Les frais de transfert de Chelsea pour Christian Pulisic effraient les clubs

Le départ probable de Christian Pulisic de Chelsea a rencontré un petit problème. Bien qu’il y ait plusieurs clubs soi-disant intéressés par l’Américain, les Bleus demanderaient des frais élevés. L’équipe de Premier League veut récupérer une partie des frais qu’elle a précédemment payés pour le joueur.

Selon Norme du soir, Chelsea a imposé un prix de près de 32 millions de dollars à Pulisic. Le média affirme que l’AC Milan est intéressé par le joueur, mais les frais sont jugés trop élevés. Milan compte actuellement d’anciens joueurs des Blues Olivier Giroud et Fikayo Tomori dans l’équipe. Le milieu de terrain de Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, est également en pourparlers préalables pour passer également au club italien.

Les frais de transfert pourraient-ils endommager le transfert de Christian Pulisic?

Milan n’est cependant pas le seul club à être lié à Pulisic ces dernières semaines. La Juventus, Newcastle et l’ancien club du Borussia Dortmund ont également manifesté leur intérêt pour le joueur.

Pulisic avait précédemment signé pour Chelsea en provenance de Dortmund dans le cadre d’un accord d’une valeur pouvant atteindre 73 millions de dollars. Cependant, le temps passé par l’Américain au club ne s’est pas exactement déroulé comme prévu. Après une première année encourageante en Angleterre, Pulisic a lutté contre les blessures et le temps de jeu. En fait, la star de l’USMNT a raté 55 matchs au total avec Chelsea en raison de diverses blessures et maladies.

Le joueur veut « retrouver la joie » dans un club bientôt

L’Américain de 24 ans a récemment discuté de son avenir à Chelsea avec ESPN. Le temps de jeu est certainement un facteur principal dans ses plans. « C’est absolument un moment où je dois comprendre ce qui va être le mieux pour mon avenir et être quelque part où je peux aller jouer et faire confiance et me sentir bien dans ce que je fais », a proclamé Pulisic. Je veux retrouver cette joie au niveau du club, c’est sûr.

Malgré ses difficultés à Chelsea, Pulisic reste un joueur clé de l’USMNT. Le capitaine d’équipe occasionnel a accumulé 25 buts et 16 passes décisives en 60 matchs au total au niveau international. Cela inclut un doublé contre ses rivaux mexicains plus tôt en juin lors de la Ligue des Nations. Pulisic a mené les Yanks au trophée de la compétition quelques jours plus tard.

