L’armée israélienne a rapporté un rafale de grèves sur l’enclave palestinienne mardi soir, ciblant ce qu’il a dit être des sites du Hamas à Khan Younis, Gaza City, Zeitoun et Shuja’iyya, y compris des installations de lancement de roquettes, «Complexes de recherche et développement» et les maisons de plusieurs commandants. Il a partagé des images d’un raid aérien, disant qu’il a frappé un « Lance-roquettes à plusieurs canons » à Khan Younis, la deuxième plus grande ville de Gaza.

כלי טיס תקף מוקדם יותר היום משגר רקטות רב קני של ארגון הטרור חמאס בעיר חאן יונס שבדרום רצועת עזה. המשגר ​​כוון לירי אל עבר מרחב העיר אשדוד, ותקיפתו בוצעה תוך מניעת פגיעה בבלתי מעורבים pic.twitter.com/JD5dbQ3bmd – צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 18 mai 2021

Les frappes, qui auraient également visé Rafah, une ville du sud de la bande de Gaza, ont tué au moins une femme et en ont blessé huit autres, ont indiqué des responsables de la santé de Gaza dans un communiqué. Local rapports a suggéré que la femme était décédée d’une crise cardiaque lors du bombardement, qui a impliqué des dizaines de frappes aériennes, selon au journaliste palestinien Rushdi Abualouf.

Le Hamas, parti politique et groupe militant qui gouverne Gaza depuis 2006, a déclaré qu’il avait tiré mardi des roquettes sur six bases aériennes de Tsahal dans le sud et le centre d’Israël, selon le Times of Israel. Le groupe a déclaré qu’il visait les bases des forces aériennes de Hatzor, Hatzerim, Nevatim, Tel Nof, Palmachim et Ramon, bien qu’aucun dommage ou blessure n’ait été signalé.

Des roquettes ont également été tirées vers les villes d’Ashdod, Ashkelon et Beersheba, selon Haaretz et Reuters, tandis que Tsahal revendiqué environ 270 projectiles ont été lancés depuis Gaza tout au long de la journée, certains ne se trouvant pas sur le territoire.

Des images non confirmées de tirs de roquettes ont également circulé en ligne, montrant ce qui semble être plusieurs explosifs planant dans le ciel nocturne, ainsi que des interceptions par le système israélien de défense antimissile Iron Dome.

Au moins 213 Palestiniens, dont 61 enfants, ont été tués depuis le dernier épisode de violence qui a éclaté la semaine dernière, ainsi que plus de 1 400 blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza. En Israël, 12 sont morts, dont deux enfants, en plus de plus de 500 blessés.

Les combats ont poussé des masses de Palestiniens à chercher un abri dans la bande de Gaza sous blocus, beaucoup entassant dans des écoles surpeuplées, l’ONU avertissant que quelque 52 000 personnes ont été déplacées. Environ 450 bâtiments ont été détruits ou gravement endommagés par les frappes israéliennes, dont six hôpitaux, neuf dispensaires et le principal site de dépistage et de vaccination Covid-19 de Gaza, a indiqué l’agence humanitaire des Nations Unies.

Alors que les médias israéliens avaient précédemment rapporté que le Hamas et Tel Aviv étaient sur le point de se mettre d’accord sur un cessez-le-feu, un haut responsable du Hamas, Izzat al-Rishq, a par la suite nié tout accord de ce type, affirmant « Aucun accord ou calendrier précis pour le cessez-le-feu n’a été conclu. » Il a ajouté que les négociations menées par l’ONU, l’Égypte, le Qatar et d’autres pays étaient cependant en cours.

Les appels à la cessation des hostilités se sont multipliés ces derniers jours, le président américain Joe Biden approuvant l’idée dans son concept, malgré le soutien répété et vocal aux opérations d’Israël à Gaza. Bien que les médiateurs égyptiens auraient rencontré leurs homologues israéliens pour discuter d’un «Trêve humanitaire» La semaine dernière, des sources citées par Al Arabiya ont déclaré que leurs offres avaient été rejetées.

‘Terroristes des deux côtés’

En neuf jours de combats à Gaza, de graves troubles ont également éclaté dans les communautés arabo-israéliennes, provoquant des émeutes et des affrontements entre manifestants rivaux et forces de sécurité tout au long de la flambée. Rencontre avec les maires de Lod et Ramla mardi – villes à forte population arabe où les troubles civils ont été particulièrement intenses – le commissaire de police israélien Kobi Shabtai a déclaré que «Terroristes des deux côtés» étaient responsables de l’effusion de sang, mettant en colère les dirigeants locaux de droite.

«De mon point de vue, quiconque a été impliqué dans les émeutes dans les villes mixtes est un terroriste», Shabtai a dit, tout en jurant d’apporter des violents «Extrémistes» justice et transformer les communautés mixtes en un «Symbole de la coexistence entre Arabes et Juifs.»

Les commentaires ont été rapidement condamnés comme « scandaleux » par le ministre de la Sécurité publique Amir Ohana, membre du parti de droite Likud, qui a insisté « Il n’y a pas d’équivalence morale » entre manifestants arabes et contre-manifestants juifs.

«Pour faire face au problème, il faut reconnaître ce que c’est: des émeutiers arabes ont attaqué des juifs, des policiers et des synagogues», il a dit. Bien qu’Ohana ait ajouté que «Les rares qui ont attaqué les Arabes seront également sévèrement traités», il a néanmoins maintenu «Il y a un long chemin entre cela et dire« les deux côtés ».»

Selon les diffuseurs israéliens, Shabtai a également rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour un briefing mardi, où il aurait critiqué des militants d’extrême droite pour avoir enflammé les tensions, y compris des membres de Lehava, un groupe militant israélien opposé aux mariages mixtes entre Arabes et Juifs.

Des contre-manifestants de Lehava ont également été vus lors de récentes manifestations à Jérusalem, où des milliers de Palestiniens se sont rassemblés contre les expulsions imminentes de résidents arabes de la ville. Ces manifestations ont servi de point d’éclair pour la série de combats en cours, le Hamas ayant tiré sa première volée de roquettes la semaine dernière après que les forces de sécurité israéliennes ont réprimé les rassemblements, y compris à la mosquée Al Aqsa, parmi les sites les plus sacrés de l’Islam.

