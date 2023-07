Les frais de transfert de Haaland’s Fantasy Premier League atteignent un record

Erling Haaland de Manchester City coûtera aux joueurs de Fantasy Premier League 14% de leur budget s’ils le veulent dans leur équipe la saison prochaine. Alex Livesey – Danehouse/Getty Images

Les aficionados de la Fantasy Premier League ont maintenant un peu plus d’un mois pour mettre leurs équipes en forme avec le début de la saison 2023-24 déjà à l’horizon.

À cette fin, la première série de prix FPL a été révélée cette semaine et il n’y a pas de prix pour deviner quel attaquant superstar triple gagnant a les frais de transfert les plus chers du jeu.

Haaland en tête d’affiche

Sans surprise, Erling Haaland est le joueur le plus cher de la Fantasy Premier League 2023-24 par une nette marge, l’attaquant de Man City commandant des frais de départ élevés de 14 millions de livres sterling. Les managers de la FPL devront donc mettre de côté 14% de leur budget initial de 100 millions de livres sterling s’ils souhaitent inclure Haaland dans leur équipe de 15 joueurs.

Haaland égale donc le record FPL de la valeur la plus élevée en début de saison, rejoignant Thierry Henry, Cristiano Ronaldo et Robin van Persie comme les seules stars à avoir débuté avec une note de 14 millions de livres sterling.

Le Norvégien a commencé la saison dernière avec un prix de 11,5 millions de livres sterling, mais celui-ci est rapidement passé à 12,4 millions de livres sterling à la fin de la campagne après avoir marqué 36 buts en championnat et enregistré neuf passes décisives pour City, totalisant 272 points FPL dans le processus – plus de n’importe quel autre joueur.

Salah coincé en deuxième position

Mohamed Salah est le deuxième joueur le plus cher de la FPL 2023-24, mais l’attaquant de Liverpool a vu son prix initial baisser très légèrement par rapport à la saison dernière, passant de 13 M £ à 12,5 M £ cette fois-ci.

Malgré la baisse de 0,5 million de livres sterling, l’Égyptien a terminé à seulement 33 points du total général de Haaland en 2022-23 après avoir marqué 19 buts et obtenu 12 passes décisives pour l’équipe de Jurgen Klopp.

Le prix du fils a été réduit

Ayant eu du mal à reproduire sa meilleure forme pour Tottenham Hotspur la saison dernière, Son Heung-Min a vu son prix FPL chuter de façon spectaculaire, l’attaquant sud-coréen se voyant retirer 3 millions de livres sterling de sa valeur.

Son commence la saison 2023-24 avec une aubaine de seulement 9 millions de livres sterling après avoir seulement réussi à produire 10 buts décevants, six passes décisives et 152 points avec les Spurs la saison dernière. À titre de comparaison, il avait précédemment récolté respectivement 228 et 258 points en 2020-21 et 2021-22, marquant même 23 buts pour partager le Golden Boot de Premier League avec Salah au cours de la dernière saison.

WEEK-END D’OUVERTURE DE LA PREMIER LEAGUE 11 août Burnley contre Man City 12 août Bournemouth contre West Ham 12 août Arsenal contre Forest 12 août Brighton contre Luton 12 août Everton contre Fulham 12 août Newcastle contre Villa 12 août Sheff United contre Palace 13 août Brentford contre Tottenham 13 août Chelsea contre Liverpool 14 août Man United contre les loups

Odegaard en pleine ascension

À la suite de son impressionnante saison avec Arsenal, le milieu de terrain créatif Martin Odergaard a vu son prix grimper à 8,5 millions de livres sterling pour 2023-24 après avoir terminé la dernière campagne en tant que meilleur marqueur de points des Gunners (212).

Les frais FPL du Norvégien de 24 ans augmentent de 2 millions de livres sterling après avoir amassé 76 passes clés et créé 15 grandes chances pour ses coéquipiers l’année dernière, plus que tout autre joueur d’Arsenal alors qu’il était sur le point de diriger le club vers un premier titre de champion en 20 années.

Déclassement de Bruno

Le milieu de terrain de Manchester United, Bruno Fernandes, participera également à la campagne 2023-24 avec une valeur FPL de 8,5 millions de livres sterling, bien que cela constitue une baisse de 1,5 million de livres sterling pour l’international portugais.

Malgré la baisse spectaculaire des prix, Bruno pourrait encore prouver une bonne affaire après avoir accumulé 16 buts en bonne santé pour United la saison dernière, ce qui équivaut à un total de 176 points – à seulement sept points du total rassemblé par le meneur de jeu vedette de Man City, Kevin De Bruyne.

Trent toujours défenseur

Alors que le débat se poursuit sur le rôle précis qu’il occupe pour Liverpool, il a été confirmé que Trent Alexander-Arnold sera toujours classé comme défenseur dans les listes FPL 2023-24.

L’arrière latéral itinérant des Reds a vu sa valeur initiale passer de 7,5 M £ à 8 M £, ce qui fait de lui le deuxième défenseur le plus cher de l’histoire de la FPL (derrière les frais de 8,5 M £ du capitaine de Chelsea John Terry en 2005-06.)

Tout en glissant avec fluidité entre la défense et le milieu de terrain, Alexander-Arnold a récolté 176 points la saison dernière après avoir marqué un but et sept passes. En fait, 60 de ses points FPL au total ont été générés lors des 10 derniers matches de Liverpool de la saison, ce qui a coïncidé avec le changement tactique de Klopp pour déplacer l’international anglais plus haut sur le terrain.

Nouvelles Arrivées

Plusieurs des nouveaux visages de premier plan de la Premier League ont déjà vu leurs valeurs FPL révélées avec l’attaquant de Chelsea Christopher Nkunku menant la charge avec une valeur de 9 millions de livres sterling.

L’international français a connu une saison très productive avec le RB Leipzig en 2022-23, marquant 16 buts et ajoutant six passes décisives en 25 matches de Bundesliga malgré le fait qu’il ait raté le tiers médian de la campagne en raison d’une blessure. En fait, Nkunku n’a raté qu’une part du Torjagerkanone prix alors que Niclas Fullkrug du Werder Brême a marqué le même nombre de buts mais a enregistré une passe décisive de plus.

Plus bas dans la liste, Justin Kluivert de Bournemouth a été ajouté aux derniers rangs du milieu de terrain FPL avec un prix de départ de 5 millions de livres sterling. L’international néerlandais souhaite devenir le troisième joueur à marquer des buts dans les cinq meilleures ligues européennes, après Florin Raducioiu et Stevan Jovetic.