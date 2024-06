Les fraises sont-elles bonnes pour vous ? Vitamines, calories et bienfaits

Peu de fruits peuvent égaler l’attrait massif des fraises. En-cas d’été rafraîchissant à elles seules, les fraises sont également un ingrédient populaire dans de nombreux plats, boissons et desserts. Comme l’un des « fruits préférés des gens du monde entier », note Katherine Tallmadge, auteure en nutrition et diététiste à Nutrition personnaliséeles fraises sont un ingrédient essentiel des tartes aux fruits, des smoothies, du shortcake aux fraises, de la limonade aromatisée, des parfaits au yaourt et des daiquiris.

Même les bonbons à la fraise sont populaires, comme en témoignent les Starbursts à la fraise rose. classé par les fans comme la meilleure saveur.

Tout cela est bien sûr une bonne nouvelle pour les producteurs et les distributeurs de fraises, mais c’est aussi un plus pour les consommateurs fréquents de fruits qui bénéficient de nombreux bienfaits pour la santé en les consommant.

Les fraises sont-elles bonnes pour vous ?

La première chose à savoir est que les fraises regorgent de nutriments dont le corps a besoin. « Ils regorgent d’antioxydants et de vitamines », note Abby Langer, nutritionniste clinicienne, diététiste et fondatrice de Abby Langer Nutrition.

Tallmadge explique que ces antioxydants aident à réduire l’oxydation et l’inflammation, « ce qui améliore votre immunité contre les infections et les maladies et favorise une augmentation de la longévité ». Elle fait également l’éloge des 3 grammes de fibres alimentaires présents dans chaque tasse de fruit. « Les 200 graines de chaque fraise constituent leur principale source de fibres », dit-elle, « mais la pectine est un autre type de fibre présent dans les fraises qui présente des avantages pour la santé. »

C’est le type de fibre qui vous aide à « vous sentir rassasié plus longtemps et qui nourrit également les bonnes bactéries de votre intestin », explique Langer. C’est en partie pourquoi les fraises ont été trouvé pour aider à contrôler l’appétit. « Le ralentissement de la digestion aide également à réguler la glycémie et à abaisser le cholestérol », ajoute Tallmadge.

En plus de leur teneur en antioxydants et en fibres alimentaires, les Département américain de l’Agriculture (USDA) montre que les fraises contiennent des protéines, du calcium, de la vitamine A, du fer, du magnésium, du phosphore, de la niacine, du folate et qu’elles constituent une excellente source de potassium, « ce qui aide à contrôler la tension artérielle et réduit le risque d’accident vasculaire cérébral », explique Tallmadge.

Peut-être le plus impressionnant de tous, « une tasse de fraises contient environ 85 milligrammes de vitamine C, soit environ l’apport nécessaire pour une journée complète », déclare Jill Weisenberger, MS, RDN, diététiste basée en Virginie et auteur de « Prédiabète : un guide complet » « Ils sont également très riches en quercétine – l’un des flavonoïdes importants pour la santé cardiaque », ajoute-t-elle.

Si cela ne suffit pas, Langer félicite le fruit pour être également « principalement de l’eau – donc très hydratant ».

Combien de calories dans les fraises ?

Comme pour tout autre aliment, la taille des portions de chaque fraise détermine le nombre de calories qu’elle contient. L’USDA montre qu’une petite fraise d’environ un pouce de diamètre contient un peu plus de 2 calories. Un moyen contient environ 4 calories et les plus gros qui mesurent plus de 1,5 pouces de diamètre contiennent entre 6 et 9 calories chacun. En d’autres termes, « une tasse de fraises contient environ 46 calories », explique Weisenberger.

En plus d’être faibles en calories, les fraises sont également faibles en glucides et, comme la plupart des fruits, ne contiennent pas de matières grasses. Et les fraises contiennent moins de sucre que la plupart des fruits. Une tasse de fraises coupées en deux contient environ 7 grammes de sucre, tandis qu’une tasse de cerises en contient 13, une tasse de raisins en contient 15, une grosse banane en contient 16, une pomme moyenne en contient 19 et une mangue contient 46 grammes de sucre naturel. .

Est-il acceptable de manger des fraises tous les jours ?

Avec tant d’avantages, certains se demandent s’il est acceptable de manger des fraises tous les jours. Bien qu’il soit important de toujours maintenir une alimentation équilibrée, « il n’y a aucun inconvénient à manger souvent des fraises », explique Langer, « à moins, bien sûr, que vous y soyez allergique ».

Pour ceux qui cherchent des moyens d’inclure davantage de fruits dans leur alimentation, Weisenberger suggère de les inclure comme garniture sur du yaourt, des céréales ou du fromage cottage. Elle dit également qu’ils sont excellents dans les sandwichs. « Essayez des tranches de fraises dans un panini – c’est tellement délicieux. » Pour le dessert, dit-elle, on peut déguster un bol de fraises avec une cuillerée de glace ou de yaourt glacé. « Ou trempez-les dans du chocolat fondu lors d’occasions spéciales », suggère-t-elle.

Une façon d’éviter les calories supplémentaires et les sucres ajoutés contenus dans la confiture de fraises est « d’utiliser plutôt des fraises fraîches » pour accompagner le beurre de cacahuète sur les PB&J classiques, suggère Langer.

Tallmadge apprécie également de faire preuve de créativité avec les fruits, mais note que « le moyen le plus simple d’ajouter des fraises à votre alimentation est de les déguster toutes seules ».