Les frappes aériennes israéliennes tuent au moins 35 personnes à Rafah, selon les autorités de Gaza ; Israël affirme avoir frappé un commandant du Hamas

Par Nidal al-Mughrabi

LE CAIRE (Reuters) – Les frappes aériennes israéliennes ont tué au moins 35 Palestiniens et blessé des dizaines d’autres dans une zone de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, désignée pour les personnes déplacées, ont déclaré des responsables palestiniens des services de santé et des services civils d’urgence.

L’armée israélienne a déclaré que ses forces aériennes avaient frappé un complexe du Hamas à Rafah et que la frappe avait été menée avec « des munitions précises et sur la base de renseignements précis ». Il a éliminé le chef d’état-major du Hamas pour la Cisjordanie et un autre haut responsable à l’origine des attaques meurtrières contre des Israéliens, a-t-il ajouté.

« L’armée israélienne a connaissance de rapports indiquant qu’à la suite de la frappe et de l’incendie qui a éclaté, plusieurs civils dans la zone ont été blessés. L’incident est en cours d’examen. »

Le porte-parole du ministère de la Santé dans la bande de Gaza dirigée par le Hamas, Ashraf Al-Qidra, a déclaré que 35 personnes avaient été tuées et des dizaines d’autres, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été blessées dans l’attaque.

La frappe a eu lieu dans le quartier de Tel Al-Sultan, à l’ouest de Rafah, où des milliers de personnes se sont réfugiées après que beaucoup d’entre elles aient fui les zones orientales de la ville où les forces israéliennes ont lancé une offensive terrestre il y a plus de deux semaines.

Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré que son hôpital de campagne de Rafah recevait un afflux de blessés et que d’autres hôpitaux accueillaient également un grand nombre de patients.

Sami Abu Zuhri, haut responsable du Hamas, a qualifié l’attaque de Rafah de « massacre », tenant les États-Unis pour responsables de l’aide qu’ils ont apportée à Israël en armes et en argent.

« Les frappes aériennes ont brûlé les tentes, les tentes fondent et les corps des gens fondent aussi », a déclaré l’un des résidents arrivés à l’hôpital koweïtien de Rafah.

Plus tôt dimanche, l’armée israélienne a déclaré que huit projectiles avaient été identifiés en provenance de la zone de Rafah, la pointe sud de la bande de Gaza où Israël a poursuivi ses opérations malgré une décision rendue vendredi par le plus haut tribunal de l’ONU lui ordonnant de cesser d’attaquer la ville.

Un certain nombre de projectiles ont été interceptés, précise le communiqué. Aucune victime n’a été signalée.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a convoqué son cabinet de guerre plus tard dimanche pour discuter de la poursuite des opérations à Rafah. Israël affirme que la décision du tribunal de l’ONU laisse place à une certaine action militaire dans ce pays.

Dans un communiqué sur sa chaîne Telegram, les Brigades al-Qassam du Hamas ont déclaré que les roquettes avaient été lancées en réponse aux « massacres sionistes contre des civils ».

Rafah est située à environ 100 km (60 miles) au sud de Tel Aviv.

Israël affirme vouloir extirper les combattants du Hamas retranchés à Rafah et sauver les otages qui, selon lui, sont détenus dans la région, mais son attaque a aggravé le sort des civils et provoqué un tollé international.

Dimanche, des frappes israéliennes ont tué au moins cinq Palestiniens à Rafah, selon les services médicaux locaux. Le ministère de la Santé de Gaza a identifié les morts comme étant des civils.

Les chars israéliens ont sondé aux abords de Rafah, près du point de passage de Gaza vers l’Égypte, et sont entrés dans certains de ses quartiers à l’est, disent les habitants, mais ne sont pas encore entrés en force dans la ville depuis le début des opérations dans la ville plus tôt cette année. mois.

Le ministre israélien de la Guerre, Benny Gantz, a déclaré que les roquettes tirées depuis Rafah « prouvent que (les Forces de défense israéliennes) doivent opérer partout où le Hamas opère encore ».

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a tenu une évaluation opérationnelle à Rafah où il a été informé des « opérations des troupes au-dessus et au-dessous du sol, ainsi que de l’approfondissement des opérations dans des zones supplémentaires dans le but de démanteler les bataillons du Hamas », a indiqué son bureau dans un communiqué. .

Itamar Ben Gvir, un ministre de la Sécurité publique radical qui ne fait pas partie du cabinet de guerre israélien, a exhorté l’armée à frapper plus durement Rafah. « Rafah avec toute sa force », a-t-il posté sur X.

Près de 36 000 Palestiniens ont été tués lors de l’offensive israélienne, selon le ministère de la Santé de Gaza. Israël a lancé cette opération après que des militants dirigés par le Hamas ont attaqué des communautés du sud d’Israël le 7 octobre, tuant environ 1 200 personnes et prenant plus de 250 otages, selon les décomptes israéliens.

Les combats se sont également poursuivis dans la région de Jabaliya, au nord de Gaza, théâtre d’intenses combats au début de la guerre. Au cours d’un raid, l’armée a déclaré avoir découvert un site de stockage d’armes contenant des dizaines de pièces de roquettes et d’armes dans une école.

Il a démenti les déclarations du Hamas selon lesquelles des combattants palestiniens auraient enlevé un soldat israélien.

Les médias du Hamas ont déclaré qu’une frappe aérienne israélienne sur une maison dans un quartier proche de Jabaliya avait tué 10 personnes et en avait blessé d’autres.

POURPARLERS DE TRÈVE

Les efforts pour parvenir à un accord sur l’arrêt des combats et le retour de plus de 120 otages sont bloqués depuis des semaines, mais des signes de mouvement ont été constatés ce week-end à la suite de réunions entre des responsables des services de renseignement israéliens et américains et le Premier ministre du Qatar.

Un responsable proche du dossier a déclaré qu’une décision avait été prise de reprendre les négociations cette semaine sur la base de nouvelles propositions des médiateurs égyptiens et qatariens, et avec « la participation active des États-Unis ».

Cependant, un responsable du Hamas a minimisé cette information, déclarant à Reuters : « Ce n’est pas vrai ».

Le cabinet de guerre de Netanyahu discuterait des nouvelles propositions, a indiqué son bureau.

Un deuxième responsable du Hamas, Izzat El-Reshiq, a déclaré que le groupe n’avait rien reçu des médiateurs sur de nouvelles dates pour la reprise des pourparlers, comme l’ont rapporté les médias israéliens.

Reshiq a réitéré les exigences du Hamas, notamment : « Mettre fin à l’agression complètement et définitivement, dans toute la bande de Gaza, pas seulement à Rafah ».

Alors qu’Israël cherche à récupérer les otages, Netanyahu a déclaré à plusieurs reprises que la guerre ne prendra fin que lorsque le Hamas, qui a juré de détruire Israël, sera éliminé.

DES CAMIONS D’AIDE ENTRENT À GAZA

Israël a fait face à des appels pour obtenir davantage d’aide à Gaza après plus de sept mois d’une guerre qui a provoqué des destructions généralisées et la famine dans l’enclave.

Khaled Zayed, du Croissant-Rouge égyptien, a déclaré à Reuters que 200 camions d’aide, dont quatre camions de carburant, devaient entrer à Gaza dimanche via Kerem Shalom.

Cela fait suite à un accord conclu vendredi entre le président américain Joe Biden et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour envoyer temporairement de l’aide via le passage de Kerem Shalom, contournant le passage de Rafah qui est bloqué depuis des semaines.

La chaîne de télévision égyptienne Al Qahera News, affiliée à l’État, a partagé une vidéo sur la plateforme de médias sociaux X, montrant ce qu’elle dit être des camions d’aide alors qu’ils entraient dans Kerem Shalom, qui, avant le conflit, était le principal point de passage commercial entre Israël, l’Égypte et Gaza.

Le terminal de Rafah est fermé depuis près de trois semaines, depuis qu’Israël a pris le contrôle du côté palestinien du terminal alors qu’il intensifiait son offensive.

L’Égypte est de plus en plus alarmée par la perspective d’un grand nombre de Palestiniens entrant sur son territoire depuis Gaza et a refusé d’ouvrir son côté du terminal de Rafah.

Israël a déclaré qu’il ne limitait pas les flux d’aide et a ouvert de nouveaux points de passage dans le nord, tout en coopérant avec les États-Unis, qui ont construit une jetée flottante temporaire pour les livraisons d’aide.

(Reportage supplémentaire de James Mackenzie et Dan Williams à Jérusalem et Yusri MohamedÉcrit par Nidal al-Mughrabi et Tom PerryÉdité par Christina Fincher, Frances Kerry, Chizu Nomiyama et Josie Kao)