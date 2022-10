Les frais de scolarité des collèges chutent en 2022-23 après ajustement pour l’inflation

Les frais de scolarité ne cessent de grimper. Et pourtant, les augmentations des frais de scolarité et des frais cette année ont été très faibles par rapport aux normes historiques, selon un nouveau rapport du College Board, qui suit tendances des prix des collèges et de l’aide aux étudiants. Pour l’année universitaire 2022-23, les frais de scolarité moyens ont augmenté de 1,6 % pour atteindre 3 860 $ pour les étudiants des écoles de deux ans, 1,8 % pour les étudiants de l’État des collèges publics de quatre ans, atteignant 10 940 $, et 3,5 % pour les étudiants de quatre ans. établissements privés d’un an, à 39 400 $. Après ajustement en fonction de l’inflation, les frais de scolarité et les frais moyens ont diminué dans tous les domaines. En savoir plus sur les finances personnelles :

Une augmentation historiquement faible des frais de scolarité est une «bonne nouvelle»

“Plus de collèges et d’universités ont augmenté les frais de scolarité et les frais cette année que l’année dernière. Cependant, les augmentations moyennes dans les secteurs publics sont encore faibles par rapport aux normes historiques”, a déclaré Jennifer Ma, chercheuse principale en politiques au College Board et co-auteur du rapport. . La prix net – ou les frais de scolarité et les frais moins les subventions, les bourses et les avantages fiscaux pour l’éducation – étaient également inférieurs après ajustement pour l’inflation, a constaté le College Board. “C’est une bonne nouvelle pour les familles et les étudiants”, a déclaré Ma, d’autant plus que l’inflation entraîne une baisse des salaires réels.

Pourtant, les frais universitaires ont déjà atteint des niveaux insoutenables, selon de nombreux experts. Les coupes sombres dans le financement public de l’enseignement supérieur ont contribué à augmentations importantes des frais de scolarité et a poussé une plus grande partie des coûts de l’université sur les étudiants, selon une analyse du Center on Budget and Policy Priorities, un groupe de recherche non partisan basé à Washington, DC Parce que si peu de familles peuvent assumer le fardeau, elles se sont de plus en plus tournées vers l’aide fédérale et privée pour aider à couvrir l’onglet, portant l’encours de la dette étudiante à 1,7 billion de dollars. Certains élèves ont complètement abandonné l’école.

11e année de baisse des emprunts annuels