Les récentes frappes aériennes américaines contre les milices soutenues par l’Iran en Syrie ont montré que Washington cherchait à «relancer» le terrorisme dans la région et à soutenir l’État islamique (EI, anciennement EI), aujourd’hui détruit, a déclaré un haut responsable iranien.

La frappe aérienne contre les milices stationnées à la frontière de la Syrie avec l’Irak commandée par le président américain Joe Biden plus tôt cette semaine, a été durement critiquée samedi par le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, Ali Shamkhani.

«La récente action américaine renforce et étend les activités du terroriste Daech [IS] dans la région, » Shamkhani a déclaré lors de sa rencontre avec le ministre irakien des Affaires étrangères, Fuad Hussein. Il s’agit de la deuxième visite du diplomate irakien dans le pays voisin ce mois-ci.

Aussi sur rt.com « La machine de guerre est de retour »: Biden a rappelé les critiques précédentes de « l’escalade » de Trump en Syrie après avoir ordonné une nouvelle frappe

«L’attaque contre les forces de résistance antiterroriste est le début d’une nouvelle vague de terrorisme organisé», le fonctionnaire a ajouté, promettant de «Confronter le plan américain de relance du terrorisme dans la région.» Shamkhani n’a pas précisé comment Téhéran envisageait de faire cela.

Les frappes aériennes du côté syrien de la frontière irako-syrienne ont eu lieu jeudi soir dans la province de Deir-ez-Zor. L’attaque visait des campements de groupes paramilitaires soutenus par l’Iran stationnés là-bas. Bien qu’aucun chiffre officiel n’ait émergé, ils auraient tué au moins un et blessé quatre autres miliciens.

L’attaque n’était apparemment pas destinée à causer des dommages massifs aux milices. Interrogé sur l’objectif du coup et quel message il envoie à l’Iran, Biden a déclaré qu’il ne s’agissait que d’un avertissement.

«Vous ne pouvez pas agir impunément. Fais attention, » Biden a déclaré aux journalistes.

Aussi sur rt.com La Syrie condamne « l’agression lâche » des États-Unis alors que Biden dit qu’il voulait envoyer un message à l’Iran sur « l’impunité »

L’attaque a été dénoncée par le gouvernement syrien comme un acte d’agression ouverte contre le pays.

«La République arabe syrienne condamne dans les termes les plus forts l’agression américaine contre sa souveraineté», Le ministère syrien des Affaires étrangères a déclaré, qualifiant les frappes d’acte d ‘«agression lâche» et de «Violation flagrante des règles du droit international et [the] Charte des Nations Unies. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!