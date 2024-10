Les frais d’utilisation du Centre culturel du Grand Vernon seront fixés par le RDNO, le musée et la galerie d’art – Vernon News

Photo de : RDNO

À mesure que le centre culturel du Grand Vernon continue de progresser, de plus en plus d’informations deviennent publiques sur la façon dont le centre fonctionnera après sa construction.

Le GVCC appartiendra au district régional de North Okanagan, et le Greater Vernon Museum et la Vernon Public Art Gallery fonctionneront au sein du centre.

« Les espaces gérés par le musée et la galerie, la programmation et les frais associés devraient être développés et fixés par ces organisations », a déclaré Stacey Raftus, responsable des communications du RDNO, dans un courriel.

Les espaces communs du bâtiment relèveront toujours de la compétence du RDNO et seront gratuits à moins qu’ils ne soient réservés pour un événement ou un programme privé et fermés au public.

« L’élaboration du barème des tarifs suivra le même processus utilisé par le RDNO pour les autres installations publiques qu’il gère (Pat Duke Arena et Lumby Outdoor Pool à Lumby, par exemple) », a déclaré Raftus.

Le RDNO n’a pas de politique formelle de fixation des tarifs, mais Raftus a expliqué que le district suit généralement certains principes lors de la fixation des tarifs pour les parcs, les loisirs et les services culturels.

Premièrement, les résidents ont un accès gratuit et/ou à faible coût aux opportunités offertes par les établissements. Le RDNO veille également à ce que les frais d’utilisation complètent le coût de fonctionnement – ​​les programmes pour adultes visent à récupérer les coûts de fonctionnement tandis que les programmes pour les jeunes et/ou les personnes handicapées peuvent être subventionnés jusqu’à 50 pour cent.

Quant à la manière dont les frais de location seront établis, Raftus a déclaré que le RDNO examinerait des installations similaires et considérerait le coût d’exploitation et d’entretien du bâtiment.

« L’objectif principal d’un programme de frais est de maximiser l’utilisation des installations et la participation au programme tout en alignant les subventions publiques de ses coûts de fonctionnement sur le bénéfice public », a déclaré Raftus.

« Bien que les avantages publics puissent être subjectifs, les indicateurs courants comprennent des programmes et des événements qui améliorent la santé et la condition physique mentales et physiques, l’alphabétisation physique et créative et le développement des compétences des enfants et des jeunes, les opportunités sociales — en particulier pour les groupes qui peuvent être vulnérables à l’isolement social, comme en tant qu’adolescents et personnes âgées – et le développement communautaire.

Le RDNO s’attend actuellement à ce que le GVCC soit ouvert au public en juillet 2027.