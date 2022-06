Les frais «pay-to-pay» des agents de recouvrement sont «souvent illégaux»: une agence de surveillance

“La loi fédérale interdit généralement aux agents de recouvrement d’imposer des frais supplémentaires non autorisés par le prêt initial”, a déclaré le directeur du CFPB, Rohit Chopra. a dit mercredi dans une déclaration écrite. “L’avis consultatif d’aujourd’hui montre que ces frais sont souvent illégaux et fournit une feuille de route sur les frais qu’un agent de recouvrement peut légalement percevoir.”

En savoir plus sur les finances personnelles : Le ticket Mega Millions gagnant d’un million de dollars est sur le point d’expirer Voici comment économiser de l’argent sur les factures de climatisation à mesure que les prix augmentent Achetez maintenant, payez plus tard, les remboursements peuvent être délicats

La chambre de commerce américaine mardi appelé Le programme de Chopra est “idéologiquement” et “illégal”, créant une “incertitude” qui conduirait les sociétés financières à limiter les hypothèques, les prêts automobiles et les crédits personnels aux consommateurs.

“Il existe des précédents judiciaires dans divers États qui contredisent les actions aujourd’hui d’un seul directeur non élu au CFPB”, a déclaré Dempsey dans une déclaration écrite.

Mais certains groupes de consommateurs considèrent que des mesures supplémentaires sur les frais de recouvrement de créances sont les bienvenues pour alléger les charges financières des ménages en difficulté.

“Les personnes dans ces situations sont probablement les moins capables de supporter le fardeau supplémentaire des coûts” associé à la dette qu’elles ont déjà eu du mal à rembourser, selon Bruce McClary, vice-président senior des adhésions et des communications à la National Foundation for Credit Counselling, une organisation à but non lucratif. offrant des conseils de dette aux consommateurs.