Les frais médicaux longs de Covid coûtent en moyenne 9 500 $ au cours des six premiers mois: étude

Les frais médicaux associés résultent en grande partie des visites chez le médecin, des séjours à l’hôpital et d’une probabilité accrue de prescriptions de stéroïdes, d’antibiotiques et de médicaments respiratoires, entre autres, selon l’étude de Nomi Health.

Long Covid entraîne 9 500 $ de coûts médicaux moyens totaux pour les travailleurs et leurs employeurs dans les six mois suivant un diagnostic, selon une étude de Nomi Health.

Dans une étude distincte, l’économiste de l’Université de Harvard, David Cutler, a estimé que le long Covid coûte aux patients 9 000 $ par an en frais médicaux. Comme pour l’estimation de Nomi, Cutler’s est un coût total avant de tenir compte du partage des coûts de l’assurance maladie et de toute limite déboursée qui peut s’appliquer.

“Il y a des maladies et des conditions avec beaucoup de réponses évidentes, et longtemps Covid n’en fait pas partie”, a déclaré Newman.

Il y a quelques considérations qui peuvent aider à gérer les retombées financières du long Covid.

“C’est tellement douloureux quand vous avez une maladie et que tout d’un coup vous n’avez plus d’argent”, Carolyn McClanahan, planificatrice financière agréée et médecin, a déclaré à CNBC.

Les travailleurs qui ne sont pas encore malades devraient s’inscrire à des programmes d’assurance invalidité pendant leur période d’inscription ouverte au travail, si leur employeur offre la prestation, a déclaré McClanahan.

Cela peut fournir un tampon financier si quelqu’un doit s’absenter du travail pendant une période courte ou prolongée en raison d’un long Covid. Ces polices collectives offrent une couverture garantie à faible coût, mais il existe souvent des exclusions et des limitations qui méritent d’être examinées.

Les gens doivent également être attentifs lors du choix d’un plan de santé. Par exemple, certains plans comportent des primes mensuelles inférieures mais ont des franchises et d’autres coûts plus importants, ainsi qu’un réseau plus restreint de médecins à la disposition des patients. Inversement, les plans avec des primes mensuelles plus élevées peuvent avoir des franchises et des limites de débours plus petites et une plus grande liste de spécialistes à leur disposition, peut-être sans recommandation d’un médecin de premier recours. Sortir du réseau d’un plan de santé peut entraîner des coûts importants.

Les plans de santé avec de plus grands réseaux de médecins et de spécialistes peuvent bien servir un long patient Covid, a déclaré McClanahan, fondateur de Life Planning Partners à Jacksonville, en Floride, et membre du conseil consultatif de CNBC.

“Il y a tellement de variables que vous devez prendre en compte”, a-t-elle déclaré.

Certains aspects des soins de santé, tels que les médicaments sur ordonnance, sont plus chers par le biais de l’assurance, ce qui signifie qu’il pourrait être avantageux pour quelqu’un de magasiner et d’utiliser des ressources telles que GoodRx, a déclaré McClanahan. Par exemple, un médicament pour 100 $ par le biais d’une assurance pourrait coûter 4 $ par le biais de la bonne pharmacie en utilisant un coupon GoodRx, a-t-elle déclaré.