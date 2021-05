Les frappes aériennes israéliennes sur Gaza reprennent alors que Tel Aviv remercie l’administration Biden d’avoir bloqué la déclaration de l’ONU appelant au cessez-le-feu

Des avions de combat israéliens ont frappé l’enclave palestinienne dans la nuit de lundi, ont rapporté les médias locaux.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont frappé des bâtiments près de la place Al-Qatiba dans la partie ouest de Gaza, selon le Jerusalem Post, alors que des locaux rapports a suggéré qu’un Bureau pour les affaires des prisonniers palestiniens a été ciblée, ainsi que les terres agricoles.

Des images prétendant montrer le bombardement et ses conséquences ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Les frappes surviennent au milieu des tensions croissantes entre Tel Aviv et le gouvernement du Hamas de Gaza, qui se sont intensifiées après de violents affrontements à Jérusalem où les Palestiniens ont protesté contre l’expulsion de plusieurs familles locales la semaine dernière. Depuis lors, Israël a accusé le groupe basé à Gaza d’avoir tiré quelque 3 350 roquettes sur le territoire israélien et a répondu par ses propres raids, qui ont jusqu’à présent fait 212 morts, a rapporté lundi le ministère de la Santé de Gaza. La campagne de bombardement a fait quelque 1 400 Palestiniens blessés et contraint quelque 40 000 familles à fuir leurs maisons, selon le ministère. Un raid récent qui a frappé un bâtiment du ministère de la Santé local aurait également affecté le principal laboratoire de l’enclave, mettant pratiquement fin aux tests et aux vaccinations Covid-19.

Alors que le président américain Joe Biden a soutenu lundi un cessez-le-feu proposé lors d’un appel avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, il a néanmoins réitéré le soutien indéfectible de Washington à Tel Aviv.

Bien que le secrétaire d’État de Biden, Tony Blinken, ait affirmé que l’administration américaine «Travailler dans les coulisses»Pour obtenir une trêve, le gouvernement Netanyahu n’a montré aucune intention d’arrêter la manne des bombardements, exprimant sa gratitude à Washington pour avoir torpillé une nouvelle tentative du Conseil de sécurité de l’ONU d’adopter une déclaration appelant à la cessation des hostilités lundi.

La déclaration, rédigée conjointement par la Chine, la Tunisie et la Norvège, était la troisième tentative de l’organisme des Nations Unies de faire avancer un tel document en une semaine – les efforts antérieurs étant également bloqués par Washington. Le projet, tel que cité par l’AFP, a souligné la nécessité de dissiper les tensions et a exhorté «Le respect du droit international humanitaire, y compris la protection des civils, en particulier des enfants.» Le projet faisait également référence à une expulsion potentielle de familles palestiniennes de Jérusalem-Est occupée par Israël comme « grave préoccupation » cela pourrait alimenter les tensions et cite le droit des fidèles musulmans de prier dans la mosquée Al-Aqsa. On ne sait pas pourquoi l’administration Biden a refusé d’approuver la déclaration, qui appelait également à une « solution à deux États » pour le différend de longue date.

Le refus des États-Unis de soutenir la déclaration du CSNU a suscité les éloges de Tel Aviv, le ministère israélien de la Défense Benny Gantz « Sincères remerciements à l’administration américaine » pour «Empêchant à juste titre la déclaration injuste du Conseil de sécurité de l’ONU critiquant les actions d’Israël à Gaza.»

«Cette critique d’Israël est hypocrite et préjudiciable à la lutte mondiale contre le terrorisme», Gantz a ajouté, arguant que l’objectif d’Israël est «Uniquement pour démanteler les infrastructures terroristes et protéger notre peuple.»

En Israël, au moins dix personnes, dont deux enfants, auraient été tuées dans les attaques, ainsi que 50 blessées.

