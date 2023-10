Le commentateur Thomas Friedman, lauréat du prix Pulitzer, a affirmé à la fin des années 1990 que deux pays possédant des points de vente McDonald’s n’étaient jamais entrés en guerre.

Mais alors que les combats font rage entre Israël et le Hamas, l’emblématique chaîne de restauration rapide américaine est en guerre contre elle-même.

Les franchises McDonald’s du Moyen-Orient ont pesé sur les côtés opposés du conflit, avec des succursales dans les pays musulmans désavouant la décision de McDonald’s Israël de fournir des repas gratuits à l’armée israélienne.

Les franchises d’Arabie saoudite, d’Oman, du Koweït, des Émirats arabes unis, de Jordanie, d’Égypte, de Bahreïn et de Turquie ont publié des déclarations prenant leurs distances par rapport à leurs homologues israéliens et promettant collectivement plus de 3 millions de dollars pour soutenir les Palestiniens à Gaza, qui est bombardée par Israël en 2017. réponse à l’attaque du Hamas contre le pays le 7 octobre.

« Unissons tous nos efforts et soutenons la communauté de Gaza avec tout ce que nous pouvons », a publié dimanche sur X McDonald’s Oman, qui a promis 100 000 $ pour les efforts de secours humanitaire à Gaza.

« Nous demandons à Dieu Tout-Puissant de protéger notre pays bien-aimé et tous les pays arabes et musulmans de tout le mal et de la haine. »

Déclaration de McDonald’s Oman pic.twitter.com/SzKz7lhmgk – McDonald’s Oman (@Mcdonaldsoman) 14 octobre 2023

Depuis qu’il a annoncé son soutien à l’armée israélienne, McDonald’s Israël a changé son compte Instagram en « privé » suite à la réaction des consommateurs des pays arabes et musulmans.

Même si McDonald’s compte parmi les marques américaines les plus emblématiques, la plupart de ses restaurants dans le monde sont détenus et exploités localement.

Le siège de McDonald’s à Chicago, aux États-Unis, n’a pas répondu à la demande de commentaires d’Al Jazeera.

Le cas de McDonald’s met en lumière les dynamiques géopolitiques délicates auxquelles les marques du monde entier doivent faire face à une époque où les entreprises sont souvent censées peser sur des questions sociales et politiques brûlantes.

La controverse a également relancé le débat sur la théorie dite des Arches d’Or sur la prévention des conflits, popularisée par Friedman dans son livre de 1999, The Lexus and The Olive Tree.

La théorie – selon laquelle les pays disposant de suffisamment de richesse et de stabilité pour soutenir une grande chaîne comme McDonald’s ne se font pas la guerre – a été largement discréditée à la suite de conflits entre les pays détenteurs de la marque, notamment la guerre du Kosovo de 1998-99 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. .

McDonald’s n’a aucun point de vente à Gaza ou en Cisjordanie occupée, mais Israël a affronté les combattants du Hezbollah au Liban voisin, qui possède la chaîne américaine.

« Nous sommes désormais dans un monde post-« Théorie des Arches d’Or sur la prévention des conflits » », a déclaré à Al Jazeera Paul Musgrave, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université du Massachusetts à Amherst.

«Même si la Russie et l’Ukraine possédaient toutes deux McDonald’s en 2022, elles sont quand même entrées en guerre. Aujourd’hui, les conflits au sein de l’empire McDonald’s reflètent les véritables tensions et passions de la région.»

McDonald’s n’est pas la première marque mondiale à être entraînée dans une controverse en raison de sa position sur le conflit israélo-palestinien.

La multinationale britannique Unilever a été critiquée par les investisseurs l’année dernière pour avoir omis de révéler que sa filiale de marque de glaces Ben and Jerry’s avait décidé de boycotter les territoires occupés par Israël en Cisjordanie et à Jérusalem-Est en 2021.

Le détaillant espagnol Zara a été boycotté par certains acheteurs l’année dernière après que le président de sa franchise israélienne, l’homme d’affaires canado-israélien Joey Schwebel, ait organisé chez lui un événement de campagne pour le ministre d’extrême droite israélien Itamar Ben-Gvir.

Les grandes marques se sont également retrouvées entraînées dans des controverses sur le bilan des droits de l’homme dans d’autres pays comme la Chine.

En 2021, le détaillant japonais MUJI a fait l’objet de critiques après avoir publiquement approuvé le coton cultivé dans la région chinoise du Xinjiang, où des militants des droits humains affirment que les minorités ethniques musulmanes sont exploitées à des fins de travail forcé.

Musgrave a déclaré que « le rêve selon lequel le capitalisme et le commerce apaiseraient le nationalisme et d’autres formes de ferveur s’est révélé avoir quelques lacunes ».

« Le fait que différentes franchises de McDonald’s se retrouvent sur des marchés différents [rhetorical] côtés est un autre exemple de la façon dont la politique imprègne tout.