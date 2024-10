Les frappes aériennes israéliennes tuent 38 personnes à Gaza et 3 journalistes au sud du Liban

Les frappes israéliennes ont tué 36 personnes à Gaza et trois journalistes au Liban vendredi, alors que les inquiétudes croissantes concernant les pénuries d’approvisionnement à Gaza et la pression internationale en faveur d’un cessez-le-feu s’accentuaient.

Les décès signalés par les responsables de la santé à Gaza sont les derniers en date à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, où les gens ont fait la queue ces derniers jours pour acheter du pain devant la seule boulangerie en activité de la ville.

Vendredi également, une frappe aérienne israélienne contre des maisons d’hôtes où séjournaient des journalistes dans le sud-est du Liban a tué trois membres du personnel des médias. À l’extérieur des bâtiments aujourd’hui effondrés loués par divers médias, des voitures marquées « PRESS » gisaient couvertes de poussière et de décombres après la grève, ont montré des photos d’Associated Press.

Une personne se tient sur un site endommagé lors d’une frappe israélienne qui a tué trois employés des médias et en a blessé plusieurs autres alors qu’ils dormaient dans des maisons d’hôtes utilisées par les médias. (Reuters)

L’armée israélienne n’a émis aucun avertissement avant l’attaque. Des représentants des réseaux d’information et des hommes politiques libanais ont accusé Israël de crimes de guerre et de ciblage intentionnel des journalistes.

« Il s’agissait simplement de journalistes qui dormaient dans leur lit après de longues journées passées à couvrir le conflit », a déclaré Imran Khan, correspondant principal d’Al Jazeera English, qui faisait partie des journalistes présents dans l’enceinte. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a déclaré que lui et son équipe n’avaient pas été blessés.

Journalistes identifiés

La télévision panarabe Al-Mayadeen, basée à Beyrouth, a déclaré que deux de ses employés – le caméraman Ghassan Najar et le technicien de diffusion Mohammed Rida – figuraient parmi les journalistes tués vendredi matin. La chaîne de télévision Al-Manar du Hezbollah libanais a déclaré que son caméraman Wissam Qassim avait également été tué dans la frappe aérienne sur la région de Hasbaya.

Le directeur d’Al-Mayadeen, Ghassan bin Jiddo, a affirmé que la frappe israélienne contre un complexe abritant des journalistes était intentionnelle et dirigée contre ceux qui couvraient des éléments de son offensive militaire. Il a promis que la station basée à Beyrouth poursuivrait son travail.

Le ministre libanais de l’Information, Ziad Makary, a déclaré que les journalistes avaient été tués alors qu’ils diffusaient ce qu’il a appelé les crimes d’Israël, et a souligné qu’ils faisaient partie d’un groupe important de membres des médias.

« Il s’agit d’un assassinat, après surveillance et suivi, avec préméditation et planification, car 18 journalistes étaient présents sur place, représentant sept institutions médiatiques », a-t-il écrit dans un message sur X.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement commenté cette frappe.

REGARDER l Le porte-parole de Tsahal présente les preuves des attaques du Hezbollah : Un officier de Tsahal affirme que les troupes de l’ONU au Liban ne parviennent pas à contrôler le Hezbollah Le lieutenant-colonel Jordan Hertzberg des Forces de défense israéliennes a déclaré dans une interview avec Briar Stewart de CBC que les forces israéliennes avaient trouvé des fortifications, des missiles et des obus du Hezbollah « sous le nez » des soldats de maintien de la paix de l’ONU basés près de la frontière libano-israélienne dont le mandat est de soutenir l’armée libanaise dans la sécurisation de la région frontalière.

Ali Shoeib, correspondant bien connu d’Al-Manar au sud du Liban, a été vu dans une vidéo se filmant avec un téléphone portable disant que le caméraman qui travaillait avec lui depuis des mois avait été tué. Shoeib a déclaré que l’armée israélienne savait que la zone frappée abritait des journalistes de différentes organisations médiatiques.

« Nous rapportions l’actualité et montrions la souffrance des victimes et maintenant nous sommes l’actualité et les victimes des crimes d’Israël », a déclaré Shoeib dans la vidéo diffusée sur la télévision Al-Manar.

La région de Hasbaya a été épargnée par une grande partie des violences le long de la frontière et de nombreux journalistes qui y séjournent actuellement ont quitté la ville voisine de Marjayoun, qui a été soumise à des grèves sporadiques ces dernières semaines. Plus tôt dans la semaine, une grève a touché un bureau appartenant à Al-Mayadeen, à la périphérie de la banlieue sud de Beyrouth, selon le ministère libanais de la Santé.

Le ministre libanais de la Santé a déclaré vendredi que 11 journalistes avaient été tués et huit blessés depuis le début des échanges de tirs le long de la frontière libano-israélienne début octobre 2023.

Jeudi, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a déclaré avoir dénombré à titre préliminaire 128 journalistes tués à Gaza depuis le début de la guerre. Israël a accusé les journalistes travaillant pour Al Jazeera d’être membres de groupes militants, citant des documents qu’il aurait trouvés à Gaza. La chaîne a démenti ces allégations, les qualifiant de « tentative flagrante de faire taire les quelques journalistes restants dans la région ».

Le CPJ les a également rejetés et a déclaré qu’« Israël a formulé à plusieurs reprises des allégations similaires non prouvées, sans produire de preuves crédibles ».

REGARDER l Pas de refuge au refuge de Gaza, filmé par un vidéaste travaillant pour CBC : Les Palestiniens fuient les frappes israéliennes dans le nord de Gaza alors que les États-Unis réclament un cessez-le-feu Les civils palestiniens fuyant les frappes israéliennes contre des cibles du Hamas dans le nord de Gaza manquent de nourriture et d’endroits où s’abriter alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken tente de relancer les négociations de cessez-le-feu lors de son 12e voyage au Moyen-Orient depuis le début de la guerre.

Plusieurs enfants tués dans une frappe à Gaza

À Gaza, des frappes aériennes et des bombardements israéliens ont touché des maisons dans les quartiers est de la ville méridionale de Khan Younis jeudi soir et vendredi matin, ont indiqué les responsables palestiniens de la santé. Les dossiers hospitaliers montrent que 14 des 36 tués étaient des enfants, presque tous issus d’une seule famille. Des photos de la morgue de l’hôpital européen montraient neuf des jeunes enfants dans des sacs mortuaires sur le sol.

Des militants dirigés par le Hamas ont fait irruption dans le sud d’Israël le 7 octobre 2023, tuant quelque 1 200 personnes, dont plusieurs citoyens canadiens, et en enlevant 250 autres. Ces chiffres sont selon le gouvernement israélien, qui estime également qu’une centaine d’otages se trouvent toujours à l’intérieur de Gaza. dont un tiers serait mort.

Un Palestinien inspecte vendredi le site d’une frappe israélienne sur une maison, à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. (Mohammed Salem/Reuters)

L’offensive de représailles d’Israël a tué plus de 42 847 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne précise pas combien étaient des combattants mais affirme que les femmes et les enfants représentent plus de la moitié des morts. L’armée israélienne affirme avoir tué plus de 17 000 combattants, sans fournir de preuves.

La campagne israélienne s’est depuis étendue au Liban, où Israël a lancé une invasion terrestre le 1er octobre, après avoir échangé des tirs avec le groupe militant du Hezbollah pendant une grande partie de l’année dernière. Israël a tué le chef du groupe, considéré comme une organisation terroriste par plusieurs pays occidentaux, dont le Canada, ainsi que certains successeurs potentiels à la tête.