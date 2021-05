Les frappes aériennes israéliennes «  détruisent les maisons de 9 dirigeants du Hamas  », les magasins d’armes et le réseau de tunnels terroristes en seulement 20 minutes

Les frappes aériennes d’ISRAELI auraient détruit les maisons de neuf dirigeants du Hamas, des magasins d’armes et un réseau de tunnels terroristes en seulement 20 minutes aujourd’hui.

L’armée de l’air israélienne affirme que les frappes de ce matin ont tué Hussam Abu Harbid, le commandant de la division nord du Jihad islamique palestinien.

Les Palestiniens évaluent les dégâts causés par les frappes aériennes israéliennes à Beit Hanun dans le nord de la bande de Gaza Crédit: AFP

Le feu et la fumée montent au-dessus des bâtiments à Gaza pendant la nuit Crédits: Rex

Une roquette tirée de Gaza vole vers Israël Crédit: EPA

Harbid était responsable d’attaques à la roquette contre Israël – y compris celles lancées la semaine dernière, selon l’armée de l’air israélienne.

Il était commandant du JIP depuis environ 15 ans.

Tsahal a partagé une vidéo montrant le moment où ils ont lancé une frappe contre Harbid.

Ils ont tweeté: «C’est le moment où nous avons ciblé le commandant de la division nord du Jihad islamique à Gaza, Hussam Abu Harbid.

«En tant que commandant du Jihad islamique pendant 15 ans, il était derrière les lancements de roquettes, les tirs et les attaques de missiles antichar sur Israël.

« Il ne commettra plus d’attaques terroristes. »

Pendant la nuit, 54 jets israéliens ont largué des bombes sur 35 cibles à Gaza en seulement 20 minutes.

Les forces de défense israéliennes ont déclaré que les frappes aériennes avaient touché environ 14 kilomètres de tunnels utilisés par le Hamas – appelés « le métro » – ainsi que les maisons des principaux commandants du Hamas, qui étaient également utilisées pour stocker des armes.

GRÈVES LANCÉES

Les frappes du jour au lendemain ont commencé lorsque des roquettes du Hamas ont été tirées sur les villes israéliennes de Beer Sheva et Ashkelon. Aucun blessé n’a été signalé.

Les FDI ont ensuite riposté en lançant leurs propres raids, frappant neuf maisons appartenant à des dirigeants de haut rang du Hamas.

Les médias palestiniens ont rapporté que des roquettes israéliennes ont ensuite touché une usine dans le nord de Gaza, envoyant d’épais panaches de fumée noire dans l’air.

Cela vient après que les forces israéliennes ont enterré vivants les ennemis du Hamas la semaine dernière en les incitant à se faufiler sous terre – puis en bombardant leur réseau de tunnels.

Les commandants ont tweeté qu’une attaque contre la bande de Gaza était en cours au moment même où un bombardement de jets, de chars et de canonnières a éclaté.

Les combattants du Hamas se sont précipités pour saisir des armes cachées pour se préparer à une vague attendue de troupes israéliennes.

Mais le tweet était faux, et des frappes aériennes dévastatrices ont ensuite plu sur 150 cibles.

On pense que des dizaines de personnes sont mortes lorsque les tunnels ont été détruits par 450 missiles en 40 minutes. Plus de 160 avions ont mené l’assaut et les hauts gradés ont annoncé qu’une opération «complexe» avait été un succès.

Le blitz des bombardements entre Israël et le Hamas a fait 60 enfants tués, alors que les combats meurtriers au Moyen-Orient se poursuivent pendant une deuxième semaine.

Le Hamas a affirmé que les frappes d’aujourd’hui étaient un « meurtre prémédité ».

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni hier pour discuter des efforts diplomatiques pour mettre fin à la violence.

Cependant, le Premier ministre israélien Netanyahu a déclaré dans un discours télévisé: «Notre campagne contre les organisations terroristes se poursuit avec toute sa force.

«Nous agissons maintenant, aussi longtemps que nécessaire, pour restaurer le calme et la tranquillité chez vous, citoyens d’Israël. Cela prendra du temps. »

Les Palestiniens inspectent les débris d’un bâtiment Crédits: Getty

Les pompiers tentent d’éteindre le feu après que des avions de combat israéliens ont frappé la côte de Gaza Crédits: Getty

Des soldats israéliens tirent un obusier automoteur de 155 mm vers la bande de Gaza Crédit: AFP

Le système antimissile israélien Iron Dome intercepte les roquettes lancées depuis la bande de Gaza Crédit: AFP