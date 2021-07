Les frappes aériennes américaines se poursuivent contre les talibans alors que les troupes se retirent

Le général du Corps des Marines Kenneth McKenzie Jr., commandant du Commandement central des États-Unis, témoigne devant le Comité des services armés du Sénat lors de son audition sur le « Commandement central des États-Unis et le Commandement des États-Unis en Afrique dans le cadre de l’examen de la demande d’autorisation de défense pour l’exercice 2022 et du programme de défense des années futures à Washington le jeudi 22 avril 2021.

En avril, le président Joe Biden a ordonné le retrait complet d’environ 3 000 soldats américains d’Afghanistan d’ici le 11 septembre, mettant ainsi fin à la plus longue guerre des États-Unis. Plus tôt ce mois-ci, Biden a donné un calendrier mis à jour et a déclaré que la mission militaire américaine en Afghanistan se terminerait le 31 août.

« J’ai rassuré le gouvernement que nous continuons à fournir des frappes aériennes pour la défense des forces de l’ANDSF attaquées par les talibans, un soutien logistique contractuel à la fois ici à Kaboul et à l’horizon dans la région, un financement pour eux, un partage de renseignements, des conseils et une assistance par des consultations de sécurité au niveau stratégique », a écrit McKenzie.

La semaine dernière, le plus haut officier militaire du pays a déclaré aux journalistes que les États-Unis avaient achevé plus de 95 % du retrait massif d’Afghanistan.

Le Pentagone a transporté par avion plus de 980 chargements d’équipement hors d’Afghanistan et remis sept installations au ministère afghan de la Défense, selon la dernière mise à jour du Commandement central.

Dans une autre fin symbolique de la présence militaire américaine dans le pays, le général de l’armée américaine Scott Miller, le dernier commandant quatre étoiles à avoir servi sur le terrain en Afghanistan, a démissionné de son poste et est retourné aux États-Unis.

Le retrait des forces américaines et de la coalition, associé aux gains substantiels des talibans, a alimenté la crainte que la nation ne succombe à nouveau aux organisations terroristes.

Un nouveau Rapport des Nations Unies a constaté une légère augmentation du nombre de victimes civiles en Afghanistan à partir des premiers mois de 2021. Selon le rapport, plus de 2 300 victimes civiles ont été enregistrées en mai et juin, un chiffre qui dépasse presque le total combiné des quatre mois précédents.

Plus tôt ce mois-ci, l’administration Biden a annoncé le début des vols d’évacuation pour les ressortissants afghans et leurs familles qui ont aidé les forces de la coalition américaine et de l’OTAN pendant la plus longue guerre des États-Unis.