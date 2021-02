Les frappes aériennes de Biden en Syrie peuvent donner l’impression que Trump a déjà vu. Voici ce qui est différent.

Bloomberg / Getty

Les frappes aériennes américaines contre les paramilitaires liés à l’Iran en Syrie cette semaine ont été une réponse dissuasive aux attaques contre les forces américaines en Irak voisin. Pourtant, ils semblent également avoir été une réfutation consciente par l’administration Biden de l’approche sauvage et dangereuse de l’administration Trump à la fois en Irak et en Iran.

L’insouciance de Trump a presque déclenché une guerre régionale. La gestion par l’équipe de Biden des frappes aériennes de jeudi semble très intentionnellement non-Trump – mais Trump a laissé Biden avec une situation suffisamment dangereuse en Irak pour que même une approche plus prudente et délibérée ne suffise pas à y remédier.

Jeudi soir, des avions américains ont bombardé des factions paramilitaires irakiennes à la frontière syro-irakienne, ce qui, selon le Pentagone, était une réponse dissuasive et un effort pour prévenir les «menaces en cours». Un responsable d’un groupe paramilitaire irakien a déclaré à Reuters que les frappes américaines avaient tué un combattant et en blessé quatre.

Une frappe aérienne ordonnée par Biden en Syrie fait 22 morts, selon Monitor

Les frappes aériennes américaines ont fait suite à une attaque à la roquette le 15 février contre une base utilisée par les forces américaines et partenaires à Erbil, la capitale de la région du Kurdistan irakien, et qui a tué un entrepreneur civil et en a blessé d’autres. Un civil irakien blessé est mort quelques jours plus tard. Le 22 février, trois roquettes ont visé l’ambassade américaine à Bagdad mais n’ont laissé que des dégâts matériels.

Le gouvernement syrien a dénoncé les frappes américaines «dans les termes les plus forts». L’une des factions irakiennes visées, Kataib Hezbollah, a également condamné la «criminalité» américaine.

Les forces américaines sont en Irak dans le cadre de la Coalition internationale dirigée par les États-Unis contre l’Etat islamique pour soutenir les efforts irakiens pour combattre le groupe djihadiste. Ces dernières années, cependant, la violence avec les paramilitaires liés à l’Iran a risqué d’éclipser la mission de lutte contre l’EI.

Les frappes aériennes de jeudi ressemblaient presque à une répétition des frappes aériennes américaines en décembre 2019. Ensuite, l’administration Trump a répondu à une attaque meurtrière à la roquette en bombardant les installations de Kataib Hizbulllah à la frontière syro-irakienne, tuant 25 combattants et en blessant plus de 50. Dans l’enceinte de l’ambassade américaine, Trump a riposté – dans une escalade stupéfiante de 0 à 60 – en tuant le général iranien Qassem Soleimani et le vétéran paramilitaire irakien et responsable de la sécurité Jamal Jafar (mieux connu par le nom du guerre «Abu Mahdi al-Muhandis») lors d’une frappe de drone. Pendant des jours, le Moyen-Orient a semblé au bord d’une guerre américano-iranienne plus large. La tension n’a éclaté qu’après que des frappes de missiles iraniens sur des bases irakiennes abritant des forces américaines ont été blessées mais n’ont pas tué de personnel américain, ce qui, perversement, a ouvert la voie à la désescalade.

L’histoire continue

La présence américaine en Irak est restée précaire depuis lors. La violence en Irak a régulièrement augmenté, les forces de la coalition dirigées par les États-Unis ont évacué la plupart de leurs bases irakiennes et l’administration Trump a presque fermé l’ambassade américaine à Bagdad. Les paramilitaires irakiens continuent de soutenir que les forces de la coalition sont une «occupation» étrangère.

Vous pourriez être pardonné pour un sentiment de déjà-vu, alors, lors des frappes aériennes de jeudi sur certaines des mêmes factions paramilitaires irakiennes, frappant le même tronçon de la frontière irako-syrienne – et craignant une répétition de l’escalade en spirale qui a marqué le début de 2020. .

Pourtant, cette dernière action de l’administration Biden diffère également des frappes aériennes de Trump de décembre 2019 à certains égards importants.

Premièrement, le contexte régional est différent. La toile de fond des frappes aériennes de décembre 2019 était la campagne de «pression maximale» de l’administration Trump sur l’Iran, une stratégie dont les objectifs déclarés équivalaient, en fait, à un changement de régime. Les tirs de roquettes sur les forces américaines en Irak qui ont précipité ces frappes aériennes de 2019 faisaient apparemment partie d’une réponse asymétrique des partenaires régionaux de l’Iran à l’écrasement des sanctions économiques américaines contre l’Iran – après tout, l’Iran ne pouvait guère rendre la pareille utilement en imposant ses propres sanctions aux États-Unis.

L’administration Biden, en revanche, a exprimé son intention de revenir sur l’accord nucléaire iranien que Trump a laissé, ce qui promet un relâchement de la pression économique sur l’Iran. Plus généralement, l’administration Biden a semblé désireuse de réduire la température au niveau régional, en baisse de l’atmosphère constante de quasi-guerre alimentée par l’administration Trump.

Le message de l’administration Biden concernant les frappes aériennes de jeudi reflétait ce changement dans le contexte régional. L’administration Trump, en annonçant ses frappes aériennes de 2019, a souligné ostensiblement les liens de ces paramilitaires irakiens avec l’Iran. La déclaration du Pentagone s’est terminée par un avertissement dissuasif visant principalement l’Iran: «L’Iran et ses forces mandataires du KH doivent cesser leurs attaques contre les forces américaines et de la coalition, et respecter la souveraineté de l’Irak, pour empêcher des actions défensives supplémentaires de la part des forces américaines.» Trump a en fait intensifié sa rhétorique dans les derniers jours de sa présidence, menaçant de riposter directement contre l’Iran pour des tirs de roquettes en Irak. «Quelques conseils de santé amicaux à l’Iran: si un Américain est tué, je tiendrai l’Iran pour responsable. Pensez-y », a-t-il tweeté en décembre 2020.

L’administration Biden, en revanche, a qualifié les factions irakiennes qui ont bombardé de «groupes militants soutenus par l’Iran», mais a principalement concentré son attention sur les deux groupes spécifiques qui, selon elle, étaient responsables des récentes attaques à la roquette. Quand un journaliste a demandé vendredi à Biden quel type de message les frappes avaient envoyé à l’Iran, il a répondu: «Vous ne pouvez pas agir en toute impunité. Fais attention. » Pourtant, les responsables ont autrement évité de transformer les frappes en un duel américano-iranien à la Trump.

La retenue rhétorique de l’équipe Biden peut refléter sa conscience de la manière de gérer un engagement plus large avec l’Iran qui est délicat et englobe un certain nombre de questions, dont la restauration de l’accord nucléaire iranien semble être la priorité absolue. Ils peuvent également être plus sensibles à la légalité d’une action militaire et à la confiance avec laquelle ils peuvent attribuer la responsabilité de l’attaque à la roquette Erbil.

Même si l’administration Biden était encline à blâmer l’Iran pour l’attaque d’Erbil, l’étendue réelle du contrôle iranien sur les factions armées irakiennes est débattue, en particulier après le meurtre de Suleimani et Muhandis. Sans eux, ces factions liées à l’Iran seraient devenues plus agitées et enclines à une action unilatérale.

Le prince héritier saoudien est un tueur. Alors, pourquoi Biden ne fait-il que hausser les épaules?

En plus de sa rhétorique, l’administration Biden s’est écartée de l’approche de Trump à d’autres égards clés. Le bilan des frappes aériennes américaines de jeudi – un chasseur, pas des dizaines – était apparemment plus proportionné aux tirs de roquettes Erbil. L’administration Biden a déclaré que l’attentat avait été «mené conjointement avec des mesures diplomatiques», y compris des consultations avec des partenaires de la Coalition dont le personnel risquait des représailles aux côtés des Américains en Irak.

L’accent mis par les responsables de l’administration Biden sur le fait qu’ils ont frappé ces factions à l’intérieur du territoire syrien est un autre contraste apparent avec l’administration Trump, qui a provoqué la condamnation même de responsables irakiens à l’amiable envers les États-Unis l’année dernière quand elle a bombardé unilatéralement des paramilitaires en Irak et tué des Irakiens non impliqués. En frappant à la place en Syrie, Biden aurait peut-être atténué les craintes de violation de la souveraineté irakienne et évité une controverse politique qui pourrait mettre en péril un gouvernement ami à Bagdad.

Ces factions paramilitaires font partie des «Forces de mobilisation populaire» auxiliaires officielles de l’Irak. En Syrie, cependant, ils opèrent en dehors des auspices de l’État irakien dans le cadre de «l’Axe de la résistance» dirigé par l’Iran.

Pourtant, ces paramilitaires contestent la compréhension de la géographie par les autorités américaines. Dans une déclaration pleurant le combattant tué lors des frappes aériennes de jeudi, Kataib Hezbollah a déclaré qu’il avait été tué dans «la région irakienne d’Al-Qaim en particulier», laissant entendre qu’il était mort du côté irakien de la frontière. Kataib Hezbollah a décrit l’homme à la fois comme «son martyr» mais aussi comme un membre de la mobilisation populaire 46e Brigade, qui «montait la garde à la frontière irako-syrienne, protégeant la terre et le peuple irakiens des bandes criminelles de l’Etat islamique» et «a rejoint la caravane des martyrs pour la souveraineté et la dignité de la nation».

Partout où les États-Unis ont bombardé, en outre, le gouvernement irakien pourrait encore faire face à un retour de force politique. Ce que le gouvernement du Premier ministre Mustafa al-Kadhemi savait avant les frappes aériennes de jeudi n’est pas clair. Les responsables américains avaient précédemment déclaré qu’ils soutenaient l’enquête des autorités irakiennes sur les attaques à la roquette, mais qu’ils agiraient également, en coordination avec les partenaires irakiens, au moment et à l’endroit de leur choix. Biden s’est entretenu par téléphone avec Kadhemi mardi; une lecture de la Maison Blanche a déclaré que les deux avaient «convenu que les responsables de [recent rocket] les attaques doivent être pleinement tenues pour responsables. »

Les paramilitaires irakiens et leurs alliés politiques se sont notamment emparés des propos du secrétaire à la Défense Lloyd Austin. À la suite des frappes, Austin a déclaré: «Nous avons autorisé et encouragé les Irakiens à enquêter et à développer des renseignements pour nous, et cela nous a été très utile pour affiner la cible.» Les responsables américains ont depuis essayé de revenir en arrière et nié avoir utilisé des informations irakiennes lors des frappes aériennes de jeudi. Mais les commentaires d’Austin pourraient encore mettre Kadhemi en danger. Des factions liées à l’Iran avaient précédemment allégué que Kadhemi était complice du meurtre de Soleimani et de Muhandis en sa qualité de chef des renseignements irakiens.

Même si les frappes aériennes américaines de cette semaine ne déclenchent pas une répétition de l’escalade de l’année dernière, elles risquent de perpétuer un cycle de violence qui soulève des questions sur la valeur continue de la présence américaine en Irak. Les partenaires américains et de la coalition jouent toujours un rôle important en permettant aux forces irakiennes de poursuivre les militants de l’Etat islamique, qui mènent une guérilla en cours dans la périphérie rurale de l’Irak. Les forces de la coalition sont toujours dans le pays à l’invitation du gouvernement irakien; sans leurs contributions techniques, l’insurrection d’ISIS semble susceptible de devenir plus dangereuse.

Pourtant, si les forces américaines deviennent plus occupées, dans l’ensemble, à se défendre qu’avec leur mission contre Daech, alors elles finissent par être un net négatif pour la sécurité irakienne. À chaque nouveau spasme de violence, des vies irakiennes sont mises en danger.

Ce n’est pas un dilemme de la création de l’administration Biden. C’est la politique agressive de «pression maximale» de Trump qui semble avoir déclenché ce cycle de violence. Mais maintenant que le cycle est en marche, il est loin d’être clair que même la politique américaine la plus délibérée et la plus finement réglée puisse utilement l’arrêter.

L’administration Biden a déclaré qu’elle avait mené les frappes de jeudi «de manière délibérée dans le but de désamorcer la situation globale à la fois dans l’est de la Syrie et en Irak». Mais maintenant que les États-Unis ont agi, l’initiative appartient aux factions paramilitaires irakiennes. Ce sont eux qui choisiront quand et comment réagir, et si l’approche plus calibrée de l’administration Biden fait réellement du bien.

En savoir plus sur The Daily Beast.

Recevez nos meilleures histoires dans votre boîte de réception tous les jours. S’inscrire maintenant!

Daily Beast Membership: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.