Les frappes aériennes israéliennes sur Gaza tuent un haut responsable d’un groupe militant palestinien

TEL AVIV – Israël a effectué plusieurs frappes aériennes sur la bande de Gaza vendredi, et le groupe militant palestinien Jihad islamique a déclaré que l’une des attaques avait tué un haut responsable de la faction.

Les frappes aériennes ont culminé près d’une semaine de tensions croissantes suite à l’arrestation d’un autre militant de haut rang du même groupe en Cisjordanie.

Un haut responsable de la défense israélienne a déclaré que les attaques visaient le Jihad islamique et que plusieurs des cibles avaient été touchées, dont un immeuble à Gaza et au moins quatre militants portant des missiles antichars. Au moins sept personnes, dont une fillette de 5 ans, ont été tuées et une quarantaine de civils ont été blessés, selon le ministère de la Santé à Gaza.