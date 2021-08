Les frappes aériennes d’Israël durant la nuit mettent en évidence des « intentions agressives », selon le président libanais

Dans une série de tweets jeudi, le président libanais Michel Aoun foudroyé L’usage de la force par Israël pour attaquer des cibles au Liban mercredi soir. Les frappes aériennes des Forces de défense israéliennes (FDI) sur des villages libanais soulignent « une escalade des intentions agressives qui coïncide avec les menaces continues contre le Liban et sa souveraineté », il a déclaré.

Aoun a soutenu que l’agression était une « flagrant et dangereux » violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies et a affirmé que cette décision était « une menace directe pour la sécurité et la stabilité » dans le sud du pays.

Un autre tweet déclaré qu’Aoun avait évoqué une enquête sur le lancement de roquettes depuis le territoire libanais, insistant sur le fait que des mesures seraient prises. Il a également noté que le dépôt d’une plainte auprès de l’ONU serait « une étape indispensable pour dissuader Israël de poursuivre ses attaques contre le Liban ».

Mercredi soir, Israël a entrepris une série de bombardements contre des cibles dans le sud du Liban à la suite d’activités militantes libanaises plus tôt dans la journée. « Les attaques de Tsahal vont se poursuivre et même s’intensifier face aux tentatives terroristes contre l’État d’Israël et ses citoyens », une déclaration lis.

מתקיפות צה״ל בשטח לבנון הלילה: pic.twitter.com/ikHz48yrxU — ההגנה לישראל (@idfonline) 5 août 2021

L’armée israélienne a également réaffirmé que toute attaque terroriste entreprise depuis le Liban contre Israël relevait de la responsabilité du gouvernement de Beyrouth.

Plus tôt mercredi, Israël a déclaré que trois missiles avaient été tirés du sud du Liban sur Israël, dont deux ont frappé le territoire israélien. L’armée israélienne a riposté en tirant des obus d’artillerie sur le Liban.

Les frappes aériennes d’Israël étaient les premières contre des cibles au Liban depuis 2006. Aucun groupe n’a assumé la responsabilité des attaques contre Israël, bien que la zone à partir de laquelle les missiles ont été tirés soit un bastion renommé du Hezbollah.

