Les frappes aériennes de Biden en Syrie mettent à l’épreuve le rôle des États-Unis en tant que police mondiale, obtiennent un soutien bipartisan – et des critiques

Les frappes aériennes du Pentagone contre les milices soutenues par l’Iran en Syrie ne sont pas seulement la première action militaire entreprise par le président Joe Biden. Ils témoignent de sa large promesse de poursuivre une politique étrangère plus coopérative et soucieuse des partenaires internationaux que celle de son prédécesseur, mais qui évite toujours le rôle des États-Unis en tant que police mondiale de se concentrer sur l’amélioration de la vie des Américains, affirment certains experts et législateurs.

Biden jeudi soir a ordonné les frappes aériennes sur plusieurs installations d’un point de contrôle frontalier syro-irakien dans le sud-est de la Syrie en représailles aux attaques à la roquette contre des cibles américaines en Irak voisin. Le Pentagone a identifié les cibles comme étant «un certain nombre de groupes militants soutenus par l’Iran, dont Kataib Hezbollah et Kataib Sayyid al-Shuhada». Il a qualifié les frappes aériennes de «proportionnées» et «défensives» et a déclaré que les frappes aériennes avaient été prises après consultation des partenaires de la coalition et des «mesures diplomatiques» non spécifiées.

L’action militaire intervient alors que Washington et Téhéran sont enfermés dans une impasse apparente sur qui devrait faire le premier pas pour revitaliser un accord nucléaire conclu par l’administration Trump; comme Biden a promis de recalibrer les actions de sécurité nationale pour favoriser la classe moyenne; et comme le rapport d’USA TODAY a révélé l’ampleur volumineuse des bases militaires et des opérations antiterroristes américaines à l’étranger deux décennies après le 11 septembre.

« Nous sommes préoccupés par le fait que le premier instinct du président Biden en matière de sécurité régionale au Moyen-Orient semble être de rechercher des options militaires plutôt que diplomatiques », a déclaré Ryan Costello, directeur du National Iranian American Council, une organisation qui cherche à améliorer les relations. entre Washington et Téhéran.

« Biden voulait répondre à l’incident en Irak », a déclaré Max Abrahms, professeur de science politique et de politique publique à la Northeastern University, « mais il voulait le faire d’une manière qui ne semblait pas trop lourde … la question la plus fondamentale qui doit être posée, et n’est pas, est ce que font les milices iraniennes en Irak? La réponse est qu’elles sont là en partie parce que les États-Unis ont renversé (l’ancien président irakien) Saddam Hussein. «

Abrahms a déclaré que l’administration Biden essayait d’équilibrer les instincts des vétérans de la sécurité nationale et des diplomates tels que le secrétaire d’État Antony Blinken – des responsables de l’ère de l’administration Obama qui ont longtemps tourné vers les interventions militaires et le changement de régime de la Syrie au Venezuela – avec « le zeitgeist de la citoyenneté américaine, qui a évolué au cours de l’administration Trump. «

Il a décrit ce « zeitgeist », qui est étayé par des sondages, qui montre que de nombreux Américains sont les plus préoccupés par les menaces économiques et sécuritaires plus proches de chez eux, comme « un rôle plus limité pour les États-Unis dans le monde, une plus grande délimitation de l’endroit où notre des intérêts vitaux mentent et un scepticisme quant à un programme de promotion de la démocratie.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré aux journalistes qu’il était « confiant dans l’objectif que nous visions. Nous savons ce que nous avons atteint ».

L’Observatoire syrien des droits de l’homme, un groupe de surveillance basé à Londres, a déclaré que les frappes aériennes avaient tué au moins 22 combattants pro-iraniens, blessé beaucoup d’autres et détruit plusieurs camions transportant des munitions. Certains médias iraniens ont rapporté un bilan similaire, sans toutefois citer la source de leurs informations.

Plus tôt ce mois-ci, un entrepreneur civil des Philippines travaillant avec la coalition militaire dirigée par les États-Unis en Irak a été tué dans une attaque à la roquette contre des cibles américaines. Plusieurs autres ont été blessés dans cet assaut, dont un soldat de la Garde nationale et quatre entrepreneurs civils américains. L’Iran nie toute implication ou lien avec l’attaque du 15 février près d’Erbil.

Un groupe militant chiite peu connu se faisant appeler Saraya Awliya al-Dam, en arabe pour la Brigade des Gardiens du Sang, a revendiqué la responsabilité.

Les milices chiites soutenues par l’Iran ont été responsables de nombreuses attaques à la roquette qui ont visé le personnel ou les installations américains en Irak. Le meurtre en décembre 2019 d’un entrepreneur civil américain lors d’une attaque à la roquette à Kirkouk, lui-même en représailles à l’assassinat par le Pentagone du haut commandant iranien Qasem Soleimani, a déclenché une bataille acharnée sur le sol irakien qui a amené les États-Unis au bord de la guerre. avec l’Iran.

Les États-Unis ont environ 2 500 soldats stationnés en Irak.

Le sénateur Tim Kaine, D-Va., A déclaré dans un communiqué que « le peuple américain mérite d’entendre la justification de l’administration pour ces frappes et sa justification légale pour agir sans venir au Congrès. Une action militaire offensive sans l’approbation du Congrès n’est pas constitutionnelle en l’absence d’extraordinaire conditions. »

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le département de la Défense avait informé la direction du Congrès avant les frappes aériennes et qu’il y aurait un briefing complet la semaine prochaine. Elle a appelé l’action « conformément à [the president’s] Article II autorité pour défendre le personnel américain. «

« Les cibles ont été choisies pour correspondre aux récentes attaques contre des installations et pour dissuader le risque d’attaques supplémentaires dans les semaines à venir », a-t-elle déclaré vendredi. « En vertu du droit international, les États-Unis ont agi en vertu d’une menace de légitime défense comme le reflète l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Les frappes étaient à la fois nécessaires pour faire face à la menace et proportionnées aux attaques précédentes. »

Le représentant Ro Khanna, un démocrate californien qui siège à la commission des affaires étrangères de la Chambre, a déclaré à CNN que les frappes aériennes de Biden marquaient la cinquième fois consécutive qu’un président américain ordonnait de telles frappes contre des cibles au Moyen-Orient.

« Il n’y a absolument aucune justification pour qu’un président autorise une frappe militaire qui n’est pas en état de légitime défense contre une menace imminente sans l’autorisation du Congrès. Nous devons nous dégager du Moyen-Orient, pas escalader », a déclaré Khanna, notant qu’il s’agissait d’une action. prise en vertu de la loi d’autorisation d’utilisation de la force militaire (AUMF) «large et dépassée».

AUMF est une législation issue de la «guerre mondiale contre le terrorisme» du président George W. Bush et de l’invasion de l’Afghanistan après le 11 septembre. Cette autorisation de 2001 a été étendue pour cibler des groupes militants en Syrie, au Kenya, au Pakistan, aux Philippines, en Somalie et au-delà, selon une étude de Stephanie Savell, experte en défense et sécurité au projet Coûts de la guerre à l’Institut Watson de l’Université Brown. USA TODAY a rapporté cette semaine, sur la base des recherches de Savell, que de 2018 à 2020, l’armée américaine était active dans des opérations de contre-terrorisme dans 85 pays, soit directement ou via des substituts, des exercices d’entraînement, des frappes de drones ou des missions discrètes des forces d’opérations spéciales américaines.

« J’ai parlé contre une guerre sans fin avec Trump, et je m’y opposerai quand nous aurons un président démocrate », a déclaré Khanna dans ses commentaires à CNN.

Adnan Tabatabai, fondateur et PDG de CARPO, un groupe de réflexion basé en Allemagne qui se spécialise dans les questions qui affectent le Moyen-Orient, a déclaré dans un Message Twitter que lorsque «les décideurs politiques de #Tehran (et d’ailleurs) soutiennent que rien ne change vraiment avec un nouveau (président américain), c’est ce qu’ils veulent dire». Tabatabai faisait référence aux frappes aériennes des administrations américaines successives qui ont ciblé les intérêts iraniens en Irak.

Cependant, l’action a également reçu un certain soutien bipartisan.

«La frappe aérienne d’aujourd’hui démontre la détermination du président Biden à empêcher l’Iran de viser impunément le personnel et les alliés américains», a déclaré le leader de la majorité parlementaire Steny Hoyer.

Le sénateur Pat Toomey, R-Pa., A déclaré: « Le commandant en chef a la responsabilité de protéger les Américains au pays et à l’étranger » et que Biden a « raison de répondre ».

Jennifer Cafarella, boursière en sécurité nationale à l’Institute for the Study of War, une organisation de recherche sur les politiques à Washington, a déclaré: aussi sur Twitter – que les frappes aériennes ont démontré « que l’administration #Biden ne néglige pas totalement les opérations régionales malignes et escaladantes de # l’Iran » alors qu’elle trouve un moyen de reprendre la diplomatie nucléaire avec l’Iran.

« Il reste encore beaucoup à voir, mais c’était une bonne étape », a écrit Cafarella.

Contributeur: Tom Vanden Brook