellement avoir un impact sur la vie des civils est un objectif militaire, car pour la Russie, la guerre est totale.”

“Essentiellement, ce que les Russes essaient de faire, c’est d’épuiser les Ukrainiens, de diminuer le moral, de diminuer la volonté de se battre et, de leur point de vue, d’augmenter, espérons-le, la pression sur le gouvernement ukrainien pour qu’il entame des négociations avec la Russie”, a-t-il ajouté.

L’Ukraine a demandé à ses alliés occidentaux des systèmes de défense aérienne de pointe pour protéger ses civils et ses infrastructures vitales. Mais alors même que l’OTAN promettait plus d’aide, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que l’acheminement de ces systèmes vers l’Ukraine prendrait du temps.

“Malheureusement, la réponse occidentale est plutôt limitée”, a déclaré Shagina, ajoutant que la Russie essaie “d’utiliser toute la gamme de mesures qu’elle peut déployer contre l’Occident et l’Ukraine”.

Mais peu importe la violence des attaques, les faucons en Russie disent que ce n’est toujours pas suffisant.

Le journaliste russe Andrei Medvedev, membre du conseil municipal de Moscou, qui dirige une chaîne populaire Telegram, nationaliste et pro-guerre, a appelé à la patience, affirmant que la décision “de bombarder l’Ukraine au Moyen Âge” n’avait pas encore été prise.

Un autre faucon, Alexander Kots, le correspondant de guerre de Komsomolskaïa Pravda, qui possède sa propre chaîne influente Telegram pro-guerre, a déclaré qu’il espérait que les frappes signaleraient un nouveau type de guerre qui bombarderait l’Ukraine “jusqu’à ce qu’elle perde sa capacité à fonctionner”.