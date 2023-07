Les frappes aériennes israéliennes frappent Gaza

Le bombardement est venu en réponse à plusieurs roquettes tirées depuis l’enclave palestinienne

Israël a mené des frappes aériennes sur plusieurs sites militaires présumés du Hamas à Gaza, affirmant qu’il s’agissait d’une réponse aux roquettes tirées depuis la zone tôt mercredi matin.

« Des avions de chasse ont récemment attaqué un site souterrain de production d’armes utilisé par le département de chimie de l’organisation terroriste Hamas et un site de production de matières premières pour les fusées de l’organisation », a-t-il ajouté. l’IDF a dit dans un tweet vers 5h30 heure locale.

L’armée israélienne a déclaré que le Hamas porte la responsabilité de tout ce qui se passe dans le territoire palestinien sous son contrôle, et « est celui qui paiera pour les violations de la sécurité contre l’État d’Israël. »

Il n’y a eu aucun rapport immédiat de victimes ou de dégâts du côté palestinien, et l’armée israélienne n’a fourni aucun détail supplémentaire sur les cibles qu’elle avait frappées.

Des sirènes de raid aérien ont retenti dans la ville de Sderot, dans le sud d’Israël, et dans d’autres villes voisines peu après 1h du matin mercredi. Tsahal a affirmé que les cinq projectiles en provenance de Gaza avaient été interceptés par le système de défense antimissile Iron Dome, ne causant aucun dommage ni blessé au sol. Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité des roquettes tirées sur Israël.

La flambée intervient au milieu d’un retrait signalé des troupes israéliennes de la ville cisjordanienne de Jénine, à la suite d’une importante opération de deux jours « anti-terroriste » opération qui a fait plusieurs morts. Alors que le Hamas, qui gouverne Gaza, a quelque peu pris ses distances avec les événements en Cisjordanie, plusieurs responsables du groupe avaient exhorté les jeunes hommes à résister en « tout sens possible, » et a même justifié une attaque à la voiture bélier et à l’arme blanche à Tel-Aviv mardi en tant que « héroïque » et « légitime défense ».