Les frappes aériennes israéliennes sur Gaza se poursuivent alors même que les espoirs d’un cessez-le-feu grandissent

GAZA CITY, Bande de Gaza (AP) – Les frappes aériennes israéliennes contre des cibles de militants palestiniens dans la bande de Gaza se sont poursuivies vendredi pour la troisième journée. Le nombre de morts palestiniens est passé à 30, ont indiqué les autorités, alors que les médiateurs étrangers poursuivaient leurs efforts pour parvenir à un cessez-le-feu.

Après que le groupe militant du Jihad islamique palestinien a tiré des roquettes à plus longue portée vers Israël jeudi – envoyant des éclats d’obus dans des appartements qui ont tué une personne – l’armée israélienne a déclaré que ses avions de combat avaient frappé des lance-roquettes du Jihad islamique. Les habitants de Gaza ont signalé des explosions dans des fermes près de la ville méridionale de Rafah. Il n’y a pas eu de rapports immédiats de victimes.

Malgré ces frappes israéliennes sporadiques, la situation vendredi matin était relativement calme. Le Jihad islamique a maintenu ses tirs de roquettes pendant la nuit, laissant espérer que l’Égypte, le Qatar et les Nations Unies seraient en mesure de négocier un cessez-le-feu.

Les échanges transfrontaliers de cette semaine ont opposé Israël au Jihad islamique, le deuxième plus grand groupe militant à Gaza après les dirigeants du Hamas du territoire. Depuis mardi, Israël affirme que ses frappes ont tué cinq hauts responsables du Jihad islamique. Le Jihad islamique a riposté avec plus de 800 tirs de roquettes vers des régions densément peuplées d’Israël. Pendant ce temps, l’armée israélienne a déclaré avoir utilisé des frappes aériennes pour frapper au moins 215 cibles à Gaza, y compris des sites de lancement de roquettes et de mortiers et des militants se préparant à les utiliser.

Au moins 30 Palestiniens de la bande de Gaza ont été tués dans les combats, dont sept enfants et quatre femmes, selon le bureau humanitaire de l’ONU. Au moins trois des enfants ont été tués par des ratés de roquettes palestiniennes, selon l’armée israélienne et le Centre palestinien pour les droits. Plus de 90 Palestiniens ont été blessés, a rapporté le ministère palestinien de la Santé.

Les morts de civils ont déjà suscité la condamnation du monde arabe et l’inquiétude des États-Unis et de l’Europe. Au cours de ses quatre dernières guerres contre le Hamas, Israël a été à plusieurs reprises accusé de crimes de guerre en raison du nombre élevé de morts parmi les civils et de son utilisation d’armes lourdes contre l’enclave surpeuplée. Israël, à son tour, soutient que les groupes militants palestiniens utilisent les civils comme boucliers humains en combattant au milieu d’eux.

Le Hamas, le gouvernement civil de facto avec une armée de quelque 30 000 hommes à Gaza, a cherché à maintenir sa trêve avec Israël tout en essayant d’empêcher les conditions de vie épouvantables dans l’enclave bloquée de s’aggraver depuis une guerre dévastatrice de 11 jours en 2021 qui a tué plus de 260 personnes. Palestiniens. Le groupe, qui a pris le contrôle de Gaza en 2007, n’a pas participé à cette série de combats – comme il l’a fait lors d’une explosion de violence similaire l’été dernier. En signe de retenue, Israël a limité ses frappes aériennes aux cibles du Jihad islamique.

Les deux parties semblaient au bord d’un cessez-le-feu avant l’éruption de la violence de jeudi. Le calme relatif de vendredi a relancé les espoirs de progrès.

Vendredi matin, des responsables du Hamas ont déclaré aux médias locaux que l’Égypte intensifiait ses efforts diplomatiques pour arrêter les combats par le biais de « contacts intensifs » avec le Hamas et le Jihad islamique.

Les personnalités du Jihad islamique ont envoyé des signaux mitigés au sujet des pourparlers de cessez-le-feu. Le haut responsable Ihasan Attaya s’est plaint tôt vendredi que les médiateurs « n’ont pas été en mesure de nous fournir la moindre garantie ». Un point de friction a été les exigences du Jihad islamique qu’Israël cesse sa politique d’assassinats ciblés, a déclaré Attaya.

Les combats de cette semaine ont commencé quand Israël a lancé, mardi, des frappes aériennes simultanées qui ont tué trois commandants du Jihad islamique ainsi que certaines de leurs femmes et enfants alors qu’ils dormaient dans leurs maisons. Israël a déclaré qu’il ripostait à un barrage de tirs de roquettes lancé la semaine dernière par le Jihad islamique après la mort de l’un de ses membres cisjordaniens, Khader Adnan, suite à une grève de la faim alors qu’il était détenu par Israël.

Mohamad al-Hindi, membre du bureau politique du Jihad islamique, s’est montré plus optimiste. Depuis le Caire, où il s’est rendu jeudi pour discuter des détails d’une éventuelle trêve, il a déclaré aux médias qu’il espérait que les deux parties « parviendraient à un accord de cessez-le-feu et l’honoreraient aujourd’hui ».

Les frappes aériennes et les roquettes de cette semaine ont déplacé le centre du conflit vers Gaza après des mois de montée de la violence en Cisjordanie occupée sous le gouvernement israélien le plus à droite de l’histoire.

Israël a mené des raids d’arrestation presque nocturnes en Cisjordanie qui ont tué 109 Palestiniens jusqu’à présent cette année – le nombre de morts le plus élevé en deux décennies. Au moins la moitié des morts sont affiliés à des groupes militants, selon un décompte de l’Associated Press. Au moins 20 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes visant des Israéliens pendant cette période.

DeBre a rapporté de Jérusalem

Fares Akram et Isabel Debré, The Associated Press