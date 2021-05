Les frappes aériennes israéliennes tuent 33 Palestiniens et des roquettes tirées depuis Gaza

Les frappes aériennes israéliennes ont tué 33 Palestiniens, dont 13 enfants, à Gaza tôt dimanche, ont déclaré des responsables de la santé de Gaza, et des militants ont tiré des roquettes sur Israël alors que les hostilités se prolongeaient dans un septième jour.

Les attaques d’avant l’aube concernaient des maisons dans le centre de la ville de Gaza, ont déclaré des responsables de la santé. Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré qu’il examinerait ces informations.

Le nombre de morts à Gaza est passé à 181, dont 52 enfants, depuis que les combats ont éclaté lundi dernier. En Israël, 10 personnes dont deux enfants ont été tuées dans des attaques à la roquette par le Hamas et d’autres groupes militants.

Sans aucun signe de fin de la pire flambée de violence israélo-palestinienne depuis des années, le Conseil de sécurité des Nations Unies devait se réunir plus tard dimanche pour discuter de la situation.

Israël et le Hamas, le groupe islamiste qui dirige l’enclave, ont déclaré qu’ils continueraient leurs tirs transfrontaliers après Israël détruit un bâtiment de 12 étages samedi, dans la ville de Gaza, qui abritait l’agence de presse américaine Associated Press et Al Jazeera basée au Qatar.

L’armée israélienne a déclaré que le bâtiment al-Jala était une cible militaire légitime, contenant des bureaux militaires du Hamas, et qu’il avait averti à l’avance les civils de sortir du bâtiment.

L’AP a condamné l’attaque et a demandé à Israël de présenter des preuves. « Nous n’avons eu aucune indication que le Hamas était dans le bâtiment ou actif dans le bâtiment », a-t-il déclaré dans un communiqué.