Les frappes aériennes de Biden envoient un message clair au milieu des pourparlers avec l’Iran

Les frappes ont eu lieu dans le contexte des négociations en cours à Vienne, en Autriche, entre l’Iran et six puissances mondiales, dont les États-Unis, pour relancer l’accord nucléaire iranien de 2015. Également connu sous le nom de Plan d’action global commun, l’accord de l’ère Obama a levé les sanctions économiques contre l’Iran en échange de limites à son programme nucléaire.

Les frappes ont visé des installations opérationnelles et de stockage d’armes dans deux endroits en Syrie et un en Irak, bien qu’il ne soit pas immédiatement clair si quelqu’un a été tué ou blessé. Les frappes sont le deuxième tour ordonné par le président Joe Biden contre les milices soutenues par l’Iran depuis le début de son mandat.

Les États-Unis ont lancé des frappes aériennes dans certaines parties de l’Irak et de la Syrie du jour au lendemain, ciblant des milices soutenues par l’Iran en réponse à ce que l’administration Biden a qualifié d’attaques de drones contre le personnel américain en Irak.

Pour Sanam Vakil, expert iranien et directeur adjoint du programme Moyen-Orient Afrique du Nord à Chatham House, c’est ce dernier.

Pourtant, les négociations en cours – où les États-Unis et l’Iran ne parlent pas directement, mais plutôt via des intermédiaires – devraient survivre aux récentes frappes militaires. Aniseh Tabrizi, chercheur principal au Royal United Services Institute de Londres, a noté que Biden a ordonné des frappes aériennes contre des cibles de milices soutenues par l’Iran en Syrie en février et les pourparlers ont encore eu lieu.

Mais l’Iran a élu plus tôt ce mois-ci son nouveau président, Ebrahim Raisi, un partisan de la ligne dure avec une position vocalement anti-occidentale. Alors que le président sortant Hassan Rouhani a soutenu la sensibilisation de ses homologues occidentaux et a même parlé au téléphone avec l’ancien président Barack Obama – le premier contact de ce type entre les dirigeants des deux pays depuis plus de trois décennies – Raisi a catégoriquement rejeté toute perspective de rencontre avec Biden.

Dans cet esprit, Tabrizi ne voit pas les attaques des milices soutenues par l’Iran dans la région se calmer.

« En fait, il y a une chance qu’ils puissent même s’intensifier », a-t-elle déclaré.