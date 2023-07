Les Français n’ont pas besoin du président Macron pour nous dire de nous débrouiller et de réparer | Agnès Poirier

‘JEn France, nous n’avons pas de pétrole, mais nous avons des idées. Ainsi va un dicton populaire français né dans les années 1970 lors de la crise pétrolière. Autrement dit, la France est championne des initiatives décalées qui peuvent sembler à la fois admirables et quelque peu inutiles. La dernière d’une série de mesures éco-responsables prises par le gouvernement français est la « prime à la réparation ». Au lieu de jeter à la poubelle un pantalon déchiré, un sac avec une bretelle cassée ou un col roulé miteux, l’État paiera pour qu’ils soient raccommodés chez votre cordonnier local ou retoucheur (ateliers de couture). A partir d’octobre et pendant les cinq prochaines années, nous pourrons réclamer entre 6 et 25 € des frais de raccommodage de nos vêtements et chaussures auprès des artisans ayant adhéré au dispositif.

L’espoir est de contribuer à créer un cercle vertueux, changer les habitudes pour le bien de la planète (700 000 tonnes de vêtements sont jetés chaque année en France), pérenniser les artisans locaux et même créer des emplois dans ce qu’il faut désormais appeler le «remodeler” secteur. Il y a trois ans, un programme similaire a encouragé mes compatriotes à réparer leurs vieux grille-pain ou leurs machines à laver branlantes, plutôt que de s’en débarrasser par frustration. Le législateur a même obligé les entreprises à revoir leur stratégie d’obsolescence en publiant un « indice de réparabilité » pour chaque pièce produite. Les consommateurs peuvent désormais acheter de nouveaux appareils électroménagers en sachant à l’avance à quel point ils sont faciles (ou difficiles) à réparer.

Je comprends : chaque petit geste compte dans la course à la réduction de notre empreinte carbone, et l’industrie de la mode est l’une des plus polluantes. Mais quel enfer frais ! Penser que nous avons besoin que le gouvernement nous rappelle les choses les plus élémentaires de la vie, comme réparer ce qui est cassé plutôt que de le jeter dans une crise d’enfant ? Sommes-nous devenus amnésiques en tant que nation ? Ne pouvons-nous pas nous souvenir de nos mères/grands-mères/tantes tricotant des vêtements, raccommodant des chaussettes et des pantalons devant la télé, cousant du linge de maison sur de vieilles machines Singer ; et porter les vêtements de nos frères et sœurs plus âgés ? Je me souviens parfaitement de la satisfaction de voir à travers le tissu d’un jean usé : cela signifiait que je pouvais enfin acheter une nouvelle paire, ou mieux encore, du denim vintage funky aux puces de Paris. Tellement cool et tellement ecolocomme nous avions l’habitude de le dire avant que « l’éco-responsable » ne soit inventé.

«Juste pathétique»: la stratégie verte de «faire avec et réparer» de la France se révèle source de division En savoir plus

Je ne suis pas si ancien que je ne me souviens pas aussi du début de la restauration rapide et de la mode rapide dans les années 1980. J’étais enfant et je me souviens de la sensation grisante d’un nouveau mode de vie : pas cher, rapide et… sans gras. L’euphorie n’a pas duré longtemps : les images d’enfants produisant des vêtements en polyester par millions en Asie, et des hectares de décharges remplis de détritus textiles ne ressemblaient pas à un progrès. Quant à l’industrie sans gras, quel escroquerie.

Alors concentrons-nous sur la tâche et allons plus loin, s’il vous plaît ! Ce dont nous avons besoin, c’est du président Macron au téléphone avec les Musk et les Zuckerberg de ce monde, enrôlant une armée d’influenceurs pour répandre le mantra « old is cool » sur les réseaux sociaux. Les fashionistas de moins de 40 ans vont adorer la façon dont un coude patché sera perçu comme un signe de vertu, leur passe-temps favori. Quant à nous les plus de 40 ans, ce sera le retour du bon sens le plus bienvenu. Et si je peux donner un dernier conseil au gouvernement français, au lieu de subventionner le raccommodage et la réparation, pourquoi les écoles n’apprendraient-elles pas à chaque enfant, fille comme garçon, s’il vous plaît, comment coudre, couper, tricoter et raccommoder des vêtements ? Ainsi, la génération suivante se souvient de leur grand-père et de leur père qui raccommodaient des chaussettes devant Appelle mon agent!.