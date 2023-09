Les frappes aériennes israéliennes ciblent Gaza au milieu des manifestations en cours, aucune victime n’a été signalée

Les frappes aériennes israéliennes ont ciblé plusieurs endroits de la bande de Gaza en réponse aux manifestations palestiniennes en cours le long de la frontière entre Gaza et Israël.

Les manifestations ont dégénéré en affrontements violents entre manifestants palestiniens et forces de sécurité israéliennes.

Les manifestations impliquent que les Palestiniens se livrent à diverses formes de troubles, notamment des jets de pierres, l’utilisation d’engins explosifs, des pneus brûlés et, selon l’armée israélienne, des tirs dirigés contre des soldats israéliens.

Les frappes aériennes israéliennes ont touché plusieurs cibles dans la bande de Gaza mardi, a annoncé l’armée du pays, après que des manifestants palestiniens se sont rassemblés pour la 12e journée consécutive à la frontière de l’enclave avec Israël – des manifestations qui ont dégénéré en violents affrontements avec les forces de sécurité israéliennes.

Aucune victime n’a été signalée à Gaza suite aux frappes aériennes israéliennes.

L’armée israélienne a déclaré avoir utilisé un drone, un hélicoptère et un char pour frapper plusieurs postes dans le nord et le sud de Gaza appartenant aux militants dirigeants du Hamas, en réponse à ce qu’elle a qualifié de « violentes émeutes » à la barrière de séparation entre Gaza et Israël. Les manifestations impliquent que des Palestiniens jettent des pierres et des engins explosifs, brûlent des pneus et, selon l’armée israélienne, tirent sur des soldats israéliens.

Les responsables palestiniens de la santé ont rapporté que les forces israéliennes ont blessé par balle 11 manifestants lors du rassemblement de mardi.

Le Hamas, le groupe militant islamique qui a pris le contrôle de Gaza en 2007, a déclaré que les jeunes Palestiniens avaient organisé les manifestations en réponse à la montée de la violence en Cisjordanie et aux prétendues provocations à Jérusalem. Ces derniers jours, les Palestiniens ont également lancé des cerfs-volants et des ballons incendiaires à travers la frontière vers le sud d’Israël, incendiant des terres agricoles et perturbant les communautés civiles israéliennes proches de Gaza.

COMBAT POUR LE LIEU SAINT DU MONT DU TEMPLE DE JÉRUSALEM : POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT POUR LES JUIFS, LES MUSULMANS ET LES CHRÉTIENS ?

Les troubles ont éclaté pour la première fois au début du mois, peu après que le ministère des Finances du Hamas a annoncé qu’il réduisait de plus de moitié les salaires des fonctionnaires, aggravant ainsi la crise financière dans l’enclave qui est soumise au blocus israélo-égyptien depuis 16 ans.

Dans le cadre d’accords issus d’accords de cessez-le-feu passés avec Israël, l’émirat du Qatar, riche en gaz, paie les salaires des fonctionnaires de la bande de Gaza, fournit des transferts directs en espèces aux familles pauvres et propose d’autres types d’aide humanitaire. Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a annoncé samedi avoir commencé la distribution de 100 dollars en espèces à quelque 100 000 familles nécessiteuses dans ce territoire pauvre.

La violence soudaine à la barrière de séparation a alimenté les craintes d’une escalade plus large entre Israël et le Hamas, qui ont mené quatre guerres et engagé de nombreuses batailles de moindre envergure depuis que le Hamas a pris le contrôle du territoire.

Mais les experts ont déclaré que les violentes manifestations – qui persistent avec le consentement tacite du Hamas depuis près de deux semaines maintenant – ont plus à voir avec les efforts du Hamas pour gérer le territoire et mettre fin à la spirale de la crise économique qu’elles n’entraînent Israël dans un nouveau cycle de conflit.

« C’est une manière tactique d’attirer l’attention sur leur détresse », a déclaré à propos du Hamas Ibrahim Dalalsha, directeur du Horizon Center, un groupe de recherche palestinien basé en Cisjordanie. « Il ne s’agit pas d’une escalade mais d’un ‘réchauffement’ pour faire pression sur les parties concernées qui peuvent trouver de l’argent à donner au gouvernement du Hamas. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Israël, a-t-il ajouté, cherche également à contenir les échanges avec des frappes précises sur des avant-postes militants apparemment abandonnés – évitant ainsi un incident qui pourrait dégénérer en un conflit dont aucune des deux parties ne souhaite.