Les frappes aériennes israéliennes frappent à nouveau la ville de Gaza et le Hamas tire davantage de barrages de roquettes sur Israël alors que les combats entrent dans la deuxième semaine

Ville de Gaza, bande de Gaza – L’armée israélienne a déclenché une vague de fortes frappes aériennes sur la bande de Gaza tôt lundi, affirmant qu’elle avait détruit neuf miles de tunnels militants et les maisons de neuf commandants présumés du Hamas.

Les résidents de Gaza ont été réveillés par le barrage nocturne, décrit comme le plus lourd depuis la guerre a commencé il y a une semaine, et encore plus puissant qu’un vague de frappes aériennes dans la ville de Gaza la veille qui a fait 42 morts et a rasé trois bâtiments.

Le Hamas a également insisté, lançant des roquettes depuis des zones civiles à Gaza vers des zones civiles en Israël. L’un d’eux s’est écrasé dans une synagogue dans la ville méridionale d’Ashkelon quelques heures avant les offices du soir pour la fête juive de Chavouot, ont indiqué les services d’urgence israéliens. Aucun blessé n’a été signalé.

Il n’ya pas eu de nouvelles immédiates sur les victimes des dernières frappes israéliennes. Un bâtiment de trois étages dans la ville de Gaza a été gravement endommagé, mais les habitants ont déclaré que l’armée les avait avertis 10 minutes à l’avance et que tout le monde était parti. Ils ont dit que de nombreuses frappes aériennes ont frappé des terres agricoles voisines.

Le maire de Gaza, Yahya Sarraj, a déclaré à Al-Jazeera TV que les frappes aériennes avaient causé d’importants dégâts aux routes et à d’autres infrastructures. « Si l’agression se poursuit, nous nous attendons à ce que les conditions empirent », a-t-il déclaré.

Il a également averti que le territoire manquait de carburant et d’autres pièces de rechange. L’ONU a averti que la seule centrale électrique de Gaza risquait de manquer de carburant. Le territoire connaît déjà des coupures de courant quotidiennes de 8 à 12 heures et l’eau du robinet est imbuvable.

La guerre a éclaté lundi dernier, lorsque le Hamas a tiré des roquettes à longue portée sur Jérusalem après des semaines d’affrontements dans la ville sainte entre des manifestants palestiniens et la police israélienne. Les manifestations étaient axées sur le maintien de l’ordre sévère d’un lieu saint en pointe pendant le mois sacré musulman du Ramadan et sur la menace d’expulsion de dizaines de familles palestiniennes par des colons juifs.

Depuis lors, l’armée israélienne a lancé des centaines de frappes aériennes qui, selon elle, visent l’infrastructure militante du Hamas. Les militants palestiniens à Gaza ont tiré plus de 3 100 roquettes sur Israël.

Au moins 188 Palestiniens ont été tués dans des centaines de frappes aériennes à Gaza, dont 55 enfants et 33 femmes, avec 1 230 blessés. Huit personnes en Israël ont été tuées dans des attaques à la roquette lancées depuis Gaza, dont un garçon de 5 ans et un soldat.

« Je n’ai pas vu ce niveau de destruction au cours de mes 14 années de travail », a déclaré Samir al-Khatib, un responsable des secours d’urgence à Gaza. « Pas même pendant la guerre de 2014 », a-t-il ajouté, faisant référence à la plus destructrice des quatre guerres menées entre Israël et le Hamas.

L’armée a déclaré qu’elle avait frappé neuf maisons dans différentes parties du nord de Gaza qui appartenaient à des «commandants de haut rang» du Hamas, le groupe militant islamique qui contrôle le territoire depuis la prise du pouvoir des forces palestiniennes rivales en 2007.

Ces derniers jours, Israël a pris pour cible les maisons d’un certain nombre de hauts dirigeants du Hamas, dont Yehiyeh Sinwar, le plus haut dirigeant à Gaza. La direction du groupe est clandestine lorsque les combats commencent et il est peu probable qu’aucun d’entre eux ne soit chez lui au moment des frappes.

L’armée a déclaré avoir frappé 35 « cibles terroristes » ainsi que les tunnels, qui, selon elle, font partie d’un système élaboré qu’il appelle le « métro », utilisé par les combattants pour échapper aux avions et faire passer en contrebande du matériel militaire.

Dans un discours télévisé dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les attaques israéliennes se poursuivaient à « pleine force » et « prendraient du temps », car Israël « veut imposer un lourd tribut » au groupe militant du Hamas.

Dans l’émission « Face the Nation » de CBS News dimanche, Netanyahu a déclaré qu’Israël « ferait tout ce qu’il faut pour rétablir l’ordre et le calme, la sécurité de notre peuple et la dissuasion ».

Les frappes aériennes israéliennes ont rasé un certain nombre des plus hauts bâtiments de la ville de Gaza, qui, selon Israël, contenaient l’infrastructure militaire du Hamas. Parmi eux figurait le bâtiment abritant le bureau de l’Associated Press à Gaza et ceux d’autres médias.

Sally Buzbee, rédactrice en chef de l’AP, a appelé à une enquête indépendante sur la frappe aérienne de samedi. L’armée israélienne a alerté le personnel et les habitants avant la frappe et tous ont pu évacuer le bâtiment en toute sécurité.

Netanyahu a allégué que le renseignement militaire du Hamas opérait à l’intérieur du bâtiment et a déclaré dimanche que toute preuve serait partagée par les canaux de renseignement. Ni la Maison Blanche, ni le Département d’État ne diraient s’il y en a eu.

Le Jerusalem Post a rapporté dimanche que des responsables israéliens ont montré aux Etats-Unis une « arme fumante » prouvant que le Hamas travaillait à l’extérieur du bâtiment. CBS News n’a pas confirmé ce rapport.

L’organisme de surveillance des médias Reporters sans frontières a demandé dimanche à la Cour pénale internationale d’enquêter sur l’attentat israélien contre le bâtiment de l’AP et d’autres organismes abritant des médias comme un possible crime de guerre. Le groupe basé à Paris a déclaré dans une lettre au procureur en chef du tribunal que les bureaux de 23 organisations de médias internationales et locales avaient été détruits au cours des six derniers jours. Il a déclaré que les attaques servent à « réduire, voire neutraliser, la capacité des médias à informer le public ».

Le président Biden a mentionné le conflit en cours en Israël lors de ses remarques préenregistrées dimanche pour une célébration virtuelle de l’Aïd, marquant la fin du Ramadan.

<< Nous pensons également que les Palestiniens et les Israéliens méritent également de vivre dans la sûreté et la sécurité et de jouir de mesures égales de liberté, de prospérité et de démocratie. Et mon administration continuera à engager les Palestiniens, les Israéliens et les autres partenaires régionaux à œuvrer en faveur d’un développement durable. calme. »

Les efforts de la Chine, de la Norvège et de la Tunisie pour amener l’organe de l’ONU à publier une déclaration, y compris un appel à la cessation des hostilités, ont été bloqués par les États-Unis qui, selon les diplomates, craignent de s’ingérer dans les efforts diplomatiques visant à la violence.

Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riad Al-Malki, a exhorté le Conseil de sécurité lors d’une réunion d’urgence dimanche à prendre des mesures pour mettre fin aux attaques israéliennes. L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan, a exhorté le conseil à condamner les «attaques aveugles et non provoquées du Hamas».

Les troubles ont alimenté les manifestations en Cisjordanie occupée et attisé la violence en Israël entre ses citoyens juifs et arabes, avec des affrontements et des attaques de justiciers contre des personnes et des biens.

La violence a également déclenché des manifestations pro-palestiniennes dans des villes d’Europe et des États-Unis.

Israël semble avoir intensifié ses frappes ces derniers jours pour infliger autant de dégâts que possible au Hamas alors que les médiateurs internationaux travaillent pour mettre fin aux combats et éviter une invasion terrestre israélienne à Gaza.