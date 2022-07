Les Françaises poussent à cimenter le droit à l’avortement après la décision américaine

PARIS (AP) – Le droit à l’avortement en France ne semble guère menacé – il est inscrit dans la loi depuis 47 ans et bénéficie d’un large soutien dans l’ensemble du spectre politique. Mais de plus en plus de Françaises se demandent : ce qui s’est passé aux États-Unis pourrait-il arriver ici un jour ?

La décision de la Cour suprême des États-Unis de priver les femmes du droit à l’avortement s’est répercutée sur le paysage politique européen, forçant la question à revenir dans le débat public en France à une époque de bouleversements politiques.

Alors que les femmes occupent de plus en plus des postes de direction dans la politique française, les législateurs des deux chambres du Parlement ont proposé quatre projets de loi visant à inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution française afin de le défendre contre les menaces futures.

L’initiative la plus notable vient de l’alliance centriste du président Emmanuel Macron. Ses détracteurs de gauche disent que le parti de Macron est opportuniste, tandis que les critiques d’extrême droite l’accusent d’utiliser la question pour détourner l’attention de questions plus urgentes.

L’avortement en France a été décriminalisé en vertu d’une loi de 1975 du nom de Simone Veil, une éminente législatrice, ancienne ministre de la Santé et féministe clé qui l’a défendu.

“Ce droit a été défendu et était inaliénable”, a déclaré Yaël Braun-Pivet, la première femme élue présidente de l’Assemblée nationale, la chambre la plus puissante du Parlement français. Dans son premier discours à la chambre la semaine dernière, Braun-Pivet a fait de l’inscription du droit à l’avortement dans la Constitution française une priorité absolue.

“C’est ma conviction en tant que femme aujourd’hui que nous devons être le chien de garde pour qu’il reste en place pour toujours”, a déclaré Braun-Pivet.

La Première ministre Elisabeth Borne a également exprimé ses inquiétudes quant aux effets potentiels de la décision de la Cour suprême des États-Unis sur les récents efforts visant à recriminaliser l’avortement en Europe. Borne, la deuxième femme de l’histoire de France à avoir été nommée Premier ministre, a qualifié le renversement du droit à l’avortement aux États-Unis de “virage historique dans la mauvaise direction”.

“C’est un avertissement sévère que les droits des femmes ne doivent jamais être tenus pour acquis”, a déclaré Borne la semaine dernière après avoir rencontré des prestataires de soins de santé et des spécialistes de la santé reproductive à Paris. Elle a appelé à l’inscription de ces droits dans la Constitution française et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le parlement de l’Union européenne a adopté jeudi une résolution condamnant la décision américaine et demandant l’ajout d’une phrase indiquant « Toute personne a droit à un avortement sûr et légal » à la Charte des droits fondamentaux de l’UE. L’avortement est légal et pratiqué sans grande opposition politique dans la plupart des pays de l’UE, mais il est interdit à Malte et fortement restreint en Pologne.

En France, un sondage cette semaine a révélé qu’une solide majorité de personnes interrogées soutiennent le droit à l’avortement, y compris même la plupart des électeurs qui soutiennent le parti d’extrême droite du Rassemblement national de Marine Le Pen et les Républicains conservateurs. Les résultats étaient cohérents avec les enquêtes précédentes.

Cependant, l’effort pour inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution française pourrait échouer si les rivaux politiques de Macron décident qu’ils ne veulent pas lui donner une victoire facile.

Le parti de Macron a perdu sa majorité à l’Assemblée nationale lors des élections du mois dernier, tandis que la coalition de gauche Nupes est devenue la plus grande force d’opposition et que le Rassemblement national de Le Pen a remporté un nombre record de sièges.

“Le droit à l’avortement n’est remis en cause par personne”, a déclaré Le Pen sur la radio France-Info la semaine dernière. Pourtant, elle a fustigé les efforts visant à cimenter le droit à l’avortement dans la constitution, accusant les alliés de Macron de “divertissement politique”.

“Ils veulent détourner l’attention des principales préoccupations des Français, qui sont le pouvoir d’achat, la sécurité et une immigration incontrôlée”, a déclaré Le Pen.

À l’extrême gauche, les législateurs ont noté que le parti de Macron avait rejeté les efforts antérieurs visant à inscrire l’avortement dans la constitution. Mathilde Panot, leader du groupe parlementaire d’extrême gauche France insoumise, pousse désormais Borne à proposer un projet de loi du gouvernement sur la question au lieu d’un projet de loi émanant du parlement, ce qui accélérerait le processus.

L’année dernière, les législateurs français ont adopté une loi prolongeant le délai d’avortement de 12 à 14 semaines et permettant aux sages-femmes d’effectuer l’intervention.

Des militantes féministes ont défilé le week-end dernier à Paris pour manifester leur solidarité avec les femmes américaines et soutenir les efforts français pour obtenir des garanties constitutionnelles.

“Les gens pensent que les femmes auront toujours ce droit mais compte tenu de la montée des mouvements politiques et religieux conservateurs, nous avons des doutes”, a déclaré Violaine De Filippis, avocate parisienne et militante féministe qui a rejoint la marche.

Certains experts disent que les législateurs de Macron sont alarmistes.

Anne Levade, professeur de droit public à l’Université de La Sorbonne, a déclaré dans un article de blog que “de toute évidence, il n’y a aucun risque en France que le droit à l’avortement soit un jour contesté, comme il l’était aux États-Unis”.

Mais Mathilde Philip-Gay, professeur de droit et spécialiste du droit constitutionnel français et américain, a déclaré que la Cour constitutionnelle française pourrait également être influencée par la politique si des groupes élaborent une stratégie à long terme pour mettre fin au droit à l’avortement.

“Ce n’est pas à l’ordre du jour en ce moment, mais dans 10 ou 12 ans, les juges français pourraient faire la même chose que les juges de la Cour suprême ont fait”, a déclaré Philip-Gay.

Une inscription dans la constitution française “pourrait rendre plus difficile pour les opposants à l’avortement de contester ces droits, mais cela ne pourrait pas les empêcher de le faire à long terme”.

