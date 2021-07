Les français nous rebutent… ces bateaux doivent être refoulés

Il y a peu de choses que les passeurs de la Manche apprécient mieux que le beau temps ensoleillé que nous avons connu ces derniers jours.

Lundi, les eaux calmes ont vu 430 migrants traverser le détroit du Pas de Calais, un record pour une seule journée.

Lorsque 287 autres sont arrivées le lendemain, cela signifiait que 8 452 personnes avaient atteint la Grande-Bretagne par petit bateau jusqu’à présent cette année, éclipsant déjà le total pour l’ensemble de 2020.

Et comment la ministre de l’Intérieur Priti Patel a-t-elle répondu ?

En annonçant que 54,2 millions de livres sterling supplémentaires d’argent des contribuables seront distribués à la France pour les aider dans leurs efforts infructueux de résolution de la crise.

Il s’agit simplement de jeter du bon argent après le mauvais.

L’année dernière, le gouvernement a envoyé à la France 27,1 millions de livres sterling pour s’attaquer au problème.

On nous a dit que les patrouilles françaises allaient doubler et que l’argent aiderait à augmenter les infrastructures de sécurité et la technologie.

Mais le chaos dans la Manche s’est en fait aggravé.

En tant que député conservateur d’East Worthing et de Shoreham, sur la côte sud, je sais que bon nombre de mes électeurs sont complètement exaspérés par les échecs répétés.

Ils voient toutes les mesures auxquelles les gens ont été soumis pour voyager légitimement pendant la pandémie, mais les vannes semblent être ouvertes pour les canots qui traversent illégalement la Manche.

Aujourd’hui, j’ai posé des questions difficiles au ministre de l’Intérieur alors qu’elle comparaissait devant le comité restreint des affaires intérieures.

Elle a expliqué que si la plupart des dériveurs de migrants étaient autrefois lancés depuis la région de Calais, il y avait maintenant une « dispersion généralisée » des bateaux le long des côtes françaises.

Je pense qu’elle se laisse berner par les Français.

Il n’y a qu’une seule chose qui arrêtera le trafic d’êtres humains – qui voit les mégabucks canalisés vers le crime organisé – et c’est les Français qui font demi-tour.

En ce moment, ils essaient de faire de leur problème notre problème, donc rien n’est résolu.

AGRANDIR LES CHOSES

Si quoi que ce soit, cela aggrave les choses pour eux.

Plus de personnes traversant clandestinement la Manche signifient plus de migrants qui se rassemblent sur les côtes françaises.

J’ai visité Calais lors de voyages d’information et il y a toute une gamme de migrants qui veulent venir en Grande-Bretagne.

Il y a des enfants non accompagnés pour lesquels j’ai le plus de soucis et qui sont vulnérables à toutes sortes d’abus.

Les services sociaux français devraient les prendre en charge immédiatement.

Il y a des demandeurs d’asile des zones de guerre et de famine, mais nous avons aussi rencontré énormément de professionnels, avec de l’argent pour payer les passeurs, qui sont des migrants économiques.

La route illicite à travers la Manche est désormais considérée comme un moyen efficace de se rendre en Grande-Bretagne – et les bateaux continuent d’affluer.

Je ressens une énorme sympathie pour la UK Border Force, qui a un travail impossible parce qu’elle n’obtient pas la bonne coopération des Français.

Il ne s’agit pas d’un manque de détection, c’est d’un manque d’application de la part de la France.

Les Français disposent de drones de qualité militaire capables de fonctionner la nuit pour récupérer les migrants qui s’embarquent depuis leur littoral.

Une fois que les drones auront identifié les migrants, il devrait y avoir des escouades d’officiers français pour les appréhender immédiatement.

Il a été signalé au comité restreint que les Français interceptent environ le triple du nombre de bateaux qu’ils ont fait l’an dernier.

Mais c’est parce que le flux global de dériveurs a également considérablement augmenté.

La vérité est que plus de migrants traversent la Manche que jamais.

Le seul moyen d’endiguer le flot des dériveurs est que les Français les retournent et les ramènent en France.

Si notre force frontalière les récupère dans les eaux britanniques, elles doivent également être autorisées à les ramener à Calais.

Les Français ont le pouvoir de permettre que ces deux choses se produisent en vertu du droit maritime – ils ne l’exercent tout simplement pas.

Priti Patel dit que les Français interprètent les règles différemment.

COP OUT

C’est un flic dehors. Il est alarmant qu’elle fasse des excuses aux Français.

Elle a reconnu que les Français sont capables, en vertu du droit maritime international, d’intercepter des bateaux dans l’eau.

En effet, ils ont l’obligation de le faire étant donné qu’il existe de solides motifs de soupçonner que des crimes sont commis.

Cela tente d’entrer illégalement au Royaume-Uni et de financer le crime organisé, sans parler de la perspective des bateaux transportant des terroristes ou la variante Beta Covid.

Le ministre de l’Intérieur prépare actuellement le projet de loi sur la nationalité et les frontières au Parlement.

Lorsqu’elle deviendra loi, toute personne arrivant illégalement par bateau pour demander l’asile sera jugée comme ayant commis un acte criminel.

Leurs chances de demander l’asile seront alors négligeables.

Cela devrait être dissuasif, mais s’ils viennent d’un pays vers lequel nous ne pouvons pas les rapatrier, combien de temps pouvons-nous les garder en prison ?

Ils seront libérés puis ils seront libres de rester au Royaume-Uni.

Cette semaine, nous avons eu la situation extraordinaire d’un patrouilleur français escortant apparemment un bateau de migrants dans les eaux britanniques et les laissant avec une équipe de GMB TV déconcertée.

Il a tourné en dérision toute la situation.

La seule façon de faire passer le message aux gens de ne pas faire la traversée périlleuse est de leur faire comprendre que si vous essayez de traverser la Manche, vous risquez fort d’échouer.

Et que vous avez fait un voyage dangereux avec des passeurs pour rien.

Alors les Français doivent rebrousser chemin.

Et s’ils ne le font pas, la prochaine fois qu’ils demanderont un document pour résoudre le problème, le ministre de l’Intérieur devra répondre avec une entreprise : « Non. »