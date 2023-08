Les frais des distributeurs automatiques atteignent un nouveau record, malgré la répression des frais indésirables

En revanche, les frais de découvert et les frais de fonds insuffisants sont désormais nettement inférieurs. Les frais de découvert moyens ont chuté de 11 % à 26,61 $ par rapport à la moyenne de 29,80 $ de l’année dernière, tandis que les frais de fonds insuffisants ont atteint un plus bas historique de 19,94 $ en moyenne, selon Bankrate.

Les frais moyens des guichets automatiques sont passés à 3,15 $, marquant le 22 sd un niveau record en 25 ans, a constaté Bankrate, sur la base des données des comptes sans intérêt et des comptes à intérêt et des suppléments qui les accompagnent. En prenant en compte les frais combinés d’utilisation d’un guichet automatique hors réseau, les frais moyens sont de 4,73 $, également un nouveau sommet.

« Les frais des guichets automatiques sont plus élevés que jamais », a déclaré Greg McBride, analyste financier en chef de Bankrate.

Cependant, peu de banques les ont complètement supprimés : 91 % des banques facturent toujours des découverts et 70 % facturent des frais de fonds insuffisants, a également constaté Bankrate.

Le mois dernier, le CFPB a ordonné à Bank of America de payer plus de 100 millions de dollars à ses clients et 150 millions de dollars de pénalités pour double déduction sur les frais de découvertentre autres violations.

« Malgré les progrès récents dans la lutte contre les frais de découvert, le travail est loin d’être terminé », a déclaré Nadine Chabrier, conseillère politique principale du Center for Responsible Lending, dans un communiqué.