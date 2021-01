Jhansi, bien connue comme la terre de la valeur, est prête à écrire un nouveau chapitre et la culture de la fraise jouerait un rôle central dans la transformation de la région. La terre de Jhansi dans l’Uttar Pradesh est la plus appropriée pour la culture de la fraise et pour promouvoir sa culture, un «Festival de la fraise» est organisé à Jhansi.

Le ministre en chef Yogi Adityanath inaugurera le «Festival de la fraise» du 17 janvier au 16 février. Pendant ce festival, la culture de la fraise incitera les gens à la pratiquer dans tout le Bundelkhand, y compris à Jhansi.

Selon Andra Vamsi, collecteur du district de Jhansi, les agriculteurs pourraient gagner de meilleurs revenus grâce à la culture de la fraise. Le ministre en chef Yogi Adityanath s’intéresse personnellement vivement au développement du Bundelkhand, qui est l’une des régions arriérées de l’État.

Le CM a déclaré que la culture des fraises avait commencé pour la première fois à Bundelkhand. Cette région n’a jamais été connue pour ses fruits. Le district de Jhansi est connu pour sa production de légumineuses, d’oléagineux et de gingembre. Pour la première fois, deux familles de Jhansi sans aucune aide du gouvernement de l’État ont réussi l’exploit de cultiver des fraises. Ces familles, avec l’aide de l’irrigation goutte à goutte et des arroseurs, ont cultivé des fraises dans la région, montrant que les fraises pouvaient être cultivées à Jhansi et Bundelkhand. Si la culture de la fraise est stimulée à Jhansi, les agriculteurs obtiendraient une nouvelle source de revenus plus élevés.

Selon le magistrat du district de Jhansi, lorsque les deux familles de Jhansi cultivaient des fraises, nous nous sommes inspirés d’eux et avons décidé d’organiser le «Festival de la fraise» à Jhansi. DM Andra Vamsi a expliqué que les gens seraient encouragés à cultiver des fraises en organisant des ateliers pendant le Festival de la Fraise. Les gens apprendraient comment cultiver les fraises et comment cela augmentera leurs revenus.

Le cultivateur de fraises Happy Chawla a déclaré à l’IANS que 1,5 acres avaient été utilisés pour l’échantillonnage. Il produirait environ 10 000 kg qui seraient disponibles à un taux de Rs 100 par kg sur le marché. Si les fraises sont produites et vendues correctement, les agriculteurs obtiendraient un juste prix pour leurs produits et réaliseraient un beau profit.

Selon Gaurav Garg, un expert de la culture de la fraise, la culture de la fraise pourrait mettre fin au sort des agriculteurs du Jhansi et du Bundelkhand. Un kilogramme de fraises d’un fraisier est disponible pour près de Rs 70 à Rs 80. Les fraises cultivées à Jhansi ont le même goût que les fameuses fraises de Mahabaleshwar. Si la culture des fraises était encouragée dans le Jhansi et le Bundelkhand, ce serait dans l’intérêt des agriculteurs.